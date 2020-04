Le coronavirus va changer nos vies d'après

Un masque de plongée bricolé fait le tour du monde

Le «Figaro» raconte comment un masque de plongée de l'enseigne Décathlon a été adopté par les personnels soignants dans le monde entier. «Au départ, c'était un simple masque de plongée sous-marine, avec tuba fluorescent intégré. Le modèle Easybreath de Decathlon, qui fait le bonheur de centaine de milliers de baigneurs, a pourtant trouvé une autre utilité depuis une quinzaine de jours dans la lutte contre le coronavirus, à travers le monde entier. Au fil d'une improbable histoire mêlant des ingénieurs italiens, un facétieux dentiste marseillais et des vidéos sur les réseaux sociaux, cet objet est devenu tout à la fois un masque d'urgence pour les respirateurs hospitaliers et une protection efficace pour le personnel soignant», écrit Louis Heidsieck

«Depuis le 21 mars, d'après nos informations, deux millions de personnes ont téléchargé un brevet permettant de le transformer pour l'adapter aux respirateurs, plus de soixante pays se sont renseignés auprès de Decathlon pour l'utiliser, des hôpitaux s'en sont équipés dans le monde entier et la marque de sport a déjà offert 30'000 modèles à la France, autant à l'Espagne et 10'000 à l'Italie, en attendant peut être plus.»

«Tout a commencé dans les locaux de la petite société d'ingénieurs Isinnova, spécialisée dans la réalisation d'objets sur demande, à Brescia en Italie. C'est là que pour la première fois, autour du 15 mars dernier, le masque a été détourné de son usage originel. «Le docteur Renato Favero de l'hôpital de Gardone Val Trompia m'a appelé pour me dire qu'il avait eu l'idée de fabriquer un composant pour connecter ces masques à des respirateurs, explique au Figaro le directeur d'Isinnova, Cristian Fracassi. J'ai donc mixé ses connaissances médicales avec mes connaissances d'ingénieur pour concevoir une valve qui se connecte au masque et permet de le fixer aux tubes du respirateur. C'est un objet duplicable à l'infini grâce à l'impression 3D. Je l'ai appelé «Charlotte valve», du prénom de ma femme que je n'ai pas beaucoup vue depuis ce moment-là...»

«Une fois la valve fabriquée, Cristian Fracassi publie le 21 mars une vidéo sur son compte YouTube où il explique son concept. Celle-ci sera vue plus de 500.000 fois. Parallèlement, il met en ligne gratuitement son brevet, qui connaît un succès phénoménal... «Deux millions de personnes l'ont déjà téléchargé, explique-t-il. Nous avons reçu 4000 mails d'hôpitaux depuis dix jours, et cinq employés de l'entreprise sont réquisitionnés uniquement pour leur répondre.» À Brescia, 1000 modèles de «Charlotte valve» sont déjà utilisés dans les hôpitaux. Quinze autres villes d'Italie, mais aussi douze autres pays dont le Brésil, la Belgique, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis ou les Philippines se sont lancés dans la fabrication de cette valve.»

De son côté, Decathlon a vite pris la mesure de l'enjeu sanitaire international de son masque de plongée. «Quand on lance une innovation de l'ampleur de ce masque, ce qui a de la valeur, ce n'est pas seulement le prix marchand, mais les secrets de fabrication, explique Xavier Rivoire, le directeur de la communication de l'entreprise. Or tout de suite Decathlon Italie a donné les masques puis, dans la foulée, les plans du tuba à l'entreprise Isinnova. Nous avons vite indiqué dans nos communications qu'on ne pouvait pas donner validation médicale, mais dès que possible, nous avons coopéré avec les autorités sanitaires dans les pays où nous étions sollicités à ce sujet.»

Xavier Rivoire explique que les 69 pays où Decathlon est implanté ont reçu des demandes des autorités médicales ou nationales pour utiliser le masque à des fins sanitaires. Même les chercheurs de l'université de Stanford se sont approchés de la firme française pour travailler sur le sujet, et une équipe d'une cinquantaine de salariés de l'entreprise travaillent à ce nouveau défi au quotidien.

