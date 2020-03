Un virologue namurois trouve une solution à la pénurie de tests du virus

Les mode de contamination du Coronavirus à l'étude

«Le coronavirus circule-t-il vraiment dans l’air?», se demande le «Figaro». On considérait généralement que, vaporisé, le Covid-19 n'était pas transmissible. Mais une étude scientifique sème maintenant le trouble. Que dit-elle exactement?,écrit Damien Mascret, journaliste du quotidien français. Question cruciale en santé publique car cela remettrait en cause la doctrine qui veut que l’usage des masques n’ait pas d’intérêt pour se protéger en dehors d’un contact rapproché (moins d’un mètre) avec une autre personne. Mais est-ce aussi simple? «Nos résultats indiquent que la transmission du SARS-CoV-2 par aérosol (coronavirus vaporisé dans l’air) et des objets contaminés est plausible, étant donné que le virus demeure viable et infectant pendant des heures en aérosol et des jours sur des surfaces (selon la quantité de virus projetée)», écrivent les auteurs de l’étude publiée le 17 mars dans le «New England Journal of Medicine».

«C’est expérimental mais il faut en tenir compte quand même», explique au «Figaro »le Pr Pierre Saliou, microbiologiste, épidémiologiste, et professeur agrégé du Val-de-Grâce (Académie des Sciences d’Outre-Mer). Les chercheurs ont retrouvé du virus dans l’air et sur des surfaces après nébulisation, c’est-à-dire qu’ils ont projeté dans l’air des nuages de particules virales. «C’est une étude tout à fait solide faite par des chercheurs des Instituts nationaux de santé américains», abonde le virologue Étienne Simon-Lorière (Institut Pasteur), «mais la nébulisation est rare dans la vie de tous les jours, ces données sont surtout intéressantes pour les soignants qui effectuent certains gestes à l’hôpital sur des malades porteurs du virus, cela confirme la nécessité d’être bien protégé».

D’après les calculs, le virus est détectable jusqu’à quatre heures sur des surfaces en cuivre, 48 heures sur de l’acier et jusqu’à 72 heures sur du plastique. Mais tout cela reste théorique, bien sûr, car tout dépend des conditions en vie réelle. Les expériences de calcul de la demi-vie (temps de survie de la moitié de l’échantillon viral) du coronavirus ont été menées avec une température ambiante de 21 à 23°C et une humidité de 40% mais il est impossible de savoir la quantité de virus présente dans les crachats d’un malade.

«C’est intéressant de voir que pratiquement la demi-vie du Sars-CoV-2 de l’épidémie actuelle est assez proche de celle du SRAS de l’épidémie de 2003», remarque le professeur Saliou. «Cela explique que les recommandations actuelles soient très proches de celles que l’on avait faites à l’époque du SRAS, ces virus sont par exemple très fragiles au lavage au savon», ajoute Étienne Simon-Lorière. Comme les autres coronavirus, celui-ci possède en effet une couche lipidique pour le protéger.

Un point crucial dans les mesures barrières préconisées car si la proximité d’un malade qui tousse est relativement facile à éviter, le véritable risque de contamination pour le commun des mortels, vient des surfaces que l’on touche si on porte ensuite ses doigts au visage. «Pendant quelques semaines, il est bon d’être excessif et considérer que tout ce que l’on touche dans un lieu public est potentiellement contaminé donc se laver les mains dès que possible», rappelle Étienne Simon-Lorière. Heureusement, la présence du virus ne suffit pas à entraîner l’infection. «C’est un vieux principe qui reste valable, explique le professeur Saliou, une particule virale ne suffit pas à rendre malade, il en faut une certaine quantité».

La véritable différence avec le SRAS n’est donc pas là. Non, il ne persiste pas pendant des heures dans l’air ambiant des lieux public après le passage d’un malade qui aurait toussé. D’ailleurs, début mars, une étude avait été réalisée dans la chambre de trois malades à Singapour. Les chercheurs avaient effectué des prélèvements dans l’air et sur les surfaces à cinq reprises sur une période de deux semaines. Pour un malade, ils étaient réalisés avant le nettoyage standard de la chambre, pour le troisième avant ce nettoyage.

