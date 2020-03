Les Colis du Cœur inventent une nouvelle forme d’aide alimentaire

Non plus une adresse unique, mais quatre nouvelles d’un coup. Preuve que les Colis du Cœur savent se redéployer quand il faut et comme il faut pour continuer à assurer leur distribution alimentaire d’urgence.

Samedi 28 mars, on a donc quitté les locaux en sous-sol de la rue Blavignac à Carouge pour une prestation multi-sites, des préaux d’école, suffisamment grands dans leurs surfaces au sol pour permettre des circulations à bonne distance, sous l’œil expert des équipes de Médecins sans Frontières, partenaire sanitaire de la Ville de Genève, impliqué dans quantité d’initiatives comme celles-ci, soutenues par la municipalité.

On a investi avec du matériel de la voirie les préaux d'école (Cropettes et Liotard notamment) pour assurer la distribution des bons d'achats et l'enregistrement des bénéficiaires. (Image: Laurent Guiraud)

Des experts et des petites mains volontaires. Le bataillon a envoyé ses pompiers, plus de 20 sapeurs, jeunes pour la plupart, assurant le montage, l’accueil, les mots et les sourires qui vont avec. Car les Colis du Cœur, c’est beaucoup de bénéficiaires en temps normal: 3457 personnes en moyenne chaque semaine, soit 1143 familles à Genève.

Les invendus se font rares

Toujours en temps normal, ils repartent avec du solide, des denrées, un panier type constitué avec les récoltes de la Fondation Partage. Ces dernières sont en baisse. L’époque n’est plus aux invendus, les gens mangent à la maison, les cantines de midi, sur le lieu de travail, on oublie. Cette consommation professionnelle a chuté, voire pratiquement disparu.

Le seul stock volumineux, ce samedi de la distribution futée, ce sont les piles de couches culottes – essentielles dans le budget ménage –, les serviettes hygiéniques et les savons. Les bénéficiaires repartent avec ce panier garni de crise, mais surtout avec des bons d’achats dans deux grandes surfaces de la place, d’une valeur de 50 francs pour une personne célibataire, de 40 francs par membre désigné d’une famille déjà enregistrée aux Colis du Cœur.

Familles et femmes seules

Étalée sur cinq heures, entre Liotard, Cropettes, Hugo-de-Senger et Carouge, cette distribution d’urgence a été un succès. En chiffres d’abord: «Pas moins de 3000 personnes ont reçu des bons d’achats», indique le directeur du Centre social protestant (CSP), Alain Bolle. Il ajoute: «Nous avons eu majoritairement des familles, peu de personnes âgées, mais également nombre de femmes seules avec enfants.»

La particularité des profils a fait ressortir celui, malheureusement récurrent, des gens qui travaillent au noir, avez zéro protection sociale. «Tous sont aux abois, car ils n’ont plus aucun revenu, ne savent pas comment ils vont pouvoir payer leur loyer, nourrir leur famille, sachant de surcroît qu’ils n’ont aucune épargne devant eux», résume le responsable du CSP.

Il précise que, sur le nombre, «250 personnes se sont présentées sans avoir le moindre document», sans pouvoir se prévaloir d’une attestation sociale délivrée, après évaluation, par l’un des 34 services sociaux publics ou privés collaborant avec les Colis du Cœur. «Ces personnes en demande urgente, qui étaient inconnues pour nous, on va les enregistrer pour la première fois et on va les garder pendant la durée de la crise sanitaire. Puis, leurs demandes seront réévaluées.»

Par voie postale

La question maintenant – elle se discutait ce dimanche dans une séance téléphonique avec les principaux partenaires –, c’est de savoir comment organiser la suite. «On a promis aux gens que l’on passerait à un système de distribution par voie postale, d’où le travail mené samedi d’enregistrer et de vérifier chaque adresse individuelle.»

Mais que fait-on avec les gens qui sont chez les marchands de sommeil? Ils ne disposent d’aucune boîte aux lettres avec leur nom dessus. «On veut que les bons arrivent au bon endroit, en évitant qu’ils soient captés par des individus mal intentionnés», insiste M. Bolle.

Solution? Un guichet postal délocalisé dans les murs du CSP et de Caritas Genève notamment. Ces institutions essentielles continuent à fonctionner tous les jours. Elles croulent sous les sollicitations.

À l’image des épiceries Caritas, justement. Elles ont pallié à la fermeture des Colis du Cœur en distribuant elles aussi des bons pour les achats gratuits durant la réorganisation de la chaîne caritative. «Nos équipes restent au front pour le droit à se nourrir des familles et particuliers à faibles budgets», souligne le directeur de Caritas Genève, Dominique Froidevaux.