En France, c'est surtout pour la protection du personnel soignant que le masque a jusque-là été utilisé. Il faut remonter au 21 mars et une vidéo postée par un dentiste marseillais sur Facebook pour voir la première trace de détournement du masque de plongée dans l'hexagone. L'étonnant docteur Paul Amas avait pour habitude de publier des vidéos plutôt cocasses pour dénoncer ses conditions de travail depuis le début de l'épidémie, tantôt torse nu, tantôt en slip de bain fluo. Ce 21 mars, il se filme avec le masque Easybreath. «Les dentistes sont parmi les médecins les plus exposés à cause des postillons, explique-t-il aujourd'hui. En temps normal je change de masque 6 à 7 fois par jour, or on ne me fournissait que neuf masques chirurgicaux par semaine. J'étais 'à poil', donc j'ai récupéré mon masque de plongée, et à la seconde où je l'ai mis j'ai compris que j'étais protégé.»

Après une expérience maison où il s'est aspergé de peinture noire au spray pour vérifier l'étanchéité du masque, Paul Amas décide d'appeler Decathlon. L'entreprise joue le jeu en lui fournissant plus de 1000 masques en dix jours. «Lundi j'ai fourni 150 masques à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille, 100 masques à la clinique Clairval-Ramsay, et envoyé 200 masques en Corse pour les chirurgiens-dentistes et le Samu. Avec 100'000 masques, j'équipe l'ensemble du système hospitalier français», résume-t-il, conquérant.

Pour l'instant, «en l'absence de test concluant», les agences régionales de santé ne veulent pas se prononcer sur l'efficacité de ce masque. Mais Easybreath semble avoir largement outrepassé les protocoles sanitaires habituels. «En temps de guerre, on sauve des vies en urgence, il ne faut pas se poser 50 questions», veut croire Paul Amas. Ainsi à l'hôpital Nord Franche-Comté, c'est un infirmier du service de réanimation qui a eu vendredi 27 mars dernier l'idée d'utiliser le masque, après avoir vu la vidéo d'Isinnova en Italie. Lui non plus n'est pas ingénieur, mais coup de chance, l'université de technologie de Belfort-Monbéliard (UTBM) et ses chercheurs se trouvent à quelques kilomètres seulement.

Un coup de fil plus tard et voilà le directeur de l'UTBM lui-même et l'un de ses collègues ingénieurs au travail pour un marathon de quarante-huit heures. L'objectif est de fournir un prototype pour insérer des filtres jetables dans le haut du masque, et ainsi protéger le personnel de l'hôpital. «On a travaillé samedi à la conception de la pièce. Le soir même on avait une réunion avec des membres de l'hôpital où ils ont demandé des ajustements. Et dimanche nous avions finalisé la conception de la pièce», relate Ghislain Montavon directeur de l'UTBM.

Aujourd'hui, l'UTBM produit 60 prototypes par jour et tout le service de réanimation en est équipé. Quinze hôpitaux français, dont ceux de Colmar, Strasbourg ou Lens, ont déjà contacté l'université. «Si notre solution se généralisait, il faudrait qu'un industriel fabrique et offre ces pièces. On pourrait en produire 2000 à 3000 par jour au lieu d'une centaine», conclut Ghislain Montavon. Décidément, dans la lutte contre le Covid-19, nul ne sait où cet étonnant masque de plongée s'arrêtera.

Ce qui va changer dans nos vies et nos villes

La crise va changer notre façon de travailler et de construire les villes à l'avenir, affirme le sociologue Richard Sennett dans le «Tages Anzeiger» dans un entretien réalisé par Pascal Blum.

M. Sennett, vous vivez à Londres, où Boris Johnson s'est maintenant retiré en isolement après avoir été infecté par le virus corona. L'Europe est-elle en état d'urgence?

Nous sommes dans une situation extrême mais temporaire. Ce que nous vivons n'est pas la nouvelle normalité. Des changements dans la vie quotidienne et dans la vie professionnelle seront inévitables une fois que nous aurons surmonté cette épreuve. Mais cela ne signifie pas que nous devons réagir dans la panique, car nous pensons que la situation actuelle est un présage pour l'avenir.

Néanmoins, dans de nombreux pays, c'est la liberté de réunion qui est mise à mal. Les fondements de la démocratie ne sont-ils pas sapés ?

Les mesures d'urgence sont nécessaires. Mais je crains que des mesures temporaires ne restent en place au-delà de la crise. Sera-t-il possible demain encore de disperser les foules ou de contrôler les mouvements des gens dans leur vie quotidienne grâce à la technologie? Nous devons être très vigilants à ce sujet.

On pourrait aussi dire que les gouvernements font maintenant la preuve de leur capacité à agir. Dans de nombreux endroits, cela renforce la confiance des citoyens dans leur État.

