Que cache la guerre des mots entre Washington et Pékin?

Scène surréaliste, ce mercredi à Genève. Face aux journalistes accrédités à l’ONU, l’ambassadeur chinois Chen Xu entame sa conférence de presse par une vidéo hilarante qui fait un tabac sur Twitter. On y voit une statue de la Liberté se ridiculiser en tenant des propos contradictoires et en portant des accusations aberrantes. On l’aura compris, Pékin n’a que mépris pour les «allégations absurdes» de Mike Pompeo, le chef de la diplomatie étasunienne ayant affirmé dimanche détenir des «preuves énormes» que le Covid-19 serait issu d’un laboratoire de Wuhan.

Ubuesque, l’épisode s’inscrit dans l’inquiétante «guerre des mots» que se livrent Washington et Pékin, au risque de commettre l’irréparable. La Maison-Blanche multiplie les menaces contre la Chine et exige une enquête internationale, tout en suspendant la contribution des États-Unis à l’Organisation mondiale de la santé, qu’il juge trop sinophile. Le régime communiste, lui, se braque, refuse une investigation «politisée» et recourt au chantage pour tenter de faire taire toute critique de l’Europe ou encore de l’Australie. Le tout sur fond de manœuvres militaires des deux camps en mer de Chine du Sud!

La question de l’origine de l’épidémie devrait être laissée aux scientifiques plutôt qu’à des politiciens qui mentent au nom de leurs besoins de politique intérieure.

Hua Chunying Porte-parole du Ministère chinois des affaires étrangères, mercredi 6 mai

Serait-ce le début d’une nouvelle «guerre froide»? Pourquoi cette escalade entre les deux grandes puissances? Et peut-elle aller trop loin? Décryptage.

Complots croisés

Le Covid-19 aurait-il été fabriqué en laboratoire à l’Institut de virologie de Wuhan? C’est la théorie défendue par Donald Trump, qui affirmait jeudi avoir vu des éléments de preuve. Il dénonce les «mensonges» de Pékin et réclame une enquête internationale. Mais ce mardi, le célèbre Anthony Fauci, immunologiste de renommée mondiale et membre de la task force qui conseille le président, a totalement décrédibilisé cette thèse dans une interview au magazine «National Geographic». Il affirme que les meilleurs experts ont analysé l’évolution du virus et n’ont pas trouvé le moindre indice de manipulation. Quant aux services de renseignement, eux non plus ne disposent d’aucune preuve allant dans ce sens.

Tout autre théorie: les militaires américains auraient-ils apporté le Covid-19 à Wuhan? C’est ce qu’a avancé Zhao Lijian, porte-parole du Ministère des affaires étrangères, sur son compte Weibo (le Twitter chinois). En quelques heures, son message a été lu 160 millions de fois! Le Pentagone, il est vrai, a envoyé en octobre plus de 280 athlètes à Wuhan pour participer aux Jeux mondiaux militaires. Mais là encore, il n’y a pas la moindre preuve pour soutenir cette théorie du complot.

Leaders vulnérables

Comment expliquer de telles accusations? Aux États-Unis, «l’administration Trump est à la recherche d’un bouc émissaire», affirme le géopolitologue français Dominique Moïsi, conseiller spécial de l’IFRI. À six mois de l’élection présidentielle, le chef de l’État a besoin de faire oublier qu’il a d’abord minimisé la gravité de l’épidémie. Jeudi prochain, les députés de la Chambre des représentants vont d’ailleurs auditionner Rick Bright, l’ancien directeur de l’Autorité de recherche et développement biomédicaux, qui assure n’avoir pas été pris au sérieux quand il a alerté le ministre de la Santé…

Surtout, la crise sanitaire se double d’une crise économique, qui risque de peser lourd dans les urnes. Donald Trump, donc, précipite la reprise et tente de rendre la Chine responsable de la catastrophe. Avant lui, des sénateurs républicains en campagne pour leur réélection ont déjà commencé à utiliser cette tactique. Quant à Joe Biden, rival démocrate de Trump, il accuse ce dernier d’avoir été naïf et faible face à Pékin.

Le régime chinois, de son côté, est aussi embarrassé. La Chine a d’abord muselé les premiers docteurs qui ont donné l’alerte. Et il n’est pas sûr que l’épidémie n’a commencé qu’en décembre. Ces informations sont ultrasensibles. L’équipe au pouvoir ne veut pas être fragilisée par une épidémie, comme ce fut le cas de la précédente. Pour Pékin, une enquête internationale équivaudrait à une critique humiliante du Parti communiste au pouvoir.

Or, le régime se sent déjà vulnérable, car pour la première fois depuis le tournant vers l’économie de marché, les Chinois doivent affronter un recul de la croissance. Leur niveau de vie ne progresse plus.

Pays interdépendants

Cela dit, malgré le risque de dérapage, on peut ne pas parler de «nouvelle guerre froide», estime Dominique Moïsi. «Les Américains, économiquement, n’avaient pas besoin des Soviétiques. On n’était pas dans un monde interdépendant comme aujourd’hui. Il y avait un grand déséquilibre entre l’Amérique, puissance globale, et l’URSS qui n’était qu’une puissance militaire. Aujourd’hui, l’Amérique a autant besoin de la Chine que la Chine de l’Amérique.»

Bref, à Washington comme à Pékin, on sait qu’au final il faudra s’entendre pour relancer la machine économique. Beaucoup d’emplois aux États-Unis dépendent des exportations vers la Chine ou de l’importation de produits manufacturés. Le mois dernier, ExxonMobil a démarré la construction, pour 10 milliards de dollars, d’un complexe pétrochimique à Huizhou, dans la province de Guangdong. Starbucks veut bâtir un énorme «parc d’innovation du café» à Kunshan, dans le Jiangsu.

La «guerre des mots» pourrait bien se terminer en tempête dans un verre d’eau.