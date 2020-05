Coronavirus: ce qu'il faut retenir de ce jeudi 23 avril Retrouvez les informations les plus pertinentes concernant l'évolution de la pandémie. À Genève, en Suisse et dans le monde. Olivier Francey

À Genève, les crèches rouvriront progressivement dès le lundi 27 avril. Deux adultes au maximum pour une surface de 30 à 40 m2, avec un nombre d'enfants par âge bien défini. Frank Mentha

À Genève

----------

Les crèches rouvriront «progressivement» dès lundi. Retrouvez les mesures annoncées par le Conseil d'État genevois en vue du déconfinement. [Pour en savoir plus.]

Les transports publics préparent leur reprise. Les réseaux vont se redéployer peu à peu d’ici dès lundi et jusqu’au 11 mai prochain. Chantiers et amendes de parking sont aussi de retour. [Pour en savoir plus.]

La décrue du nombre de patients hospitalisés se poursuit dans le canton. Au total, 592 personnes ont pu quitter les HUG pour regagner leur domicile. Quatre décès sont à déplorer. [Pour en savoir plus.]

Nouveau coup de pouce pour les indépendants genevois. Le Conseil d'État dépose un projet de loi permettant à un indépendant de toucher une aide cantonale complémentaire.[Pour en savoir plus.]

Les marchés veulent pouvoir travailler comme les grandes surfaces. Les marchands dénoncent «une inégalité de traitement inacceptable» en raison des normes qui leur sont imposées. [Pour en savoir plus.]

----------

En Suisse

----------

La Suisse enregistre 230 nouveaux cas en 24 heures. À ce jour, plus de 235'000 tests ont été effectués pour le SARS-CoV-2, virus du Covid-19. [Pour en savoir plus.]

Une étude est lancée pour trouver un traitement préventif. L’administration de médicaments de manière préventive et un suivi médical renforcé seront testés. [Pour en savoir plus.]

Swiss Football League: pas de changement. Le format actuel de compétition en SFL sera conservé la saison prochaine. Les clubs ont voté par écrit et la majorité des deux tiers n'a pas été atteinte. [Pour en savoir plus.]

Quels masques protègent et comment les porter correctement? Retrouvez tout ce qu’il faut savoir à ce sujet dans notre grand guide visuel. [Pour en savoir plus.]

----------

Dans le monde

----------

Paris propose un retour à l'école sur base volontaire. L'Élysée, qui doit présenter un plan détaillé du déconfinement début mai, prévient que le port du masque sera obligatoire dans les transports publics. [Pour en savoir plus.]

Dernière mise à jour: 23.04 18:48