C'est peut-être vrai en Suisse ou en Allemagne. C'est moins vrai au Royaume-Uni, où il devient maintenant évident que les néolibéraux sont incapables de répondre de manière adéquate à la crise. Ils ont passé leur temps à démanteler l'appareil d'État. Résultat: il manque actuellement 14'000 infirmières. Le Royaume-Uni s'est longtemps concentré sur le renvoi des étrangers. En conséquence, les gens se sont sentis indésirables ou ont quitté le pays parce que leurs familles avaient des problèmes. La crise de Corona montre ce que signifie l'affaiblissement de l'État-providence.

Ce n'est pas comme si le virus nous rendait tous plus égaux. Prenez les États-Unis, où la population pauvre sera complètement détruite après la crise en raison du manque de bons soins de santé. En Europe, la situation est différente. Mais là aussi, les inégalités sociales sont accentuées. (...)

La pandémie vide des immeubles de bureaux entiers. Les employés travailleront-ils encore à domicile immédiatement après la crise?

La question est de savoir dans quelle mesure il sera possible de faire du télétravail. Jusqu'à présent, la logique était de mettre 20 personnes autour d'une grande table, chacune collée à son écran. C'est l'idée du bureau en espace ouvert, un environnement très dense où les gens ne sont pas protégés les uns des autres. Jusqu'à présent, cela semblait être la vision du travail futur, mais avec la crise, nous devrons y repenser. Nous ne devons pas oublier que la communication informelle dans les bureaux est très importante. Même un programme de vidéoconférence comme Zoom ne peut compenser cette perte. Ce qui se perd dans les bureaux à domicile, c'est l'effet de refroidisseur d'eau, les idées spontanées qui surgissent dans les conversations informelles avec les collègues de travail.

Tant que nous restons à la maison, nous ne voyageons pas, nous consommons moins. Devrions-nous considérer la crise comme un test pour un mode de vie économe en énergie?

C'est un concept bien trop simple. La lutte contre le changement climatique consiste à transformer l'économie capitaliste, à faire un sérieux effort pour promouvoir les énergies renouvelables au lieu des industries sales comme le charbon et le gaz. Rester un peu à la maison ne va pas aider. L'idée qu'une pandémie puisse être un test pour lutter contre le changement climatique est illusoire.

Quel sera l'impact de la crise sur la vie urbaine ?

Nous devons nous demander si nous voulons vraiment avoir des zones aussi densément peuplées. Jusqu'à présent, nous avons fait valoir qu'il est essentiel de construire plus densément et de renforcer les transports publics si nous voulons accroître l'efficacité énergétique des villes. Mais ce n'est pas une bonne recette lorsqu'il s'agit de santé publique. Les chercheurs urbains devront réfléchir à la manière de préserver les avantages des zones densément peuplées, notamment en termes de bilan énergétique et d'efficacité économique, tout en ayant des villes saines.

Comment cela est-il censé fonctionner ?

Une idée est la densification à distance de marche, ce qui signifie qu'il y a différentes zones densément peuplées dans une ville qui peuvent être atteintes en quinze minutes. Il nous faut maintenant examiner de près la relation entre la densification et la décentralisation. La question est de savoir dans quelle mesure les deux peuvent être combinés, car jusqu'à présent, il nous semblait évident que les villes compactes sont des villes efficaces sur le plan énergétique.

Existe-t-il déjà des plans de ville avec différents centres ?

L'ONU travaille avec de nombreuses villes de l'hémisphère sud, où les chiffres de la population deviennent astronomiques, jusqu'à 25 ou 30 millions de personnes par ville. Ces villes couvrent de vastes zones, la population pauvre ne peut pas se permettre de vivre dans le centre et de parcourir de longues distances pour atteindre une usine ou un magasin. Une terrible ironie de la crise de Corona pourrait être qu'à la fin d'une pandémie, les habitants des millions de villes du Sud seront mieux à même de résister que nous, en Europe. Mais nous manquons toujours de statistiques pertinentes. (...)

Le quotidien belge «Le Soir» s'intéresse à notre condition de confinés. Catherine Makereel écrit: «Quand on y pense, le confinement a des airs de séries américaines, genre Desperate Housewives ou Mad Men. D’un côté, il y a la façade : la pelouse est impeccable, le rôti sort du four, l’épouse pomponnée attend son mari avec un whisky et les enfants, ces petits anges, ont fini leurs devoirs. Et puis il y a la réalité, beaucoup moins propre : les doutes et les disputes. N’observe-t-on pas la même dualité en ces temps confinés ? D’un côté, ces projections incessantes de confinement exemplaire, alimentées par ces marchands de conseils avisés pour être efficace en télétravail, faire l’école à la maison, cuisiner un gâteau bio et finir la journée en fabriquant une maison à insectes dans le jardin. Et de l’autre, en grattant un peu, se profile une situation beaucoup moins rose : une maison en chambard, des parents qui ont des envies de meurtre et des émotions conflictuelles en pagaille.»