Sur les surfaces, aucun prélèvement n’a été positif pour le coronavirus après les nettoyages, alors que pour la chambre testée avant nettoyage, le virus était retrouvé presque partout. Plutôt rassurant, aucune trace de virus n’a été retrouvée dans l’air, que ce soit avant ou après nettoyage. «On sait que beaucoup de contaminations se produisent en intrafamiliale mais il faut tout de même respecter les mesures barrières au maximum si quelqu’un est malade à la maison», conclut Étienne Simon-Lorière.

«Vivre sans»

Dans la «Repubblica», Di Gabriele RomagnoliI a écrit un billet sur un mot malaimé, parfois terrible mais qui peut être porteur de l'espoir d'un retour à l'essentiel. Il nous parle de ce que vivent les Européens soumis au confinement et de ceux qui sont sans toute l'année.

«La première belle chose à propos du vendredi 20 mars 2020 est un mot qui a été sous-estimé, voire exorcisé, dont nous redécouvrons maintenant le sens: sans. Je l'ai écrit dans un livre en 2013: «Cela fait peur à la plupart des gens. Ils l'associent au manque de quelque chose, souvent fondamental. Vous dites «sans» et ils pensent «sans art ou partie», «sans espoir», «sans Dieu». S'il est combiné en permanence avec un autre, il forme un troisième mot, misérable partout: sans-abri, sans-papiers, sans-logis. Pourtant, la vie nous apprend à nous en passer. Et de survivre, de résister, de s'améliorer pour elle. Perdre, c'est parfois s'enrichir. Découvrir que l'on a de faux besoins, se libérer de besoins illusoires. On peut rester sans quelque chose et se sentir mieux qu'avant, surtout si cette chose s'est donnée. Nous n'avons jamais réalisé qu'il était à une syllabe de l'ex-sans. Et maintenant? En ce temps de nudité, nous nous présentons sans ce que nous avons, mais seulement pour ce que nous sommes. Nous nous souvenons d'un vieux film intitulé Fearless_ Without fear, qui parle des survivants d'un accident d'avion; une publicité pour une carte de crédit qui proclame que les choses qui comptent n'ont pas de prix – sans prix. Et à ceux qui demandent «allons-nous y arriver?» nous répondons en les regardant dans les yeux: «Absolument!»

Un virologue namurois trouve la solution au manque de tests

Ce matin-là, le virologue tente de s’aérer l’esprit, tout entier occupé par des préoccupations professionnelles. Il ressasse un problème : la Belgique est limitée dans sa capacité de diagnostic parce que les réactifs permettant d’identifier le virus au sein d’un prélèvement ne sont disponibles qu’en quantité limitée. Or, on le sait déjà à cette époque, la maladie est occupée à s’éteindre en Corée alors qu’elle flambe en Italie. Pourquoi ? Parce que la première fait partie de ces territoires avec un mécanisme de diagnostic très robuste, lui-même gage d’une prise en charge rapide de la maladie.», écrit le journaliste Eric Burgraff

Que faire dès lors quand on est dans un pays dont la situation ressemble à l’Italie? Il faut chercher une méthode de travail qui s’affranchit des réactifs en pénurie. C’est alors que l’idée tombe: pourquoi ne pas revenir à la bonne vieille chimie de base sachant qu’elle offre une technique ancienne mais éprouvée d’extraction de l’ARN. Cette technique a été publiée en 87 par un chercheur d’origine russe mais, quoique désuète, elle est toujours valable. «Elle décrit un protocole tout simple mais qui demande beaucoup de temps et de main-d’œuvre. Pourtant, elle est duplicable à l’infini, partout dans le monde, pour autant qu’il y ait des chercheurs et des logisticiens en suffisance ainsi que les produits de base», explique Benoît Muylkens.

De quoi a besoin le chimiste pour révéler la présence du fameux virus dans les échantillons reçus? D’une hotte à aspiration spécifique, d’une centrifugeuse à 4 degrés et d’un réactif de base connu, fabriqué en Belgique et disponible en grande quantité: le guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform. «Avec ces éléments, on peut identifier l’élément clef du virus, on peut aller chercher les ARN viraux, les transformer en ADN et les amplifier. Ensuite, l’apparition d’un signal lumineux spécifique est le signe que vous êtes en présence de l’agent recherché.»

