«Déconfiner? Il n’y a pas de mode d’emploi»

L’allègement des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19, annoncé jeudi par le Conseil fédéral, pose nombre de questions. Comment déconfiner sans prendre le risque de faire flamber l’épidémie? Les enjeux sont énormes. Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale à l’Université de Genève, nous aide à y voir clair.

Le Conseil fédéral vient de présenter un plan d’amorce de déconfinement, en trois étapes, mais encore sous condition. Pourquoi est-ce si complexe de déconfiner?

Il n’existe pas de manuel pratique de confinement et de déconfinement. Cela paraît une évidence, mais il est important de le rappeler. Le confinement est une pratique totalement nouvelle, inventée par les Chinois, qui l’ont appliquée de manière stricte; on l’a copiée dans l’urgence et chaque pays fait aujourd’hui comme il peut pour gérer la situation. Le confinement a permis d’éviter l’engorgement des hôpitaux, mais on ne peut pas rester en éternel confinement. Si, en Suisse, on peut aujourd’hui relâcher un peu la pression, c’est parce qu’il y a des signes, certes préliminaires, de décrue des cas. Si la décrue se poursuit et que l’organisation du déconfinement se confirme, l’enjeu résidera alors dans le maintien de suffisamment de distanciation sociale pour éviter que l’épidémie ne flambe à nouveau. On entrera dans une période de surveillance épidémiologique permanente et attentive, et il faudra pouvoir réajuster le dispositif au besoin.

Quelles sont les variables importantes à surveiller pour éviter qu’en déconfinement les cas n’augmentent à nouveau?

En épidémiologie, un facteur important est celui du nombre de reproductions, appelé «R» dans notre jargon, qui mesure le nombre de personnes que chaque malade contamine en moyenne. Tant que ce nombre reste en dessous de 1, l’épidémie est sous contrôle, s’il repasse au-dessus, elle redémarre. Ce nombre est le produit de la probabilité de transmission par le nombre de contacts à risque. Avec le déconfinement, on augmentera évidemment le nombre de contacts. Le déconfinement augmente donc le risque de transmission, et donc nécessite d’accroître le suivi des risques. Dès lors, pour chaque nouvelle personne identifiée comme porteuse du virus, il faudra aller, avec leur consentement et dans le respect strict de l’anonymat et de la confidentialité, tracer tous les contacts à haut risque qu’elle a eus durant les derniers jours, puis repérer celles des personnes-contact qui ont été infectées, et procéder à des mises en quarantaine, c'est-à-dire isoler pendant quelques jours les infectés des bien-portants. C’est la stratégie que l’on peut résumer par trois mots: «tester, tracer, isoler».

Mais en a-t-on les moyens?

Cette stratégie avait été entreprise au début de l’épidémie, à Genève notamment, mais elle demeure possible seulement si on reste à un nombre quotidien raisonnable de cas. Par exemple si l’on est à 100 nouveaux cas par jour, cela donne 2000 contacts à tracer chaque jour. C’est possible, mais il faudra alors constituer un véritable bataillon d’enquêteurs et les former pour cette tâche. Il faudra aussi compter sur l’intelligence artificielle pour le traitement, avec notre assentiment préalable, des traces informatiques nombreuses que nous laissons. Il me semble que cela ne pose pas un problème majeur d’autant que les données sont anonymisées et les garanties de confidentialité bien encadrées par la loi.

Le Conseil fédéral évoque le fait qu’il faudra mettre en place une «conception de protection» pour permettre à nouveau certaines activités. Mais il ne recommande toujours pas le port du masque de manière généralisée…

J’ai un avis peut-être personnel sur cette question. Je défends pour ma part que le masque est un élément important pour diminuer les risques de propagation du virus. Lors de tout contact entre deux personnes, un masque de protection homologué a fait la preuve scientifique de son efficacité en milieu de soin. À défaut, en cas de pénurie, un masque de protection même de fabrication artisanale pourrait permettre de réduire la probabilité de transmission du virus, à condition d’apprendre à le porter. Il doit couvrir en permanence le nez et la bouche de la façon la plus hermétique possible. Un masque porté en bavette, sous le nez ou la bouche, peut devenir un redoutable nid à virus placé juste à l’entrée des voies respiratoires.

Si tout se passe bien, on prévoit la réouverture des écoles primaires et du secondaire I le 11 mai. Or, cela génère de l’inquiétude… N’est-ce pas un peu tôt?

Mon avis a évolué sur ce sujet. Il paraissait important de fermer les écoles à la mi-mars parce que cette mesure, dans l’expérience qu’on avait de la grippe, montrait qu’elle allait de pair avec la baisse de la mortalité des seniors. Mais les connaissances acquises depuis, en Chine mais aussi en Islande, ont montré le faible rôle apparent des enfants dans la propagation de la maladie. C’est quelque chose d’assez inattendu, car les enfants sont plutôt des vecteurs importants de transmission de la grippe. Par ailleurs, ne pas rouvrir les écoles pour les petits enfants signifierait, s’il y a reprise des activités économiques, le risque de voir des gardes par les grands-parents. Ce que l’on veut à tout prix éviter, car c’est une population à risques pour ce coronavirus.

Que sait-on aujourd’hui du taux d’immunité collective de la population suisse?

Nous menons à Genève une étude sur un échantillon représentatif de la population du canton qui permettra d’avoir de premières estimations de l’immunité acquise contre ce nouveau virus dans la population. Les premiers résultats devraient nous parvenir dans quelques jours. Mais nous savons déjà à travers d’autres études que ce taux est encore très bas dans les pays européens. On ne pourra probablement donc pas encore compter sur la constitution d’une immunité collective suffisante pour retrouver une vie normale et espérer tourner rapidement la page de cette pandémie. Mais c’est bien sûr une donnée qui compte pour évaluer le niveau de risque du déconfinement et mieux prévoir les mesures d’accompagnement nécessaires.

Peut-on tout de même espérer qu’avec l’été, le virus perde en force et disparaisse?

C’est une éventualité. Ce qui plaide pour cette hypothèse, c’est que les virus respiratoires sont le plus souvent saisonniers, hivernaux. On observe actuellement une diminution des nouveaux cas avec l’approche de l’été. Cette décrue, est-elle due à ce facteur saisonnier ou au confinement, ou à un peu des deux? C’est trop tôt pour le dire. Cela nous amènerait un répit très bienvenu et nous laisserait un peu de temps pour nous préparer à affronter une nouvelle vague dans de meilleures conditions. Ce qui plaiderait en défaveur de cette hypothèse, cependant, c’est que le MERS, autre coronavirus, s’est très bien développé en Arabie saoudite…