Bill Gates va financer des usines pour sept vaccins contre le coronavirus

Des tests dans la rue à Wuhan

La correspondante d'«El Pais» en Chine est allé en reportage à Wuhan sur les tests pratiqués dans la rue de la ville qui a été à la source de la pandémie. «Les infirmières qui effectuent les tests de coronavirus en plein air à l'entrée de la clinique de la rue Sihe à Wuhan ont passé un dimanche tranquille dans ce quartier de hautes tours et de rues étroites. Ils ont prélevé des échantillons sur seulement 108 personnes, dont l'une compte, tout en retirant parcimonieusement sa combinaison de protection d'abord, ses gants ensuite, et en désinfectant à l'alcool chacune des surfaces où elle a noté les noms et les numéros de rendez-vous des personnes testées. Au cours d'une journée type, environ 200 tests peuvent être effectués, y compris pour le personnel médical et les travailleurs qui ont besoin d'urgence d'un certificat de santé pour quitter Wuhan et reprendre leur travail une fois la quarantaine officiellement levée dans la ville mercredi prochain», écrit Macarena Vidal Liy.

Au début de la crise, l'un des problèmes rencontrés par Wuhan, le foyer initial de la pandémie de Covid-19, était le manque de tests, qui n'étaient effectués que sur les cas les plus graves. Beaucoup de gens, disent les habitants de cette ville de 11 millions d'habitants, sont morts en attendant un diagnostic et n'ont pas été inscrits sur les listes officielles des victimes. Sans confirmation de la maladie, il était difficile de localiser d'autres cas possibles. Ce problème a été surmonté: la seule province de Hubei, où se trouve Wuhan, a la capacité d'effectuer jusqu'à 10'000 tests par jour, selon le quotidien d'État «China Daily».

«Aujourd'hui, les tests sont devenus presque routiniers, même si leur fiabilité n'est pas encore de 100%. La personne concernée reçoit le résultat en moins de quarante-huit heures, via son téléphone portable. Les tests sont effectués dans les hôpitaux et certaines cliniques externes sur les cas suspects, les contacts des personnes infectées et celles qui ont besoin d'un certificat de santé pour travailler ou voyager», poursuit la journaliste du quotidien espagnol.

«C'est le cas des infirmières de la rue Sihe. Au dispensaire, ils sont testés par le personnel médical de l'hôpital voisin, qui se soumet à des examens fréquents. Au coin de la rue, dans un hôtel maintenant fermé, ils s'occupent des travailleurs qui ont besoin d'un certificat rapide pour retourner à leur poste. Dans les deux cas, les tests sont effectués à l'entrée, en plein air, à la vue du public. Dans un espace clos, expliquent-ils, il y a plus de risques que le virus trouve un endroit pour atterrir.»

«La procédure dans les deux endroits est similaire. Vous devez prendre un rendez-vous par l'intermédiaire de l'entreprise ou de l'institution pour laquelle vous travaillez; le rendez-vous est reçu par le biais d'une application mobile. Pour faire le test individuellement, vous devez vous rendre dans l'un des hôpitaux de la ville. Après avoir donné votre nom et vos coordonnées personnelles, vous vous asseyez sur un tabouret, vous ouvrez la bouche et vous laissez une des infirmières, vêtue d'une combinaison de protection et portant des lunettes, vous prélever soigneusement des échantillons de votre nez et de votre gorge. Les échantillons seront placés dans un récipient qui, désinfecté à plusieurs reprises, sera envoyé au laboratoire pour analyse.

«Jusqu'à présent, nous n'avons eu aucun résultat positif», dit l'une des infirmières, qui ne donne pas son nom. «Si nous trouvons un résultat positif, nous devons en informer votre comité de quartier, qui en informera ensuite le représentant de votre projet de logement.» Ils seront chargés de placer le cas suspect en quarantaine, pendant que le test est répété et que son déroulement est vérifié.

Vous ne pouvez pas baisser votre garde, c'est le message qui est répété à Wuhan encore et encore. Un cas asymptomatique a été confirmé cette semaine, celui d'une personne qui a été infectée après avoir ramassé un paquet dans son complexe résidentiel et ne s'est pas lavé les mains immédiatement après, selon le Quotidien du peuple, le journal du Parti communiste chinois.

Bien que l'atmosphère soit à l'optimisme parmi le personnel de santé. Dans cette ville qui a été le point de mire de la pandémie, où les chiffres officiels indiquent que 2570 personnes sont mortes, seuls 644 patients restent hospitalisés sur les 50'008 qui sont tombés malades. Des deux sites de l'hôpital central de Wuhan, tous deux désignés pendant les pires semaines comme centres de traitement des patients de Covid-19, l'un a déjà repris ses fonctions d'hôpital général.

