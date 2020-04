Le CERN produira masques, respirateurs et gel hydroalcoolique

Pour faire sa part dans la lutte contre la pandémie, le CERN a créé une task force et mis ces nombreuses compétences et ces technologies avancées du CERN, pour travailler en étroite collaboration avec des experts des domaines de la santé, du médicament, de l'épidémiologie et des services de secours d'urgence, de manière à optimiser l'impact de nos contributions.

À cette fin, l'Organisation a établi des liens avec des hôpitaux et des services d'urgence locaux, et, dans le cadre d'un accord conclu en 2011, a entamé un dialogue avec des experts de l'Organisation mondiale de la santé. Des discussions sont également en cours avec d'autres organisations scientifiques européennes, telles que l'Organisation européenne de biologie moléculaire et l'Institut de bioinformatique européen.

«Nous avons jugé très encourageant l’enthousiasme manifesté par la communauté pour une telle contribution», a déclaré Beniamino Di Girolamo, président du Groupe d'action. «Il peut s'agir aussi bien de déployer les puissantes ressources du CERN dans les domaines du calcul, de l'ingénierie et des technologies, que de participer aux efforts menés localement par un appui logistique et une assistance aux services de secours d'urgence», indique le CERN dans un communiqué.

Des visières par impression 3D

Les projets déjà lancés sont notamment la production d'une tonne de gel hydro-alcoolique à des fins de distribution aux équipes de secours locales. Le Service de Secours et du Feu travaille avec les services d'urgence de la région depuis fin mars dernier. Les capacités du CERN en matière d'impression 3D et de travaux d'atelier ont été déployées pour compléter la production d'équipements de protection tels que masques et barrières en plexiglas destinés aux forces de l'ordre de la région. Des études sont en cours pour déployer la formidable capacité de calcul de la communauté de la physique des particules afin d’aider à la recherche d'un vaccin.

Un nouveau respirateur

Un autre projet en cours vise à développer un nouveau respirateur appelé HEV, par une équipe de physiciens et d'ingénieurs de la collaboration LHCb au CERN, avec le soutien de plusieurs services du CERN. Avec la propagation de la pandémie, le nombre de patients hospitalisés nécessitant des respirateurs a conduit à une pénurie mondiale de certains équipements. L'équipe a eu l'idée que les types de systèmes utilisés pour réguler les flux de gaz pour les détecteurs de particules pourraient être utilisés pour construire un respirateur innovant. Le respirateur HEV pourrait être utilisé pour des patients présentant des formes peu graves, ou en phase de guérison, ce qui permettrait de libérer les machines les plus performantes pour les cas les plus graves. Primauté est donnée à l'aspect sécurité, le matériel étant conçu pour répondre aux besoins cliniques des modes de ventilation les plus souvent requis pour les patients Covid-19.

La première étape de mise au point de prototype a été achevée le 27 mars au CERN, sur un concept qui s'appuie sur des éléments peu onéreux et largement disponibles. Les caractéristiques physiques requises pour les régulateurs de pression, les vannes et les capteurs de pression sont actuellement affinées, et l'appui de spécialistes cliniciens et d'organisations internationales permettra une poursuite des tests en milieu hospitalier. Le logiciel de contrôle de cet appareil sera encapsulé dans un microcontrôleur dédié qui, avec d’autres composants à faible consommation, permettra le déploiement du HEV dans des zones aux ressources limitées et à une distribution électrique instable, permettant de l’alimenter avec des batteries, des panneaux solaires, ou des groupes électrogènes de secours.

L’objectif est de publier les développements du CERN contre le Covid-19 au titre de la licence Open Hardware du CERN, si bien qu'ils pourront être librement reproduits selon les besoins, et adaptés aux réglementations locales. Lorsque ces projets auront abouti, ils seront exposés sur le site du CERN.