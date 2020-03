La Corée du Sud a endigué l’épidémie sans confinement

Atterrir à Séoul au temps du Covid-19, c’est pénétrer dans un autre monde. De la descente de l’avion au trajet en bus vers le centre-ville, des voix métalliques pré-enregistrées rappellent en boucle le «nouveau coronavirus», mais aussi Ebola et le Mers (un cousin de la nouvelle épidémie, qui avait frappé la Corée du Sud en 2015). «Assurez-vous de porter des masques!» profèrent ces instructions d’un ton à moitié rassurant.

En franchissant la frontière, il faut remplir deux déclarations de santé et installer une application d’autodiagnostic qui vous suivra à la trace et qu’il faudra mettre à jour quotidiennement. Exagéré, voire liberticide? Efficace, c’est certain. La Corée du Sud a «aplani la courbe» de l’épidémie, après avoir connu un «départ de feu» très alarmant fin février. Ayant bondi en moins de deux semaines à plus de 7000 cas le 7 mars, le pays n’en compte aujourd’hui que 9200, pour environ 100 nouveaux cas par jour et seulement 131 morts en tout. Et ce sans jamais édicter une quarantaine généralisée comme en Chine ou en Europe.

Tests en drive-in

Le secret d’un tel exploit tient à un arsenal de mesures prises très en amont, mais aussi à une mobilisation générale qui n’a reculé devant aucun défi. Le plus visible de ces outils est évidemment le test rapide et en masse du Covid-19. Les Coréens en ont réalisé près de 400'000 à ce jour, et ont multiplié les «centres de test» en dehors des hôpitaux, pour éviter que les Covid-19 ne contaminent les autres patients et aussi d’être submergés par toutes les personnes frappées de symptômes grippaux en cette fin d’hiver. Au pied du stade des Jeux olympiques de 1988, l’infirmière Yi Young-Sook, la soixantaine, vétéran du Mers de 2015 et du Sras de 2003 (un autre membre de la «famille» du nouveau virus), dirige un drive-in, qui permet aux automobilistes présentant des symptômes de venir se faire tester sans descendre de leur voiture. «Depuis le 3 mars, nous avons testé 1409 personnes, détaille-t-elle. Seule 1 s’est révélée positive. Il y a deux autres drive-in comme cela ouverts par la Ville de Séoul.» Sécurité maximale sur le site: interdiction de s’approcher des voitures à moins de 5 mètres et combinaison intégrale pour ceux qui interrogent les patients et font les prélèvements.

Non loin, au Yangji Hospital, les équipes ont carrément installé des «cabines» de test, semblables à celles dans lesquelles sont faits des prélèvements dans des laboratoires de haute sécurité. Auparavant, à cause des précautions à prendre, un centre de test classique peinait à réaliser 2 tests par heure, soit une vingtaine par jour. Ce genre de centres permet d’en abattre 6 à l’heure, et plus de 60 dans la journée! Les tests positifs sont ensuite suivis d’une enquête méticuleuse pour détecter toutes les personnes potentiellement contaminées par le cas identifié, et les isoler de toute urgence.

Géolocalisation

«Le volume et la rapidité des tests ne font pas tout», résume le Dr Lee Jong-Koo, spécialiste des maladies infectieuses et professeur à la Faculté de médecine de l’Université nationale de Séoul. «Vous devez enquêter et isoler pour contenir.»

Les applications installées par les voyageurs et les données sur la géolocalisation des téléphones sont ici essentielles pour retracer le plus exactement possible le parcours d’éventuels infectés. Et les autorités locales lancent régulièrement des alertes par message sur tous les téléphones, pour recueillir de l’information sur un cas qui se trouvait sur un lieu particulièrement fréquenté. Malgré leur caractère intrusif dans la vie personnelle des patients, ces mesures sont très largement soutenues par la population, selon un sondage de deux chercheurs coréens, Ju Youngkee et You Myoungsoon.

Autre clé de la qualité de la réponse coréenne, le Korean Center for Disease Control (KCDC, Centre coréen de contrôle des maladies) est très respecté et aguerri par les multiples épidémies qui ont frappé l’Asie depuis vingtans. Il ne faudrait cependant pas tomber dans le cliché des «Asiatiques toujours obéissants», ce qui faciliterait la gestion de crise.

Contaminations parmi les fidèles

L’épidémie est en effet apparue début février après que la «patiente 31», de retour de Wuhan, a refusé de se soumettre à un test et a contaminé des dizaines, peut-être des centaines de personnes. Cette fidèle d’un groupe hétérodoxe évangélique, l’Église de Shincheonji, avait entre-temps participé à de nombreux offices. Cela a provoqué un cluster de 5000 cas autour de la ville de Daegu, au centre de la péninsule, qui n’a été contenu qu’en obligeant les dirigeants du groupe religieux à livrer une liste de leurs plus de 200'000 membres. Presque tous ont été soumis à des tests.

Refusant de se voir privés de messes à cause des consignes de «distanciation sociale», les chrétiens conservateurs d’une autre Église se sont encore affrontés avec les forces de l’ordre dimanche dernier.