Progressivement, les 41'000 médecins et travailleurs de la santé qui sont arrivés pendant les jours les plus difficiles de la crise retournent dans leur province d'origine pour renforcer leurs collègues. Ce dimanche, un groupe de jeunes médecins de Pékin a fait ses adieux lors d'une cérémonie dans un hôtel de Wuhan: «Nous sommes vraiment désolés de partir. Nous sommes ici depuis la mi-février et cela a été une expérience très intense. La bonne nouvelle, c'est que les choses se sont tellement améliorées que nous n'avons plus besoin de le faire», dit une jeune femme avec de grosses lunettes en métal. Plusieurs des hôtels qui ont été transformés en centres de quarantaine sont maintenant vides. L'hôtel Xinjiayuan, près du cimetière de Biandanshan, est l'un d'entre eux. Un groupe de travailleurs, vêtus de la combinaison de protection blanche que l'on voit encore souvent de façon inquiétante dans la ville, nettoient minutieusement l'entrée. Devant eux, plusieurs dizaines de gigantesques sacs noirs montrent ce que devaient être les draps et les serviettes de leurs derniers invités: 34, selon la liste encore accrochée à la porte. D'une des poubelles alignées à côté d'eux, une robe rose en ouate apparaît, laissée par une personne pressée de partir à la fin de sa quarantaine. «Désinfecté», lit-on sur un panneau.»

Bill Gates veut construire des usines pour le futur vaccin

Sur son site internet, le quotidien français «Le Figaro» rend compte de l'entretien accordé par le milliardaire philanthrope Bill Gates à un chaîne américaine. «Chaque mois compte» dans la lutte contre le coronavirus, qui tue des milliers de personnes et ravage l’économie mondiale. «Et la seule chose qui nous permettra de revenir à la normale», au-delà de toutes les mesures prises dans les prochains mois, «c’est de créer un vaccin», a expliqué, jeudi, Bill Gates dans l’émission américaine «The Daily Show». Mais si l’on veut créer une immunité générale, ce vaccin devra pouvoir être distribué dans le monde entier, soit auprès de milliards de personnes, insiste le fondateur de Microsoft.

La Fondation Bill et Melinda Gates, créée avec son épouse et largement dédiée aux problèmes de santé dans le monde, estime donc urgent d’investir dans la fabrication de ces produits. Dotée d’une large expertise dans les maladies infectieuses, la Fondation dispose de quelques dizaines de milliards de dollars. «Nous pouvons accélérer les choses», insiste Bill Gates. Par exemple, «en choisissant les vaccins les plus prometteurs» parmi la vingtaine de projets à l’étude. «Nous pouvons financer les usines pour sept vaccins afin de ne pas perdre de temps à se demander lequel va marcher et attendre d’avoir la réponse pour construire l’usine, une étape qui peut durer dix-huit mois. Même si l’on sait qu’à la fin, il n’y en aura peut-être que deux qui seront opérationnels», détaille le milliardaire philanthrope.

«Des milliards de dollars seront gâchés. Mais comparé aux milliers de milliards perdus sur le plan économique» à cause de l’épidémie mondiale de Covid-19, «cela en vaut la peine», ajoute Bill Gates.

L’économie de la production de la plupart des vaccins est particulière. Les processus de validation techniques de leur fabrication peuvent être très longs. Pour gagner du temps dans la mise sur le marché de ces produits, il vaut donc mieux lancer très vite la construction de l’usine. Soit bien avant que les essais cliniques soient réalisés et que le futur vaccin ait prouvé son efficacité.

Le risque financier est d’autant plus élevé que, dans la plupart des cas, une usine se construit suivant un processus de fabrication précis, en plusieurs étapes (fermentation, filtration, concentration, lyophilisation…) qui n’est valable que pour un vaccin en particulier. Si le vaccin prévu se révèle inutilisable, l’essentiel des investissements dans le site de production, souvent des centaines de millions de dollars, est perdu.

Comme dans ses interventions habituelles, l’organisation basée à Seattle envisage d’investir dans ces usines en parallèle de financements publics ou multilatéraux. Déjà très investie dans la lutte contre la pandémie, elle a fait don de plus de 100 millions de dollars et travaille étroitement avec des laboratoires lancés dans l’élaboration de vaccins.