«Ce matin-là, rentré dans son bureau, le professeur Muylkens partage immédiatement son idée par échange de mails avec les virologues Steven Van Gucht (Sciensano), Marc Van Ranst (KULeuven) et Emmanuel André (KULeuven). Qui montrent rapidement leur enthousiasme. Dès le lundi, avec la collaboration de l’hôpital de Mont-Godinne (UCLouvain), il obtient quelques échantillons pour éprouver la technique. Les essais confirment les premières conclusions des tests classiques (avec les réactifs rares). Des manipulations réalisées sur des centaines d’autres vont dans le même sens. Ce mardi, dix jours après que l’idée a jailli au cœur d’un jardin namurois, le virologue Emmanuel André est venu à l’Université de Namur apporté sa caution scientifique au procédé. Le même jour, déjouant toutes les lenteurs de l’administration, l’Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS) a officiellement validé l’usage de ce protocole pour détecter la maladie en Belgique», poursuit le journaliste.

«Ce jour, nous ouvrons une vanne différente des réactifs traditionnels après lesquels tout le monde court, ce qui nous permettra de répondre très rapidement à la demande croissante de tests diagnostics pour les patients les plus malades et pour les soignants exposés au quotidien», assure le premier, soulignant au passage que tout le crédit revient à l’université de Namur. Hugues Malonne, directeur général de l’AFMPS, abonde: «Je suis rassuré sur la qualité des travaux effectués. Et j’attends avec impatience que d’autres régions du pays s’emparent de la technique pour lutter efficacement contre l’épidémie.»

À Namur, 24 personnes – chercheurs et logisticiens – se relaient désormais sept jours sur sept pour poser des diagnostics. Ce mardi, l’université a pu réaliser 200 tests; d’ici la fin de la semaine, elle pourra en réaliser 480 quotidiennement. Le tout en sous-traitance pour des laboratoires hospitaliers comme ceux de la KULeuven et de Mont-Godinne. Dans le même temps, elle partage sa technique, en open source, la mettant à disposition des laboratoires du monde entier.

La voix pleine d’émotion, Benoît Muylkens confie: «Avec l’équipe, nous avons bossé nuit et jour pour participer à cette course contre le coronavirus. Si le concept est assez simple, il faut désormais de la coordination entre laboratoires, de la volonté, de la solidarité entre chercheurs, des mains et du courage… pour atteindre tous ensemble l’objectif.»

Les Espagnols sont inquiets des conséquences économiques de la pandémie

À la une du quotidien espagnol «El País», un sondage donne une idée de l'état d'esprit des Espagnols.

«La population espagnole est très préoccupée par l'urgence sanitaire du coronavirus, et surtout par ses conséquences économiques. Neuf citoyens sur dix (92 %) reconnaissent leur inquiétude, selon une enquête de 40dB. pour «El País». Ils sont pessimistes quant à la manière dont la pandémie affectera l'économie. La moitié des travailleurs craignent de perdre leur emploi pendant la crise, et la plupart pensent que leur salaire sera réduit. En revanche, les citoyens sont convaincus qu'ils éviteront l'infection et seront guéris s'ils contractent la maladie. Ils disent qu'ils suivent les instructions à la lettre et consomment plus d'informations que jamais auparavant», écrit le quotidien madrilène.

«L'inquiétude se répand dans la société espagnole en raison de la crise sanitaire qui a frappé le pays comme un marteau de forgeron. Près de deux mois après le premier cas national de coronavirus, l'Espagne a dépassé les 17'000 personnes infectées avec 803 décès hier, alors que la population était confinée pendant cinq jours. La situation est grave et les citoyens le savent: la crainte du développement de la pandémie maintient le pays littéralement collé à l'information. Les chiffres sont sans précédent, affirme la directrice du 40 dB, Belén Barreiro, et près de la moitié des Espagnols avouent avoir accès aux médias plusieurs fois par jour, et 37% être «toujours à l'affût» des nouvelles. Le pourcentage est similaire pour les réseaux sociaux. La principale crainte n'est pas tant la santé, qui est aussi une préoccupation, bien sûr, que l'économie.»

