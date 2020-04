Un chat peut-il transmettre le virus? Et qu'en pense Brigitte Bardot?

Brigitte Bardot: «Je n'ai jamais connu un monde aussi invivable»

«Sa parole est rare et irréductible. Brigitte Bardot est confinée, comme tous les Français. À la Madrague, la résidence de Saint-Tropez qu’elle ne quitte plus depuis des années, son quotidien n’a pas changé depuis le début de la pandémie. L’actrice, icône des années 60, désormais activiste du droit des animaux, se livre sans retenue au «Figaro». Son regard sur la France d’après, celle qui vient, est «impitoyable».

Le premier ministre Édouard Philippe a dit que cette crise allait révéler ce que «l’humanité a de plus beau et de plus sombre». Qu’est-ce que vous avez-vous vu pour l'heure?

La connerie reste l'un des plus gros fléaux de l’être humain. Il y a des abandons d’animaux domestiques à cause du coronavirus. Leurs maîtres pensent que ces derniers transmettent la maladie. Pourtant, ça a été démenti par tous les vétérinaires, les médecins, les professeurs... Ces lâches Français voient dans l’animal le pire de ce qui peut leur arriver. Ceux-là, je leur souhaite d’attraper le coronavirus.

Les Chinois, eux, prétendent que la bile d’ours soigne le Covid-19, en plus de tout un tas d’autres maladies. Il existe depuis des années des «fermes à bile» où près de 10'000 ours sont enfermés dans des cages avec un cathéter dans la vésicule. C’est un scandale, ça ne soigne rien du tout. Ils vont foutre en l’air tous les derniers animaux sauvages qu'il nous reste.

L’humain est-il, selon vous, la cause de son propre malheur?

Ce qui nous arrive ne m’étonne pas du tout. Avec mon instinct animal, je ressens une révolte de la planète, contre la façon dont les hommes l’ont ravagée. Cela a commencé par le réchauffement climatique, les inondations, les incendies... Tout un tas de choses se sont produites en chapelet depuis quelque temps, mettant la population du monde en danger. La planète étouffe d’une démographie affolante. C'est la base de tous les problèmes qui dérèglent notre vie actuellement.

Quand vous étiez jeune, le monde tournait-il plus rond ?

Je n’ai jamais connu un monde aussi invivable, aussi destructeur, aussi violent, avec un tel manque de liberté, que celui d’aujourd’hui. J’ai vécu des années absolument magnifiques. Nous étions libres. On pouvait s’amuser, vivre sans être toujours poursuivis par des caméras, des lois, des arrêtés préfectoraux...

Qu’allez-vous apprendre de cette épreuve de confinement?

Je suis confinée depuis dix ans, ça ne me change rien (rires). Je ne suis pas une grande passionnée de l’être humain, je ne vois pas grand monde...

Voyez-vous déjà des choses à changer dans le pays et dans le monde?

Il faudra retrouver un peu d’humanité, changer les habitudes. Cela commence par arrêter de porter de la fourrure ou d’élever des animaux dans des élevages concentrationnaires, des poules en batterie, où elles ne voient jamais la lumière du jour, où on leur coupe le bec. Nous sommes à la merci d’un ennemi qui nous tue, le virus. Les animaux, eux, sont à la merci d’un ennemi qui s’appelle l’homme, qui les fait souffrir. En Chine, par exemple, il y a le festival de la viande de chien de Yulin où, chaque année, entre 10'000 et 20'000 animaux sont battus à mort, de façon à attendrir la viande. Il faudrait absolument une révolte mondiale contre cette barbarie et boycotter les produits chinois. C’est abominable. Les gouvernements sont impénétrables à toute souffrance animale. Si ça pouvait changer avec cette crise, ça serait bien.

À quoi ressemblera, selon vous, l’après?

Je suis très pessimiste. J’ai 85 ans, j’ai vécu beaucoup de choses, y compris la guerre de 39-45, celle d'Algérie... Et je peux vous dire que je n’ai jamais connu quelque chose d’aussi dramatique que ce que l’on vit actuellement. L’ennemi est incontrôlable. Il y a eu le Sras, Ébola, le Sida, le H1N1... mais ça n’a jamais pris les proportions que prend le coronavirus. Je sais pas du tout si on la gagnera (ndlr: la guerre). Il peut y avoir un armistice. Mais est-ce que ça ne reprendra pas dix fois plus fort après une période de calme?

La crise économique, qui suit la crise sanitaire, vous inquiète-t-elle?

