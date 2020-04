Les pays du Sud affrontent la «corona-crise» sans arme

C’est une courbe qui a commencé à piquer du nez dès la mi-février, reflétant l’affolement des milieux financiers face à une crise dont les dirigeants politiques peinaient à prendre la mesure. Reflétant le sauve-qui-peut de ceux qui ont de l’argent dans les pays dits «émergents», cette ligne dessine la face cachée de la dépression économique déclenchée par la pandémie du Covid-19.

Lundi à Genève, l’agence onusienne pour le commerce et le développement, la CNUCED, a mis en garde contre «l’onde de choc dramatique» qui atteint ces pays en développement. D’une «autre ampleur» que celle de la crise financière de 2008, cette «corona-crise» détruira entre 5 et 25 millions d’emplois, a averti l’Organisation internationale du travail (OIT).

«Pas que sanitaire»

Dans son appel à la mobilisation générale, mardi, le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, évoque «le cauchemar d’une propagation telle un feu de forêt à tous les pays du Sud, avec des millions de morts et la résurgence de la maladie dans les régions où elle avait disparu».

Le Fonds monétaire international (FMI) table déjà sur une récession mondiale au moins aussi sévère que celle de 2009. L’association des grandes banques IIF a prévenu mardi que la propagation de l’épidémie dans les pays émergents la conduirait à abaisser encore ses prévisions – alors qu’elle table déjà sur un déclin planétaire de plus de 1% en 2020. Elle se dit «particulièrement inquiète pour les pays subissant ce choc avec des finances précaires, comme l’Afrique du Sud, ou une croissance atone, comme le Mexique».

Sur le terrain, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) rappelle que plus de la moitié de la population ne bénéficie d’aucune couverture sociale et que «les hôpitaux seront submergés». Certains commentateurs ont remarqué que la majorité des citoyens de ces pays ont moins de 30 ans et n’ont pas les moyens de voyager, ce qui y limiterait l’ampleur de l’épidémie.

Sauf que des nations de la taille de l’Inde se débattent déjà avec d’autres maladies infectieuses, tuberculose et rougeole en tête. Et que, de l’Iran au Venezuela en passant par la Syrie, d’autres sont frappées par des embargos dont la levée a été demandée mardi à Genève par un rapporteur du Conseil des droits de l’homme, afin d’empêcher la famine.

«Cette pandémie n’est pas qu’une crise sanitaire», rappelle Achim Steiner, administrateur du PNUD, qui craint «que les efforts réalisés sur une génération ne soient perdus».

Un soutien impossible

«Les pays avancés envoient des chèques à leurs concitoyens et débloquent des prêts d’urgence pour leurs entreprises. De tels plans de soutien restent hors de portée pour la plupart des pays en développement», remarque la CNUCED. Obtenir dollars ou euros nécessite en effet de puiser dans de maigres réserves ou de vendre ses produits à l’étranger, en premier lieu des matières premières.

Problème, la valeur des minerais et autres produits de base s’effondre, en moyenne, de plus d’un tiers cette année. Le pétrole, qui fait vivre le Nigeria comme l’Algérie ou l’Irak, a même vu les deux tiers de son prix se volatiliser.

Simultanément, du réal brésilien au peso mexicain, en passant par la roupie indonésienne ou le rand d’Afrique du Sud, le pouvoir d’achat de ces monnaies à l’étranger a été amputé de 10%, 15%, voire 20%. Pour ne rien arranger, ce choc survient au sortir d’une décennie durant laquelle ces États émergents n’ont eu de cesse d’accumuler les emprunts.

Des besoins par milliards

Évoquant les «effets économiques et sociaux dévastateurs» de l’épidémie, António Guterres a appelé mardi à un plan de soutien international atteignant «au moins 10% du PIB mondial», en se tournant notamment vers les grandes banques centrales pour des prêts en faveur des nations les plus pauvres. Soit un total de 8000 milliards de dollars. À titre de comparaison, les plans déjà annoncés par les économies du G20 et par la Chine totalisent 5000 milliards.

Et le reste? La CNUCED milite pour un cocktail de 2500 milliards à destination des pays émergents, constitué essentiellement d’abandon de dettes et de mobilisation des réserves supervisées par le FMI – ces «SDR» auxquels ses États membres ont eu recours en masse en 2008.

«Si les dirigeants du G20 veulent honorer leur promesse de solidarité, les mesures doivent être à la hauteur des besoins des 6 milliards de personnes vivant hors de leurs économies», exhortait mardi Richard Kozul-Wright, directeur de la Division mondialisation et stratégies de développement de l’agence onusienne.