«Le souvenir de la Grande Récession de 2008 – dont l'Espagne ne s'est pas encore remise, avec un taux de chômage de 14 % et une dette de 100 % du PIB – est présent dans les esprits, comme le révèlent les chiffres de l'enquête. L'enquête, réalisée cette semaine avec 1400 entretiens en ligne, laisse des chiffres aussi choquants que la moitié (50,8%) des travailleurs craignant de perdre leur emploi pendant la crise. La plupart pensent également qu'il est très probable que leur entreprise devra fermer ses portes pendant cette période, et 60% pensent que leur salaire sera réduit. Bien qu'une fois la pandémie terminée, les Espagnols sont confiants dans la récupération de leur emploi: 60% d'entre eux estiment qu'il est peu probable qu'ils restent au chômage après la crise. En d'autres termes, ils estiment que les effets sur le marché du travail seront principalement temporaires. Cependant, les citoyens craignent que l'effet permanent de la pandémie soit une perte de pouvoir d'achat: 43% d'entre eux pensent que leurs salaires seront régulièrement réduits.»

«Le pessimisme sur l'économie était déjà répandu parmi les Espagnols avant l'urgence sanitaire, comme le montre chaque baromètre du Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), mais il y a maintenant de nouvelles raisons de désespérer. Près de sept citoyens sur dix pensent que l'impact de cette crise sur l'économie espagnole sera négatif et durable. Cela se voit déjà dans les décisions des ménages: 40% disent avoir déjà retardé ou arrêté un investissement, une dépense ou un achat qu'ils avaient prévu, avec l'effet qui en résulte sur le marché.»

Un couvre-feu est-il nécessaire

Dans le «Tages Anzeiger», Fabian Renz estime que notre indiscipline n'est pas un motif pour imposer un couvre-feu national.

«Cela pourrait bientôt devenir moche dans nos hôpitaux. Au Tessin, la propagation rapide de la corona risque d'entraîner l'effondrement des soins intensifs. Bientôt, les places disponibles ne seront plus suffisantes – et les médecins qui s'y trouveront seront dans une position où ils devront décider si la vie est digne d'être soignée ou non. Dans le reste de la Suisse également, la réserve de lits disponibles est préoccupante.

Mauvaise nouvelle, donc – mais cela justifie-t-il un couvre-feu national, comme on le réclame aujourd'hui de plus en plus fort? Les gouvernements cantonaux de Suisse romande et divers épidémiologistes sont particulièrement soucieux de faire respecter cette intervention maximale possible dans la liberté de circulation des personnes. Mais même en temps d'urgence, une autorité démocratique n'est pas exempte du principe de proportionnalité. Un couvre-feu national devrait être mieux justifié que ce n'est le cas actuellement.»

«Si les adolescents dans le parc sont le problème, alors des actions ciblées devraient être prises contre ces adolescents. En particulier, on dit que les gens sont sous-disciplinés. Le fait que les gens se réunissent encore dans les parcs est une «honte», explique par exemple Pierre Alain Schnegg (UDC), le directeur bernois de la santé – et fait allusion à la sympathie pour un couvre-feu. «Les appels répétés du Conseil fédéral à la population pour qu'elle se comporte de manière responsable résonnent également de la menace de mesures plus ambitieuses.»

«Cependant, un gouvernement ne peut pas déléguer la responsabilité qu'il porte lui-même à une moralité collective douteuse. Il appartient au Conseil fédéral, aux cantons et à leurs organes de fixer des règles concises et de veiller à leur application. Si des groupes d'adolescents dans le parc posent problème, il convient alors de prendre des mesures ciblées contre ces groupes ou de fermer le parc en question. Le Conseil fédéral a fait beaucoup de chemin avec les mesures qu'il a prises jusqu'à présent. Avant de déclencher la dernière phase d'escalade, il faudrait qu'elle démontre de manière crédible que tous les autres moyens ont été pris. Et qu'ils n'étaient pas suffisants», conclut-il