Elle peut remettre les pendules à l’heure. Les humains doivent avoir d’autres valeurs que celles de la finance. Ce besoin de gagner de l’argent a fait péricliter l’empathie, la compassion, la bonté... et a aussi créé un mépris total de la souffrance des animaux. On ne veut tirer d’eux que des avantages financiers.

Croyez-vous Emmanuel Macron va réorienter sa politique? Il dit que la France doit retrouver sa souveraineté…

Le président de la République a tout fait pour qu’on en arrive là. Maintenant il est bien embêté. On ne doit pas dépendre du monde entier pour les produits indispensables à notre sécurité, à notre santé. On est en manque de médicaments. Et surtout en manque d’un président qui sache gouverner, car ce n’est pas le cas d’Emmanuel Macron.

Les animaux domestiques sont ceux qui ont transmis le plus de virus à l'homme

Le quotidien espagnol «El Pais» s'est intéressé dans son édition du jour aux zoonoses, ces maladies transmises par l'animal à l'homme. «Les porcs, suivis par les vaches, les chevaux, les moutons et les chiens sont les animaux qui ont transmis le plus de virus aux humains. Pour en trouver un non domestique, il faut se rendre aux neuvième et dixième positions de la liste, où apparaissent la souris commune et le rat noir, qui ne sont pas très sauvages non plus. Toutefois, au cours des dernières décennies, le nombre de foyers de maladies animales chez l'homme (zoonoses) a augmenté, avec l'apparition de nouveaux agents pathogènes tels que le dernier coronavirus. Une étude lie cette augmentation à l'invasion de la nature par l'homme», écrit le grand quotidien espagnol.

Les chercheurs du One Health Institute (États-Unis), qui étudient le lien entre la santé humaine, animale et environnementale, ont recensé au moins 142 agents pathogènes d'origine animale qui provoquent des maladies chez l'homme. Le chiffre est certainement plus élevé, puisque cette étude n'a analysé que les virus, sans inclure les micro-organismes tels que les bactéries, les champignons ou les protozoaires et d'autres agents, comme les prions de la maladie de la vache folle. En outre, le travail se concentre sur les transmissions entre les mammifères, en laissant de côté d'autres classes telles que les reptiles, les amphibiens ou les oiseaux. La recherche n'inclut pas non plus les virus qui sont allés dans la direction opposée, de l'homme à l'animal, ce qu'on appelle les anthroponoses.

Près de 90% des espèces de mammifères ne transmettent aucun virus à l'homme, ou du moins il n'existe aucune donnée à ce sujet, selon l'étude publiée dans les Actes de la Société royale B. Même s'il ne s'agit que d'un pourcentage infime du total, les espèces domestiquées sont responsables de la moitié des zoonoses virales. Ils peuvent transmettre en moyenne 19,3 virus, contre une moyenne de 0,23 chez les animaux sauvages. Les porcs et les vaches, par exemple, abritent 31 virus zoonotiques. Dans la nature, les ordres des rongeurs, des chauves-souris et des primates représentent 75,8% des agents pathogènes viraux.

Les porcs et les vaches accumulent jusqu'à 31 virus qui se sont propagés à l'homme. À partir de ces données, les scientifiques extraient certains des facteurs qui augmentent le risque de zoonose. La domestication est la plus pertinente et ce, en raison de deux faits liés: les animaux domestiqués sont ceux qui ont le plus de contacts avec les humains. Ils sont aussi les plus abondants, avec des centaines ou des milliards de têtes de bétail. En outre, les animaux qui ont une plus grande aire de répartition géographique et ceux qui ont prospéré dans les bidonvilles humains ont tendance à héberger davantage de zoonoses, comme c'est le cas de nombreux rongeurs. Un autre facteur qui facilite le saut du virus est la proximité génétique, d'où la vingtaine de zoonoses qui proviennent de plusieurs espèces de primates.

La proximité génétique et la domestication sont des facteurs relativement stables qui n'expliqueraient pas la récente augmentation des zoonoses. Même certaines pratiques agricoles intensives ne peuvent expliquer pourquoi elles n'ont pas cessé de croître depuis 1980. Une étude publiée en 2014 a recensé plus de 12'000 foyers de 215 maladies transmissibles entre 1980 et 2013. Pendant cette période, les foyers de zoonoses ont augmenté pour atteindre 56% du total. Il doit y avoir d'autres éléments derrière la multiplication des zoonoses. Pour les chercheurs de One Health et d'autres, la clé est l'intrusion humaine dans l'environnement naturel.

«La propagation des virus provenant des animaux est un effet direct de nos actions sur la faune et ses habitats», déclare Christine Kreuder Johnson, chercheuse du One Health Institute de l'Université de Californie, dans une note. La conséquence est qu'ils partagent leurs virus avec nous. «Ces actions menacent la survie des espèces tout en augmentant le risque de propagation», ajoute-t-elle.

