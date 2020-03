Les Bains des Pâquis montrent l’exemple en fermant leur buvette

La buvette la plus populaire de tout le canton, celle des Bains des Pâquis. Au menu du jour, ce vendredi en fin de matinée, un cœur dessiné à main levée et, juste en dessous, en lettres majuscules, le verbe le plus utilisé du moment: «Fermée». Les responsables du lieu n’ont pas attendu que soit prononcée la mise à l’arrêt de tous les établissements publics pour montrer l’exemple.

Par beau temps, le week-end, en une seule journée, plus de 2000 personnes passent par la buvette. Elle restera fermée jusqu'à nouvel avis. (Laurent Guiraud)

Les dernières fondues ont été servies jeudi soir. Après quoi, on a rempli les congélateurs et tiré le rideau de fer. Décision mûrement réfléchie mais rapidement prise. Soulagement général également: ne plus voir, à journée faite, sur son lieu de travail, aussi beau soit-il, des clients collés les uns aux autres, en train de faire la queue, avant de se regrouper, cuisse contre cuisse, autour du mobilier de kermesse, sur la terrasse comme dans la partie couverte.

Conséquence: 45 personnes se retrouvent au chômage technique. Les plats du jour, les assiettes végétariennes et les caquelons du «Tous ensemble», funeste par les temps qui courent, avaient leur personnel de salle. «Je suis en train de signer les documents administratifs pour chacun de nos employés», explique Raymond, l’un des cogérants de la buvette.

Sa voix énergique s’entend au-delà de la distance de sécurité. Pour dire ceci: «On traverse une sacrée épreuve. Il faut savoir anticiper. Je ne comprends pas que les gens soient encore entassés dans les transports publics. Nos voisins belges n’ont pas attendu pour fermer leurs restaurants. Il en va de notre responsabilité citoyenne.»

Particulièrement dans ce lieu qui affiche complet chaque jour. «Quand tout va mal, on continue à venir aux Bains. C’est le dernier endroit où l’on peut faire du lien social», souligne Raymond, en ajoutant que «seules les personnes âgées ne viennent plus manger depuis une semaine. Tous les autres sont là. On ferme la veille d’un week-end de beau temps annoncé. Ce dimanche, on aurait eu entre 2000 et 3000 clients assurés. Notre buvette pourrait ainsi, dans le contexte sanitaire actuel, contaminer des milliers de gens. On dort mal quand on pense à ça. Or, pour se prémunir contre le coronavirus, il faut commencer par bien dormir et bien manger.»

Ces espaces vides, alors qu'ils sont toujours pleins en temps normal, frappent tous ceux qui découvrent sur place que la buvette est fermée. (Laurent Guiraud)

Et les autres prestations des Bains, on oublie? «On suivra les décisions prises par la Confédération et nos autorités cantonales», répond Fausto Pluchinotta, le président de l’Association des usagers des Bains des Pâquis (AUBP). Il note en souriant que le sauna est sans doute l’endroit le plus sûr de la ville: «Avec sa température qui monte à 80 degrés, aucun virus ne résiste. Les vestiaires sont individuels et la fréquentation du hammam est très diluée.»

Quant à la jetée elle-même, elle est assimilée à une promenade publique. C’est à l’État de la fermer, s’il jugeait nécessaire de lui appliquer le principe de précaution, compte tenu de sa fréquentation durant le week-end. « Mais alors, il faudrait également se résoudre à fermer les quais», glisse cet amateur de plein air dominical.

À noter enfin que la prochaine nage de nuit, fixée au mercredi 18 mars, est elle aussi supprimée. C’était la dernière de la saison. Le prochain rendez-vous populaire pour les nageurs lacustres, c’est la Traversée du lac cet été. Pour l’heure, ce même lac ne dépasse pas les 8 degrés. Il est gris et glacial comme l’actualité.