Les partis jugent la crise et l’action du Conseil d’État

Depuis le début du semi-confinement, les partis sont en apesanteur. Avec l’interdiction des réunions, les séances des conseils municipaux et du parlement, sauf celles des commissions, sont à l’arrêt depuis le 16 mars. Les relations avec le Conseil d’État, pris par la gestion courante de la crise, sont au point mort: les partis n’ont eu qu’un seul contact. Mais un dégel des activités politiques s’annonce: les séances des Municipaux vont recommencer et, mi-mai, le Grand Conseil tiendra sa première séance depuis mars. C’est le moment de faire le point.

«Navigation à vue»

L’épidémie? L’action menée depuis mi-mars par le gouvernement est jugée de manière variée, mais plutôt positive.

La réaction la plus dure est formulée par Ensemble à Gauche, qui estime que le sort des «sans-papiers, de l’économie domestique, et des plus précaires a été oublié par les dispositifs». Selon le député Pierre Vanek, le Conseil d’État se serait montré trop complaisant avec Berne en acceptant la réouverture des chantiers «alors que nous sommes un des cantons les plus touchés par la maladie».

François Lefort (Verts) se montre aussi critique, mais vise plus large: «Le Conseil d’État a fait ce qu’il pouvait sur la base de renseignements d’experts médicaux qui ont beaucoup varié depuis janvier sur la gravité de la situation, soupire-t-il. Que certains d’entre eux se congratulent aujourd’hui sur leur manière d’affronter la crise m’étonne, car on a réagi tard, on a paniqué et on a de la peine à sortir du semi-confinement. La vérité, c’est qu’aujourd’hui encore, tout le monde navigue à vue. Ce qu’on sait, c’est que l’argent ne rentre plus, puisque l’économie est à l’arrêt.»

Le choc tenu

Mais la plupart des partis estiment, comme le député MCG Sandro Pistis, que la réponse au défi sanitaire a été bonne.

«Le gouvernement s’est saisi des problèmes en ayant pour souci le respect de la vie et de la santé», ajoute le président du PLR, Bertrand Reich. Au PS, on ne dit pas mieux: «Bien sûr, il y a eu des imperfections, mais le service public, malgré les plans d’économie notamment aux HUG, a su se réinventer et personne n’aurait aimé être à la place du Conseil d’État, qui s’en est plutôt bien sorti», relève sa vice-présidente, Caroline Marti.

De toute manière, les marges de manœuvre cantonales sont faibles, reconnaissent nos interlocuteurs: «Le plus souvent, relève la présidente de l’UDC Céline Amaudruz, Genève a appliqué des mesures décidées par Berne, parfois avec un peu d’avance. Mais dans l’ensemble, la réponse suisse à la crise a été exemplaire, je pense notamment à la rapidité des réponses d’aide aux entreprises lors des réductions d’horaires de travail. Notre système a fait face: on peut être fier d’être Suisse.»

Un système fragile

Les réactions sont positives, mais les fragilités du système ont été perçues: la fermeture des frontières a mis en exergue la dépendance de Genève à sa région, comme les pénuries de matériel celle de la Suisse face à ses approvisionnements venant de l’autre bout du monde.

«Il faudra tirer des enseignements de tout cela», entend-on dans tous les camps. Et fatalement, c’est ici que chacun revient à son programme de base. Le MCG évoque «l’arnaque de la région», l’UDC «les limites de la globalisation, des coopérations entre pays». Le PLR estime que la culture n’a pas été assez soutenue et dénonce le «fonctionnement en silo» des services de l’État.

Et maintenant, que faire?

Et maintenant, que faire? Le champ des réponses varie. Il y a ceux qui mettent en avant des projets concrets, comme le PDC. Jeudi, il a proposé un bouquet de mesures allant d’un soutien accru aux indépendants à l’aide aux élèves menacés de décrochage.

«Si la gestion de la crise a été adéquate, estime ainsi la députée Delphine Bachmann, la suite sera extrêmement difficile, au moins jusqu’à l’automne. Ce qui implique de sortir des mesures toutes faites comme la suppression du bouclier fiscal que demande la gauche.»

Céline Amaudruz estime que les Suisses devront rester au pays cet été pour soutenir l’hôtellerie et le tourisme. «Je suis aussi favorable à la réouverture des clubs de sport où les distances peuvent être respectées, comme les manèges et les centres équestres.»

Sandro Pistis ou Bertrand Reich dessinent un avenir ou tout ce qui est local sera valorisé et, pour le dernier, la reprise doit absolument pousser l’économie vers la transition énergétique. «L’aspect intéressant de la crise, avance pour sa part Pierre Vanek, c’est qu’on a vu une ville sans voitures, sans pollution. C’est quelque chose qu’il ne faudra pas oublier.»

Personne ne croit à un retour rapide à la situation d’avant mars. Pour François Lefort, «si on veut redémarrer l’économie, il faut rassurer. Pour rassurer, il faut des tests et la capacité d’isoler les cas positifs. Ce qui se fait en Italie, en France et qui devrait être possible en Suisse aussi.» Pierre Vanek estime qu’il faudra «écouter le terrain» pour rouvrir et ne pas se presser.

Parmi les problèmes concrets, plusieurs partis évoquent le soutien aux élèves privés de cours. Et, bien sûr, la question des moyens à disposition commence à inquiéter. Logiquement, les oppositions entre les solutions de gauche en faveur de nouvelles recettes rencontrent par avance l’opposition déterminée de la droite.