En recoupant les données sur l'abondance et l'état de conservation détenues par l'Union internationale pour la conservation de la nature pour quelque 5300 espèces de mammifères sauvages, Johnson et ses collègues prouvent que la richesse virale s'échelonne avec l'abondance des espèces. Comme pour les espèces domestiques, les espèces les plus abondantes, ayant la plus grande aire de répartition géographique et les mieux adaptées aux environnements modifiés par l'homme, représentent une grande partie des virus zoonotiques.

Mais, en parallèle, l'étude met en évidence une relation entre le degré et le type de menace dont souffre une espèce et son risque de propagation de ses virus à l'homme. En général, les espèces les plus menacées d'extinction sont celles qui le sont le moins. Cela semble logique. Ils ont tendance à être déjà très peu nombreux et concentrés dans de petites zones géographiques, de sorte que le risque de contact avec l'homme, et donc de contagion, est plus faible.

Toutefois, certaines menaces qui ont davantage à voir avec l'exploitation, comme la chasse et le trafic d'espèces, et la détérioration de l'habitat augmenteraient le risque de zoonoses chez les espèces qui en souffrent.

«Les modifications de la superficie des habitats n'ont pas d'effet immédiat sur l'extinction des populations sauvages», a déclaré David Wilkinson, chercheur à l'université Massey (Nouvelle-Zélande), dans un courriel. «Il y a une période où l'habitat ne peut plus soutenir les espèces qu'il abrite et où un déséquilibre se produit. C'est à ce moment-là que la concurrence, la migration des animaux et la recherche de nourriture en dehors de l'habitat naturel augmentent et c'est probablement pendant ces périodes que les contacts entre les espèces sauvages et les populations humaines en bordure des habitats se multiplient», explique Wilkinson, qui ne participe pas à l'étude.

Tout ce qui précède ne concerne pas les chauves-souris et le Covid-19, bien qu'il puisse correspondre aux intermédiaires de deux autres coronavirus qui ont causé (et causent) des maladies l'un de l'autre. Ce serait le cas de la civette de palmier, que la science a identifié comme un lien entre les chauves-souris et les humains lors de l'épidémie de SRAS de 2002 à 2004. Il en sera de même pour l'émergence du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) en 2012. Bien que les dromadaires soient son lien avec les humains, son origine doit également être recherchée chez les chauves-souris. Les civettes et les dromadaires sont des animaux en contact avec l'homme: les premières en raison de la détérioration de leur habitat et les secondes en raison de leur caractère d'animaux domestiques.

«Les chauves-souris ont un système immunitaire assez particulier qui empêche de nombreux virus qui les infectent de se répliquer de manière excessive. En fait, ce ne sont pas des virus pathogènes pour elles, bien qu'elles soient généralement présentes pendant une bonne partie de leur vie», explique Ruben Pérez, biologiste à l'Université de la République (Montevideo, Uruguay) et expert en coronavirus. À cela, on pourrait ajouter le caractère grégaire de ces animaux et leur grande mobilité.

Toutefois, M. Perez met en garde contre la condamnation des chauves-souris ou d'autres animaux: «La vision des humains en tant que destinataires de virus d'origine animale est trop partiale. En fait, il est probable qu'il soit également à l'origine d'infections chez divers animaux, ce que nous constatons en temps réel avec l'infection des animaux de compagnie et des chats par le CoV-2 du SRAS», dit-il. Mais les anthroponoses sont rarement étudiées et encore moins détectées, comme celle des singes infectés par les touristes au Gabon.

L'un des plus grands experts en matière de prévision des zoonoses est Barbara Han, chercheuse à l'Institut Cary d'études écosystémiques. En 2016, elle a publié un rapport complet sur les zoonoses à venir. Comme à l'époque, elle pense qu'«il y aura de nouveaux agents pathogènes à l'avenir». Elle est également d'accord avec les auteurs de l'étude publiée maintenant que la fréquence de ces événements de propagation augmente. Le problème est qu'il sera difficile de les voir venir. «Il est difficile de collecter des données sur l'intrusion humaine en relation avec les nouvelles zoonoses pour plusieurs raisons», ajoute-t-il, en donnant quelques exemples: «Nous n'avons généralement pas de tests de diagnostic pour les détecter sur le terrain; en général, peu d'humains sont infectés pour attirer notre attention; il y a peu ou pas d'informations préalables sur les réservoirs sauvages.» Han est d'accord avec Perez, Wilkinson et les auteurs de l'étude des 142 virus pour dire que seule une relation plus équilibrée avec l'environnement peut empêcher ce nombre de trop augmenter.