En 2015, Bill Gates avait tenu des propos précurseurs lors d’un TED Talk, une mini-conférence en ligne. «Si quelque chose tue 10 millions d’humains, ce sera un virus plutôt qu’une guerre. Nous investissons des sommes phénoménales dans la défense nucléaire et très peu dans ce qui nous permettrait de stopper une épidémie. Si nous commençons maintenant, nous pou rrons être prêts pour la prochaine épidémie», exhortait-il alors.

Les pharmacies pour lutter contre les violences faites aux femmes

Le quotidien polonais «Gazeta Wyborcza» constate que l'isolement forcé et la quarantaine augmentent la violence domestique. Une conclusion tirée par l'ONU après avoir analysé les rapports des pays où une assistance aux victimes de violence domestique est disponible. De nombreuses femmes isolées à cause de Covid-19 subissent en effet des violences là où elles devraient pouvoir se sentir le plus en sécurité, dans leur propre maison, a déclaré António Guterres, secrétaire général des Nations unies, dans un discours spécial lundi, appelant les autorités des pays luttant contre le coronavirus à veiller à ce que les victimes aient accès à une assistance professionnelle.

«Il sera nécessaire de mettre en avant des réformes radicales pour inverser les politiques économiques qui ont prévalu au cours des quatre dernières décennies», écrit le «Financial Times». Selon les Nations unies, à une époque où les forces de l'ordre et les professionnels de la santé sont débordés par la lutte contre les effets d'une pandémie, il est nécessaire d'augmenter le financement des organisations d'aide aux victimes, de développer des systèmes d'urgence pour signaler les menaces ou les demandes d'assistance et de fournir un abri à toutes les personnes qui subissent des violences domestiques.

Ce n'est pas la première réaction des Nations unies au problème de la violence domestique durant une pandémie. Le 27 mars, Dubravka Simonovic, rapporteur spécial des Nations unies sur la violence contre les femmes, a lancé un appel similaire. «Il est très probable que l'ampleur de la violence domestique augmentera en raison du régime d'isolement. Les opérateurs de lignes d'assistance téléphonique et la police en informent déjà. Pour beaucoup de femmes et d'enfants, le foyer peut être un lieu de peur et de comportement violent. Cette situation s'aggrave en raison de l'isolement et de la quarantaine. Les autorités doivent accorder plus d'attention à ce problème» a déclaré Simonovic. Elle a également fait référence au rapport des Nations unies qui montre qu'une femme sur trois dans le monde subit chaque jour des violences physiques ou sexuelles.

Les prévisions des Nations unies sont confirmées par les informations provenant de pays où le nombre de personnes infectées par le Covid-19 se compte déjà en milliers. La police chinoise a signalé dès février que le nombre de rapports de violence enregistrés pendant la quarantaine actuelle a été multiplié par trois. L'ampleur de la violence a également augmenté en France, comme l'a confirmé le 27 mars dernier le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. «Rien qu'à Paris, après seulement dix jours d'isolement, nous avons constaté une augmentation de 36% des violences domestiques, et dans l'ensemble de la France, de 30%»- a-t-il déclaré.

Le régime de quarantaine ou d'auto-isolement en place a eu un impact significatif sur la mobilité des personnes qui apportent quotidiennement soutien et assistance aux victimes de violence domestique. C'est pourquoi, dans certains pays, les pharmacies ont été impliquées dans la lutte contre la violence, dont les employés sont obligés d'aider la personne qui la signale en réponse à un mot de passe défini. En Espagne, ce slogan est «masque 19». Si une personne veut «acheter» de cette manière dans une pharmacie, elle avertit le pharmacien de l'expérience de la violence domestique.

Ce système est également en vigueur en France. Les femmes peuvent utiliser un code de mots spécial pour alerter le pharmacien sur le problème. La pharmacie est tenue d'informer immédiatement la police.

L'Italie, les États-Unis, l'Inde, le Brésil et la Russie sont également en train d'alerter sur l'ampleur similaire du problème pendant la pandémie. Dans ce dernier cas, après l'introduction de la règle dite de la «fessée» en 2017, qui est une dépénalisation de facto de la violence domestique, la loi ne protège en aucune façon les victimes. Pour cette raison, entre autres, le 3 avril, Zona Pravda, une organisation russe de défense des droits de l'homme, ainsi que neuf autres organisations indépendantes, ont demandé au gouvernement de les aider à lutter contre la violence domestique pendant la pandémie.

La crainte de la montée de la violence domestique en Russie se reflète dans les résultats d'une récente enquête Levada qui montre que 80% des Russes sont aujourd'hui favorables à la re-criminalisation de la violence domestique et à l'introduction de règles qui permettraient de protéger les victimes.

