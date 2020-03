L'après-ski d'une station autrichienne sous le feu des critiques

C’est l’Ibiza du ski, comme on en rêve, où pour beaucoup de touristes, le planté du bâton n’est finalement que très secondaire: vive l’après-ski. Ischgl, dans le Tyrol autrichien, est réputée pour sa vie nocturne trépidante, pour ses bars où l’alcool coule à flots et ses concerts de Rihanna ou Beyoncé. Au Kitzloch on se trémousse en chaussures de ski, et sur la musique des platines, les serveurs hurlent à pleins poumons pour se faire entendre. C’est de ce chalet qui ne désemplit pas durant la saison d’hiver qu’est parti le virus. Et c’est peut-être un des plus gros ratés sanitaires des autorités autrichiennes.

Retour sur les faits. Le 5 mars, un passager italien de la compagnie Icelandair est testé positif au Covid-19. Mais aussi un groupe de skieurs islandais rentrant d’Ischgl. L’Islande met la station de ski sur sa liste des lieux de contagion à éviter et place en quarantaine toute personne qui en revient.

Le 7 mars, un serveur du Kitzloch est lui aussi testé positif. Interrogées sur les cas islandais, les autorités de la région prennent alors la mauvaise décision. Le directeur de la Santé du Tyrol, Franz Katzgraber, estime qu’«il est peu probable d’un point de vue médical que les contaminations se soient faites dans le Tyrol». Selon lui, les malades islandais se sont infectés auprès du passager italien à bord de l’avion. Le propriétaire du fameux bar se plaint auprès du média allemand t-online.de que son établissement soit ainsi visé. Mais les images postées sur les réseaux sociaux de touristes en sueur collés les uns aux autres sur un dancefloor à l’ambiance surchauffée laissent présager du pire

Manque de réaction

Le 9 mars, une quinzaine de personnes de l’entourage du serveur sont testées positives. La suspicion se fait plus pressante, alors que le Danemark déclare le Tyrol zone à risque. Les touristes qui rentrent d’Ischgl ramènent le virus en Norvège et en Suède. Le journal «Le Monde» indique que, selon les estimations officielles, près de la moitié des 907 cas positifs en Norvège, un tiers des 785 cas du Danemark et un cas sur six en Suède sont ainsi des touristes revenus des stations de ski du Tyrol, en priorité d’Ischgl. En Allemagne, des cas sont recensés dans le Bade-Wurtemberg et à Hambourg. L’Institut Robert Koch, responsable du contrôle et de la lutte contre les maladies, met le 13mars la station de ski autrichienne sur sa liste rouge.

Trois jours auparavant, le 10 mars, les autorités du Tyrol ont annoncé la fermeture des bars après-ski de la station d’Ischgl. Elles ont toutefois attendu le 14 mars pour fermer les installations et mettre fin à la saison de ski. Elles sont aujourd’hui critiquées pour leur manque de réaction, soupçonnées par certains d’avoir cédé aux lobbies des sports d’hiver. Dans les médias locaux, le président du Conseil régional, Günther Platter, s’en défend et rejette la comparaison avec la Lombardie. Il affirme «avoir pris toutes les mesures le plus tôt possible», annonçant dans la foulée un plan de relance économique pour une région qui vit essentiellement du tourisme.

Car l’Autriche, qui comptait dimanche 800 nouveaux cas et deux décès liés au coronavirus, ne veut en aucun cas être comparée à son voisin du Sud, qu’elle a souvent accusé de laxisme. Preuve en sont les mesures drastiques décidées ces derniers jours par Vienne, comme la fermeture des frontières et l’interdiction dimanche des réunions de plus de cinq personnes. Le nouveau gouvernement écolo-conservateur de Sebastian Kurz est très attendu sur la gestion de la crise. Et le cas Ischgl et ses DJ, comme porte d’entrée du virus dans l’Europe, ne pourra que lui faire du tort.