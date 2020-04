Le Covid-19 infecterait des bactéries tueuses

Une étude confirme la transmission aérienne du Covid-19

Le «Figaro» rend compte d’une étude réalisée sur une un foyer de contamination en Chine qui confirme la transmission aéroportée du Covid-19.

«C’est un exemple parmi d’autres, mais qui a été étudié avec une telle minutie qu’il offre un éclairage sur la façon dont se propage le nouveau coronavirus. Plantons le décor: le 24 janvier, la famille «A», de retour de la ville chinoise de Wuhan - foyer de l’épidémie - va déjeuner dans un restaurant de Canton, 1000 km au sud. La patiente A1, une retraitée de 63 ans, est attablée avec plusieurs personnes, dont des membres de sa famille. Deux autres familles, «B» et «C», sont assises à des tables voisines. Plus tard dans la journée, A1 est prise de toux et de fièvre… et le 5 février, 9 autres personnes sont malades du Covid-19: 4 membres de la table A, 3 de la famille B et 2 de la C. Pour ces deux dernières familles, la seule source connue d’exposition au virus était cette fameuse patiente A1. Les chercheurs du Centre de contrôle et de prévention des maladies de Canton, qui ont réalisé cette étude, assurent qu’au moins une personne chez les B et les C a été infectée au restaurant. Pour les autres, il pourrait s’agir de transmission intrafamiliale, ultérieure», écrit Anne-Laure Frémont

« Ces familles ne se connaissaient pas et se trouvaient à au moins un mètre de distance. A1 n’avait pas encore développé de symptômes: elle ne toussait pas et n’a donc pas projeté de gouttelettes infectieuses (ces particules supérieures à 5 micromètres qui restent peu de temps en suspension). Ce que l’on sait en revanche, c’est que la salle du restaurant était sans fenêtre et qu’un climatiseur central se trouvait au-dessus de la table de la famille C: c’est de là que l’air sortait puis rentrait après avoir circulé ». Pour les chercheurs, la patiente A1, même sans symptôme, a contaminé les autres à cause du fort débit d’air provenant du climatiseur, qui a favorisé la propagation d’aérosols contaminés vers les deux autres tables. Rappelons que les aérosols sont ces particules plus légères que les gouttelettes qui parcourent donc de plus grandes distances. Vu que seules ces tables ont été touchées, les scientifiques en concluent que «le facteur clé de l’infection était la direction du flux d’air».

Ne plus fermer les yeux

«Difficile de tirer des conclusions à partir de ce cas particulier», relativise Marc Wathelet, spécialiste des coronavirus et consultant en Belgique. «Idéalement, les auteurs auraient dû échantillonner la présence du virus à différents endroits du restaurant», note Lidia Morawska, chercheuse spécialisée dans les aérosols à l’université de Queensland, en Australie. Une consigne toutefois impossible pour cette étude réalisée a posteriori. Ce cas particulier vient toutefois conforter une hypothèse: la transmission aéroportée du Covid-19. De plus en plus de chercheurs l’observent: des Américains ont ainsi trouvé de l’ARN viral dans près de deux tiers des échantillons d’air prélevés dans des chambres de malades placés à l’isolement. «Une étude de Shanghaï dit que 80 % des transmissions sont asymptomatiques, or par définition ces gens ne toussent pas et ne produisent pas ces gouttelettes qui d’après l’OMS sont les principaux vecteurs du virus, explique Marc Wathelet. Une transmission asymptomatique se fait donc par aérosol. C’est une évidence, et pratiquement tous les virus respiratoires connus se transmettent de cette manière.»

Le débat est pourtant loin d’être tranché, sans oublier qu’il est lié à une autre question qui divise: faut-il imposer le port du masque pour tous pour limiter la diffusion de ces aérosols? Jusqu’à présent, l’OMS dit manquer de preuves à ce sujet. Dans une étude, Lidia Morawska et un confrère chinois appellent pourtant les autorités à ne plus fermer les yeux devant «la réalité de la transmission du virus par aérosol». «Pourquoi l’OMS continue-t-elle de nier l’évidence? Pourquoi n’applique-t-on pas le principe de précaution?», s’agace de son côté Marc Wathelet.

Reste à savoir si, une fois dans l’air, ce virus reste infectant, et si oui, combien de temps. Dans le cas de ce restaurant, pourquoi les serveurs n’ont-ils pas été infectés? Diverses raisons possibles, selon Lidia Morawska: «par exemple, le serveur n’a pas passé suffisamment de temps là où la concentration du virus était élevée pour recevoir une dose suffisante (tandis que les familles B et C étaient statiques pendant près d’une heure, NDLR). Son système immunitaire a peut-être repoussé le virus: combien de fois, lors de nos dîners de famille, certains membres de la famille attrapent le rhume d’une personne malade et d’autres non?». Pour Marc Wathelet, le débat n’est plus là: «On chipote sur la durée pendant laquelle ce virus serait infectant. Cela dépend d’une multitude de paramètres. Sans oublier que pour des raisons que l’on ignore, une fraction de la population produit 1 000 fois plus d’aérosols que d’autres, et peut donc être responsable d’un épisode de supercontagion.»

