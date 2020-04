Donald Trump veut couper l’Amérique du monde

Un tweet nocturne et une pluie de questions. Comme souvent lors de sa présidence, Donald Trump a lancé lundi soir un nouveau pavé dans la mare politique depuis le confort de son compte Twitter et a délégué l’explication de texte à une Maison-Blanche prise de court. Le président américain a annoncé son intention de signer un décret exécutif gelant temporairement l’immigration aux États-Unis à cause de l’«attaque de l’ennemi invisible», à savoir la pandémie de coronavirus. Dans la foulée, Donald Trump s’est présenté comme le défenseur des emplois des «extraordinaires citoyens américains».

Ce tweet a aussitôt créé la confusion au sein de l’administration Trump. À l’heure où nous mettions sous presse, le Département de la sécurité intérieure n’avait pas encore pris position sur une décision sans précédent dans l’histoire américaine. Le Département de la Justice étudiait mardi la légalité de la démarche d’un président des États-Unis, visiblement inquiet de son recul dans les sondages à un peu plus de six mois de l’élection présidentielle.

Bon pour la cote

Donald Trump a passé la matinée de mardi non pas à expliquer son initiative pour couper l’Amérique du monde, mais à se féliciter pour le taux d’audience de ses conférences de presse quotidiennes sur le coronavirus. Son équipe de campagne a rapidement applaudi la décision du président. «Au moment où notre économie a été stoppée de manière artificielle par le virus, créer de la compétition pour les emplois pourrait avoir un effet néfaste sur le chômage et tirer les salaires vers le bas», a estimé Tim Murtaugh, le porte-parole de la campagne de Donald Trump.

L’année dernière, les États-Unis ont octroyé 460'000 visas d’immigration et 580'000 cartes vertes à des résidents permanents. Selon une étude publiée en 2019 par Health Affairs, les immigrés représentent 18% des employés du secteur de la santé aux États-Unis. Cette statistique n’a pas échappé au Représentant Don Beyer. L’ancien ambassadeur des États-Unis en Suisse a accusé lundi sur Twitter Donald Trump d’avoir recours à des mesures «xénophobes» dans sa quête de «boucs émissaires» pour pallier ses propres «échecs».

Des précédents

Le décret prévu pour cette semaine, selon les médias américains, s’inscrit dans le contexte des mesures prises par Donald Trump pour restreindre les flux migratoires depuis son élection en 2016. Parmi elles, on retrouve la construction d’un mur à la frontière mexicaine ainsi que la signature d’un décret en 2017 gelant déjà l’immigration en provenance de certains pays musulmans.

L’annonce intervient alors que se multiplient aux États-Unis les manifestations contre les mesures de confinement fomentées la semaine dernière par Donald Trump. Une vidéo montrant la confrontation ce week-end dans le Colorado entre des manifestants pro-Trump réclamant la réouverture de leur État et deux infirmiers a été abondamment relayée. Sur ces images, une femme hurle à l’infirmier depuis son pick-up: «Va en Chine! Tu es un communiste.» Elle ajoute: «Toi, tu vas au travail. Pourquoi est-ce que je ne peux pas aller travailler?»