Mon chat peut-il me transmettre le virus?

Suite à la découverte du nouveau coronavirus chez des tigres d'un zoo, le «Tages Anzeiger» s'est demandé si un autre félin, notre chat domestique pouvait attraper la maladie et nous la transmettre. «À New York, un tigre a été infecté par le Covid-19. Qu'est-ce que cela signifie pour nous et nos chats domestiques? Un regard sur l'état actuel de la science», se demande le journaliste Sven Hoti. «Les animaux domestiques incarnent un peu de normalité dans cette période bouleversée. En particulier pour les personnes seules, ils représentent un compagnonnage reconnaissant. Avec eux, nous ne respectons aucune distance, nous les nourrissons et les caressons. Mais quel est leur vulnérabilité face au virus et quel est le risque pour nous?»

Comme pour beaucoup de questions sur le coronavirus, on en sait trop peu pour donner une réponse définitive. Lundi, le zoo de New York a annoncé le résultat positif d'un test sur un tigre malaisien. C'est le premier cas d'animal infecté par le coronavirus aux États-Unis. On dit qu'un gardien a infecté l'animal. À Hong Kong et en Belgique, il existe déjà des cas connus de chats et de chiens infectés. Certains présentaient des symptômes corona typiques comme la toux, la fièvre, la perte d'appétit et/ou l'essoufflement, d'autres n'avaient aucun symptôme. Cependant, on ne sait toujours pas si les animaux ont réellement présenté des symptômes à cause du virus.

Ce qui est certain, c'est que plus le nombre de personnes infectées est élevé, plus la probabilité que d'autres animaux soient également infectés est grande. L'Organisation mondiale de la santé animale écrit sur son site web «Maintenant que les infections à Covid-19 sont répandues dans la population humaine, certains animaux peuvent être infectés par un contact étroit avec des humains infectés.»

Cependant, les infections animales peuvent être comptées d'une seule main, ce qui montre à quel point elles sont rares. Ceci est également illustré par une étude du laboratoire d'analyse Idexx, qui a testé des échantillons de plus de 4000 chiens, chats et chevaux des États-Unis, de la Corée du Sud, du Canada et de l'Europe pour le sars-cov-2. Pas un seul échantillon ne contenait le nouveau coronavirus.

Des chercheurs chinois ont cherché à savoir si les animaux peuvent être infectés par le virus et s'il peut également le transmettre dans le cadre d'une étude non encore testée avec des chiens, des chats, des furets et d'autres animaux tels que les poulets et les porcs. Dans un laboratoire, les chercheurs ont infecté les animaux avec le Sars-Cov-2 et ont cherché à savoir s'ils étaient sensibles au virus et, dans le cas des chiens et des chats, s'ils pouvaient le transmettre à des congénères sains. Chez les furets et les chats, le virus a pu se propager et les chats ont même pu le transmettre à des congénères en bonne santé. Les chiens et tous les autres animaux examinés avaient une sensibilité faible ou nulle au virus. Il n'y a pas eu de transmission aux congénères chez les chiens.

Toutefois, on ne sait pas encore dans quelle mesure ces résultats peuvent être transposés dans la réalité. Parce que l'étude était une expérience de laboratoire et sur un très petit échantillon, et parce que des quantités relativement importantes du virus ont été injectées, il est difficile de transposer ces résultats dans la vie réelle, souligne Linda Saif, virologue à l'université d'État de l'Ohio, au magazine Nature. «Il n'y a pas de preuve directe que les chats infectés ont sécrété suffisamment de virus pour le transmettre aux humains.» Le ministère américain de l'agriculture, qui a enquêté sur le cas du tigre infecté au zoo de New York, écrit: «À l'heure actuelle, rien ne prouve que les animaux, y compris les animaux de compagnie ou les animaux de ferme, puissent transmettre l'infection aux humains.»

Une fiche d'information de l'hôpital vétérinaire de Zurich indique que dans la pandémie de Covid-19, la transmission interhumaine est la voie de propagation la plus importante. Il n'y a donc aucune raison d'abandonner des animaux de compagnie par crainte du sars-cov-2 ou d'abattre un animal qui a été testé positif.

Le personnel de la faculté Vetsuisse de l'Université de Zurich rappelle néanmoins que les mesures générales d'hygiène doivent être respectées lors de la manipulation des animaux. Il s'agit notamment de se laver soigneusement les mains après un contact avec les animaux, de ne pas laisser les animaux dans la chambre et de ne pas les laisser se lécher, ainsi que de toujours garder les couchettes et les objets des animaux propres.