Quoi qu’il en soit, le cas du restaurant chinois offre des pistes sur les précautions à prendre dans tous les lieux clos collectifs qui vont rouvrir. Une plus grande distance entre les personnes certes, mais aussi une bonne aération, recommande Marc Wathelet: «L’air ne doit pas recirculer: il doit venir de l’extérieur et ressortir de l’autre côté de la salle».

Une bactérie pourrait expliquer bien des aspects du nouveau coronavirus

Le magazine « Alternative Santé » rend compte d’études fraîchement parues sur le coronavirus qui montrent l’implication de bactéries dans le processus invasif du SARS-COV-2. L'article est un peu ardu à lire mais il explique bien pourquoi les enfants sont peu touchés, pourquoi les obèses et les personnes âgées le sont plus. Explication: une bactérie nommée prevotella.

« Nous savons que ces récepteurs (c’est-à-dire les portes d'entrée du virus dans le corps, comme l’ACE2), sont des enzymes en lien avec les cellules intestinales. Les coronavirus modifient constamment leur mode de liaison durant leur évolution, et la cible potentielle dans les poumons varie elle aussi, mais pas dans l’intestin grêle où elle reste constante. Les cellules de la muqueuse intestinale (entérocytes) pourraient donc constituer un réservoir pour les coronavirus . Or ces récepteurs pourraient être plus nombreux en cas d'excès de bactéries non symbiotiques », écrit Jacques Dimitri. « Des chercheurs chinois se sont penchés sur les modifications du microbiote chez les patients les plus atteints (ceux qui sont décédés). Le séquençage du microbiote a révélé une diminution significative des bifidobactéries et des lactobacilles , principales familles de bactéries symbiotiques, ainsi qu’une augmentation de bactéries opportunistes telles Corynebacterium ou Ruthenibacterium.

Le virus est bactériophage

La sévérité de l’hypoxémie (manque d'oxygène transporté dans le sang) était fortement corrélée aux taux élevés de cellules immunitaires et de marqueurs de l’inflammation. Le cercle vicieux entre l’hyper-inflammation et la dysbiose intestinale semble constituer un risque élevé de détresse respiratoire fatale. En phase aiguë, l’ADN du virus dans le sang n’était plus détecté que pour 10 % des patients, mais il l’était encore chez 50 % d’entre eux dans les selles. Le virus vivant y a même été identifié plusieurs fois, ce qui suggère que les selles pourraient être un mode de contamination ».

Nous savons que le système immunitaire entérique (GALT) donne le ton pour la réponse immunitaire générale chez chacun de nous, de même que le microbiote intestinal et le microbiote pulmonaire sont interconnectés, même à distance. Les lipopolysaccharides (LPS), molécules produites par les bactéries à gram négatif, entraînent l’instauration d’un climat pro-inflammatoire dans l’ensemble de l’organisme. Les individus dont le système immunitaire réagit trop ou trop peu ont la plupart du temps un écosystème intestinal perturbé, avec une distribution anormale des familles microbiennes, une perméabilité excessive de la muqueuse et une tendance à l’inflammation systématique. L’alimentation, le mode de vie et l’environnement sont clairement impliqués.

Les personnes âgées ne sont pas seulement dénutries. Elles ont aussi un microbiote plus déséquilibré, qui tend vers l’inflammation systémique. On comprend dès lors pourquoi cette population paie le plus lourd tribut aux attaques virales. De nombreuses études ont montré que le microbiote des personnes âgées compte davantage de bactéries gram négatif, ce qui a pour conséquence d’augmenter les taux de LPS et par conséquent, de perméabilité intestinale et de risque inflammatoire.

Le séquençage génétique du microbiote de plusieurs malades de Wuhan (ville de Chine où a débuté l’épidémie) a révélé des phénomènes bien étranges, au point que les chercheurs se sont d’abord demandé s’ils n'avaient pas commis d’erreurs. Des bactéries du genre Prevotella semblaient renfermer de l’ADN du virus SARS-COV-2, comme si le virus avait infecté les bactéries. (3) Peu avant, le séquençage du microbiote de six patients d’une même famille à Hongkong, gravement infectés, montrait des quantités importantes de Prevotella dans leurs selles. Ces observations, reproduites depuis dans d’autres pays, suggèrent que le SARS-COV-2 se comporte donc comme un bactériophage, un virus infectant les bactéries.