«Ce sont toutes ces injonctions à devenir une famille modèle au moment même où la société est en plein bouleversement qui font réagir la psychologue Françoise Leroux. «On s’est rendu compte qu’il y a énormément de reportages sur des familles où les parents télétravaillent, le papa fait à manger, les enfants font leurs devoirs calmement sur la table du salon, explique la thérapeute. Mais personnellement, tous ces exemples parfaits et autres conseils de spécialistes me culpabilisent plus qu’ils ne me rendent service. Brisant quelques tabous, Françoise Leroux confesse un quotidien chaotique où les écrans tiennent lieu de garderie, où les règles et les horaires sont abolis et où on se surprend à éprouver des désirs coupables qui contreviennent à tous les interdits actuels.»

Alors même qu’elle se trouve dans un cadre privilégié, le confinement n’est pas une sinécure: «Je vis dans une maison, je n’ai pas un grand jardin mais j’ai accès à du matériel de bricolage ou à l’ordinateur et je m’entends bien avec mon conjoint.» Psychologue et ayant fait des études d’institutrice, Françoise Leroux semble donc la mieux placée pour mettre en œuvre les mille recommandations qui parsèment nos réseaux sociaux. «J’avoue que c’est compliqué de faire réviser mes enfants en suivant les consignes de l’école ou de prendre du temps pour moi. Parfois, j’ai juste envie de jeter mes enfants par la fenêtre. Evidemment, je ne le ferais jamais mais il faut pouvoir accepter d’avoir ce genre de pensées.» L’exemple de cette mère de deux enfants (7 et 8 ans) illustre comment ces dernières semaines ressemblent moins au petit manuel du parfait «confineur» et plus à un grand «binge watching» décomplexé. D’ailleurs, le trafic internet dû à Netflix explose littéralement et le temps passé devant la télévision monte en flèche.

Spécialiste des traumas, la psychologue et psychothérapeute Vera Likaj ne mâche pas ses mots quand il s’agit de décrire la situation actuelle: «Le choc remonte à un peu plus de deux semaines. Les gens ramassent encore les débris dans leur salon, il y a de la fumée partout. Quand on regarde le JT, on nous sert le choc, l’émotion – par exemple le décès de cette petite fille récemment. À ce moment-là, les émotions émergent chez les spectateurs, mais tout de suite après, on a des reportages sur «les Belges en confinement», où on nous donne des conseils de coiffeurs pour rester belle, on nous dit comment occuper les enfants, garder une structure, ne pas boire trop d’alcool. On génère des émotions et on les annule tout de suite après. Les patients me parlent souvent d’angoisse, de peur, de tristesse. Le monde qu’ils ont connu n’existe plus et ils ne savent pas à quoi ressemblera demain. Et on ne sait pas combien de temps va durer cette attente. Et à côté de ça on fait comme si de rien n’était. Après avoir vécu le trauma collectif, on vit une dissociation collective, c’est-à-dire qu’on ne peut pas agir conformément à ses émotions, la peur, la tristesse, le choc, l’angoisse, le deuil.»

Alors que chacun sur les réseaux sociaux publie sa plus belle photo d’un confinement parfait, la réalité se tisse d’émotions moins positives. Voir les reportages idylliques ou son voisin tondre sereinement sa pelouse crée un complexe d’infériorité face à un vécu personnel parfois tout autre. «Certains patients me disent: je n’arrive pas à me concentrer, je reste devant mon ordinateur pendant des heures sans rien faire, c’est moi qui suis nul. Tout cela provoque un phénomène de burn-out. Les gens ne se sentent pas à la hauteur de ce qu’ils voient à la télé ou ailleurs, explique Vera Likaj. D’autant plus, qu’en cas de choc, d’habitude le réflexe de l’être humain est de se prendre la main, d’aller faire des veillées ensemble, ce qu’on n’a pas le droit de faire ici. » Face à cette situation inédite, sa consœur Françoise Leroux rappelle simplement l’importance de relâcher la pression: «Peu importe qu’on garde un rythme ou pas, on doit surtout être bienveillant avec nous-mêmes et accepter que chacun fait comme il peut.» (...)

