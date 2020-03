Soigner les jeunes ou les vieux? Les médecins belges face à une question d'éthique

Une trentaine d'équipes dans la course au vaccin du coronavirus

Le «Figaro» fait le point sur la recherche et les projets de vaccins dans la course contre Covid-19. Un premier essai clinique a été lancé aux États-Unis par la société Moderna Therapeutics et les NIH, mais la recherche d’un produit efficace demande du temps. Les journalistes français Vincent Bordenave et Marc Cherki ont enquêté sur cette bataille face à la pandémie galopante du nouveau coronavirus. «Dans la course contre le virus, une trentaine de candidats vaccins dans le monde sont élaborés par des start-ups, des groupes pharmaceutiques et des centres de recherche dans le monde», explique Olivier Schwartz, directeur de l’unité virus et immunité à l’Institut Pasteur. Plus qu’un sprint, on parle ici d’un demi-fond.

L’objectif est bien de finir premier mais surtout d’arriver dans le bon timing, en ayant bien pris le temps de s’assurer de l’innocuité et de l’efficacité du produit. «La mise sur le marché d’un vaccin est très longue, en tout, il faut compter a minima deux ans, explique Étienne Declory, chercheur CNRS au laboratoire Architecture et fonction des macromolécules biologiques. Après des premiers tests sur l’animal il y a trois phases d’essais sur l’homme.»

Lundi 16 mars les NIH, les instituts américains en charge de la recherche médicale semblent avoir pris une longueur d’avance. Ils ont annoncé un premier essai clinique lancé par la start-up Moderna Therapeutics sur 45 patients sains volontaires. Le premier participant a déjà reçu une dose expérimentale. Un processus particulièrement rapide est espéré. L’équipe a eu recours à une technique presque inédite qui permet de s’affranchir du test sur la souris. L’objectif est que le patient développe une résistance spécifique au virus, en produisant des anticorps neutralisants contre cette protéine Il y a un effet d’aubaine «pour Moderna Therapeutics, dont le cours de Bourse s’est envolé après l’annonce de son essai thérapeutique. Cette entreprise propose une nouvelle stratégie vaccinale. Elle consiste à injecter directement un ARN (ndlr: un morceau du patrimoine génétique) synthétique, chez l’homme, qui va permettre à l’organisme de produire directement une des protéines du coronavirus. L’objectif est que le patient développe une résistance spécifique au virus, en produisant des anticorps neutralisants contre cette protéine.

Il faudra encore attendre au moins un an pour proposer un vaccin, qui ne peut pas être conçu, en moins de dix-huit mois au total. Dimanche dernier, le site internet du quotidien allemand «Die Welt» révélait que Donald Trump, le président des États-Unis, souhaitait racheter le laboratoire CureVac, situé à Tübingen (Allemagne). Ce laboratoire développe un vaccin en utilisant la même méthode que celle de Moderna Therapeutics. Ils affirment être à quelques mois de déposer un projet pour validation. «Au-delà même de la viabilité de ces vaccins, leur coût risque d’être très élevé, ajoute Frédéric Tangy. La production synthétique à grande échelle demande beaucoup d’argent. Or, l’objectif d’un tel vaccin est d’être accessible au plus grand nombre et donc d’être le moins cher possible à produire.»

En parallèle des grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux, dont le français Sanofi, l’Institut Pasteur est lui aussi dans la course. Ses scientifiques utilisent un vaccin déjà existant, celui de la rougeole. «Il s’agit de deux virus totalement différents, explique Frédéric Tangy. Il est possible d’utiliser la protéine du vaccin comme une sorte de porteur. Exactement comme un cargo qui est dessiné pour la rougeole, mais qui contient les informations du Sars-CoV-2. On espère pouvoir lancer un essai clinique au mois de septembre.» Si tout se passe correctement, il faudra encore attendre au moins un an pour proposer un vaccin, qui ne peut pas être conçu, en moins de dix-huit mois au total.

«Choisir entre les patients plus jeunes et les personnes âgées»

«Le Soir», quotidien belge, se penche sur les questions éthiques qui affleurent avec la saturation des services de réanimation dans les hôpitaux belges. «La société belge de médecine intensive a, selon nos confrères du «Standaard», élaboré un texte de conseil éthique à destination des hôpitaux, avec l’éthicien Ignaas Devisch. Le but: réguler l’afflux de patients vers les soins intensifs. L’âge, seul, ne peut pas être le facteur décisif, explique Geert Meyfroidt, actif au laboratoire des soins intensifs de la KU Leuven.Cela a été fait dans le nord de l’Italie, car le système de santé était surchargé. Il y a beaucoup de critiques, et à juste titre, car une personne âgée de plus de 90 ans peut être en situation favorable, tandis qu’une personne âgée de 75 ans peut être en très mauvaise posture.»