C'est ce qui pourrait expliquer les variations importantes de la charge virale d’un test à l’autre chez une même personne, comme si le virus se cachait quelque part. L’hypothèse qui se dessine est que le virus infecte les bactéries, qui deviennent alors virulentes, provoquant notamment l’inflammation parfois fatale. L'étau se resserre lorsqu’on apprend que les infections impliquant Prevotella sont déjà connues pour provoquer des symptômes respiratoires, y compris aigus.

Les enfants ont un microbiote pauvre en Prevotella

En France, un enseignant en Sciences s’est lancé dans une tentative de démonstration qui pourrait passer pour farfelue si elle n’était pas aussi documentée. Il soulève le fait que les enfants, très peu concernés par l’épidémie, ont un microbiote pauvre en Prevotella. À l’âge adulte, ce genre bactérien, qui fait partie de la flore commensale, devient beaucoup plus représenté. Davantage chez la femme que chez l’homme d’ailleurs, alors que les statistiques montrent que les femmes sont moins touchées par le Covid-19. Leur système immunitaire serait, dans cette hypothèse, plus habitué à tenir Prevotella en respect. Le séquençage du microbiote sur de plus larges échantillons de la population nous permettra de découvrir s’il a raison. Cela montre, au passage, l’intérêt de la science participative qui permet à des non-chercheurs, parfois de simples citoyens passionnés, de soulever des questions judicieuses. S’il s’avère que le Covid-19 est bien une infection mixte – à la fois virale et bactérienne – alors l’intérêt d'associer l'hydroxychloroquine et l’antibiotique azithromycine, consacré par le Pr Didier Raoult , prend tout son sens. En particulier, l’azithromycine est active sur Prevotella et sur les microbes intracellulaires.

Dans la gestion du Covid-19, l’Université de médecine de Zhejiang a mis en place, avec de bons résultats, une stratégie dite des « quatre anti et deux équilibres» : antiviral, antichoc, anti-hypoxémie, anti-infectieux, maintien de l’équilibre électrolytique et de l’équilibre microbiotique. Un traitement multidisciplinaire et individualisé a été appliqué à chacun pour augmenter l’effet thérapeutique. L’anxiété et la peur, très présentes chez les personnes atteintes du Covid-19, étaient accompagnées en médecine traditionnelle chinoise.

Plusieurs patients ont montré une dysbiose intestinale avec une diminution notable des bifidobactéries et des lactobacilles. Un soutien micronutritionnel de l’intestin a été proposé à tous, avec administration de probiotiques et de prébiotiques, pour rétablir l’équilibre et prévenir le risque d’infection secondaire. (7) L'antibiothérapie était, quant à elle, réservée aux personnes avec un long parcours de maladie et des fièvres répétées. La souche Lactobacillus plantarum, en agissant sur le mucus intestinal, a permis d’empêcher l’infection des cellules épithéliales par les coronavirus dans une étude sur modèle animal.

Les obèses ont un microbiote déséquilibré

Dans des maladies inflammatoires chroniques, l’ingestion d’un complexe probiotique à haute concentration permet en outre de réduire les taux plasmatiques de cytokines pro-inflammatoires et d’augmenter les taux de cytokines régulatrices de l’inflammation, avec des modifications du microbiote fécal par rapport au groupe contrôle. (9) Un autre complexe, utilisant Lactobacillus brevis comme souche dominante, donne des résultats similaires mais en agissant sur l’axe intestin-cerveau, par voies immunitaire, métabolique et nerveuse. (10) Un détail, et non des moindres, est que Lactobacillus brevis est capable d’empêcher Prevotella de former des biofilms. (11) Or ces biofilms sont un des moyens utilisés par les bactéries pour se mettre à l’abri du système immunitaire et des antibiotiques.

Enfin, les personnes obèses, plus touchées par le Covid-19, ont un microbiote souvent déséquilibré, plus riche en Prevotella. Si l’administration de probiotiques à cette population donne de bons résultats en termes d’amélioration des marqueurs de l'obésité (masse graisseuse, glycémie, insuline, etc.), ces résultats sont encore plus visibles pour les individus chez qui la bactérie était très présente.

Le comportement des populations microbiennes colonisant le corps humain continue d’être scruté, notamment afin d’identifier et de comprendre les différences entre les catégories de personnes à risque et celles qui demeurent en bonne santé. Si la recherche de traitement contre le Covid-19 bat son plein, une meilleure connaissance des interactions entre hôte, bactéries et virus pourrait orienter les efforts de manière décisive. Dans ce domaine, nous sommes en pleine époque pionnière. Les probiotiques de nouvelle génération constituent des possibilités intéressantes de prophylaxie et de traitements adjuvants.