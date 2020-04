Un pasteur bâlois s’excuse après avoir souhaité la mort de Trump

Le pasteur Martin Dürr se rétracte. Fâché par l’attitude du président Donald Trump dans la crise du coronavirus, l'homme d'Église avait émis à Pâques sur Facebook le souhait que le «dictateur fasciste soit tué», relatait dimanche la «BaslerZeitung».

Aujourd’hui, l’homme d’église s’en excuse. «Mon texte parlait du principe de désobéissance civile, manifestement de manière peu judicieuse. Cela n’a jamais été un appel à ce que quelqu'un soit tué. Je regrette beaucoup que cela ait été compris ainsi», indique-t-il mardi, cité par le «Blick».

Les phrases rapportées dimanche par le journal bâlois étaient très dures. Le pasteur bâlois ne semblait pas comprendre comment le peuple américain avait pu élire un tel président et s'interrogeait sur l’opportunité de s'en débarrasser.

Marche arrière

Le pasteur n’avait pas hésité à faire une comparaison directe entre le régime nazi de Hitler, et les 90 millions d’Américains qui ont voté pour Trump en 2016. «Facteur aggravant, le fait de comparer Trump à Hitler et d’assimiler ses millions d'électeurs aux nazis est de nature à relativiser l'Holocauste», relevait la «BaslerZeitung». Là aussi, le pasteur Martin Dürr présente ses excuses. «Je voudrais m'en excuser. Je n'écrirai à coup sûr plus de telles choses sur Facebook», regrette-t-il dans le «Blick».

Face aux morts engendrés par le coronavirus aux États-Unis, Martin Dürr avait vanté la mémoire du pasteur allemand Dietrich Bonhoeffer, qui constitue un exemple de la résistance de l’Église allemande face au régime hitlérien. Ce dernier avait notamment soutenu une tentative d’assassinat contre Adolf Hitler et l’avait payé de sa vie, qu’il termina dans un camp de concentration. Avec les excuses et regrets du pasteur, l’affaire semble désormais close.