«Nous avons toujours l’intention d’éviter les soins disproportionnés. Nous entendons par là: des soins qui ne sont pas proportionnels au résultat attendu. Nous essayons également d’éviter de telles situations en temps normal, car les soins intensifs sont très drastiques. Vous ne voulez pas avoir à refuser quelqu’un qui a de grandes chances de guérison parce que le département est plein de gens qui ne s’en sortiront probablement pas. Faire cette sélection fait partie de notre travail quotidien. La crise actuelle va bientôt aggraver ce problème.» S’il reste un lit dans l’unité de soins intensifs et que deux personnes ou plus ayant un profil similaire frappent à la porte pour obtenir de l’aide, le texte du conseil éthique stipule que la sélection peut être faite selon le principe du «premier arrivé, premier servi», ou même de façon aléatoire.

«Cependant, les membres du comité d’éthique de l’UZ Leuven ont un avis différent,. Au sein de leurs conseils éthiques, qui viennent également de s’achever, ils disent que la priorité peut être donnée aux plus jeunes, à condition que leur condition ne soit pas pire que celle du patient plus âgé qui pourrait prétendre au même lit. «Bien sûr, nous espérons que cela ne sera pas nécessaire», a déclaré Martin Hielen, président du comité d’éthique. Le texte de l’UZ Leuven est également approuvé par les autres hôpitaux universitaires», écrit «Le Soir».

L’Association belge des urgentistes demande à pouvoir parler aux personnes âgées et vulnérables, en particulier dans les centres de soins, de ce qu’elles veulent et ne veulent pas si elles tombent gravement malades: veulent-elles toujours aller à l’hôpital? Souhaitent-ils être réanimées? «C’est en fait le cours normal des choses, mais c’est à présent d’autant plus important», explique Meyfroidt.

Selon les urgentistes, un âge avancé combiné à une condition médicale antérieure peut être «pris en compte»: les personnes âgées qui sont «fragiles» – physiquement très vulnérables – ou qui présentent un net déclin cognitif – démence avancée – pourraient ne pas être acheminées vers l’hôpital si le coronavirus était diagnostiqué. Meyfroidt: «S’il y a une forte probabilité qu’ils meurent malgré tous les soins prodigués, il est préférable qu’ils décèdent dans un cercle intime plutôt que dans une salle d’isolement où aucun proche ne peut être présent.»

Berlin lutte contre les groupes d'extrême droite

«Die Welt» rend compte dans son édition du jour de la lutte du gouvernement contre les groupes d'extrême droite qui se réfèrent au IIIe Reich. «Le ministre fédéral de l'intérieur Horst Seehofer (CSU) a pour la première fois interdit un groupe de citoyens du Reich dans tout le pays. Des policiers ont perquisitionné les domiciles des membres dirigeants de l'association «Peuples et tribus allemands unis» et de sa sous-organisation «Osnabruecker Landmark» dans dix États fédéraux aux premières heures du jeudi matin. «L'extrémisme de droite, le racisme et l'antisémitisme sont combattus sans relâche, même en temps de crise», a écrit le porte-parole du ministère, Steve Alter, sur Twitter.», écrit «Die Welt». Les membres de l'association «expriment clairement leur intolérance envers la démocratie par le racisme, l'antisémitisme et le révisionnisme historique», a déclaré le ministère fédéral de l'intérieur.

«Les soi-disant citoyens du Reich et les organismes autonomes doutent de la légitimité de la République fédérale d'Allemagne. Certains de ces groupes se réfèrent à une «loi naturelle» définie par eux-mêmes, d'autres au Reich historique allemand. Beaucoup d'entre eux affirment que la République fédérale n'est en réalité pas un État, mais une entreprise. Ils ne reconnaissent pas les lois et les autorités et, dans certains cas, résistent violemment aux mesures prises par l'État. Selon l'Office pour la protection de la Constitution, il y aurait environ 19'000 membres de cette scène dans tout le pays, dont les membres sont considérés comme ayant une affinité pour les armes.»

Les activités du petit groupe «Peuples et tribus allemands unis» se sont concentrées tout récemment sur Berlin. Par exemple, ils ont essayé de «prendre en charge» la mairie du district de Zehlendorf. Selon la police, ses membres ont également fait pression avec véhémence et de manière menaçante pour la libération anticipée du négationniste Horst Mahler, malade en phase terminale, qui avait été condamné pour incitation à la haine. En septembre dernier, des policiers de trois États allemands ont exécuté au total quatre mandats de perquisition contre des membres du groupe.

M. Seehofer veut vérifier que les autorités n'ont pas affaire à des radicaux de droite Heike W., qui est le visage le plus connu du groupe, ne se considère pas comme faisant partie de la scène du Reichsbürger. Elle diffuse ses théories sur le site web du groupe et sur YouTube, entre autres. Heike W. parle des «droits de première installation germanique». Elle encourage ses disciples à rendre leur carte d'identité et à «se déclarer vivants».

Seehofer avait annoncé plusieurs décrets d'interdiction l'année dernière. Fin janvier, il avait alors interdit le groupe d'extrême droite «Combat 18». Le nom de l'association est considéré comme un mot de code pour «Kampftruppe Adolf Hitler». Plusieurs membres présumés du groupe ont conjointement intenté une action en justice contre l'interdiction.

Bruxelles veut éviter un crash d'internet

Le quotidien espagnol «El Pais» craint une surcharge des réseaux qui provoquerait un effondrement d'internet et l'arrêt du télétravail, avec les conséquences économiques que l'on imagine.

«L'accès à Internet est l'un des remèdes aux mesures de confinement des coronavirus et est essentiel pour faciliter le travail et l'étude à distance. Mais la propagation de Covid-19 menace également cette voie de fuite pour les loisirs et le travail. Mercredi, la Commission européenne a mis en garde contre le risque d'effondrement de l'infrastructure Internet en raison de la demande accrue de capacité. L'organe de l'UE a demandé aux grandes plateformes de diffusion en continu, telles que Netflix, de réduire la qualité de leurs émissions pour consommer moins de bande passante, et a recommandé que les opérateurs téléphoniques fassent une discrimination à l'encontre du trafic de données pour donner la priorité au flux le plus essentiel.»

«Une répartition anormale du trafic risque de mettre l'infrastructure de l'internet sous pression juste au moment où nous avons besoin qu'elle soit opérationnelle au meilleur niveau possible», a déclaré Thierry Breton, commissaire européen à l'industrie, après une conversation avec Reed Hastings, PDG de Netflix. Breton a tenté de convaincre la direction de la populaire plateforme de cinéma en ligne (51,7 millions de clients en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique) de la nécessité de diminuer temporairement la qualité de transmission (de la haute définition à la définition standard) et d'adapter le flux à la situation sur le réseau pour éviter les heures de travail les plus intenses.

«La négociation entre Bruxelles et le géant américain ne semble pas avoir été conclue. Et Breton prévoit de rappeler Hastings dans les prochains jours. Mais qu'il y ait un accord ou non, la Commission européenne a déjà décidé d'utiliser les instruments juridiques à sa disposition pour contenir l'explosion de la demande, au moins pendant les heures les plus nécessaires au travail des hôpitaux, des administrations, des écoles ou des universités, alors qu'une grande partie de l'activité continue à être dominée par le télétravail. Le commisaire propose que les opérateurs téléphoniques utilisent le règlement communautaire sur le service universel et les droits des usagers pour réguler le trafic et pour arrêter le flux de trafic qui n'est pas indispensable à certains moments, comme la transmission d'un film. Le règlement permet, dans des cas exceptionnels, de bloquer, ralentir, modifier, restreindre, interférer, dégrader ou discriminer des contenus, services ou applications.»

«Le blocage des données est acceptable, selon le règlement, lorsqu'il est nécessaire pour «préserver l'intégrité et la sécurité du réseau» ou pour «éviter une congestion imminente du réseau et atténuer les effets d'une congestion exceptionnelle ou temporaire du réseau». Breton considère que le moment est venu de mettre en place une telle réglementation d'exception pour éviter un effondrement aux conséquences économiques et sociales imprévisibles.

La Commission appelle les citoyens à faire un usage «responsable» des services de divertissement sur Internet et à chercher à réduire la consommation de données et à privilégier plutôt l'utilisation de connexions wifi. Bruxelles et les régulateurs nationaux du secteur ont mis en place un mécanisme de surveillance pour vérifier la situation du trafic internet dans chaque État membre et pour pouvoir prendre des mesures rapides en cas de congestion non durable en tout point du réseau», termine cet article.



