Le virus est plus méchant avec les hommes

Cette épidémie est-elle mortelle pour l'Union européenne?

Dans «El Pais», quotidien espagnol, Bernardo de Miguel s'interroge sur le futur de l'Union européenne, mis à mal par la crise sanitaire du coronavirus. «Le coronavirus menace d'accélérer l'effondrement de l'ordre international né au XXe siècle et dont Bruxelles est devenu le dernier bastion. L'Union européenne tente de consolider le multilatéralisme avec des initiatives telles que celles approuvées ce mardi (la première aide humanitaire à l'Iran et une opération navale pour arrêter la guerre en Libye). Mais la fermeture généralisée des frontières et le retrait national, même au sein de l'UE, ont renforcé les tendances unilatérales alimentées par la Maison Blanche par Donald Trump et soutenu avec enthousiasme, pour différentes raisons, de Londres à Moscou», écrit-il.

«Jusqu'à présent, l'UE a résisté avec de grandes difficultés aux attaques d'une administration Trump qui, depuis son arrivée au pouvoir en 2017, a réussi à remettre en question l'avenir de l'OTAN , a condamné l'Organisation mondiale du commerce à la paralysie, s'est distanciée de la lutte mondiale contre le changement climatique et a amené au bord de l'effondrement l'accord international pour empêcher la nucléarisation de l'Iran. Bruxelles a choisi d'éviter la collision frontale avec Trump et de préserver les braises de l'ordre multilatéral en attendant des temps meilleurs ou un nouveau locataire à la Maison Blanche. Le plan était, dans le même temps, de renforcer les propres structures de l'UE, d'augmenter la présence mondiale de l'euro (au point mort depuis sa naissance il y a vingt ans) et de fournir au club communautaire des capacités de défense qui réduiraient les politiques, économiques et Washington militaire.»

«Mais la secousse de la pandémie de Covid-19 a surpris l'UE sans faire de progrès significatifs sur la voie de l'autonomie géostratégique. La crise sanitaire sans précédent et son impact économique redouté ont également provoqué une réaction nationaliste dans la plupart des États qui remet en question la capacité du club communautaire à répondre conjointement et multilatéralement, non seulement au drame humain et social qui traverse le Vieux-Continent mais aussi aux problèmes que le club communautaire causait déjà.»

«Nous sommes à un moment critique pour la construction européenne», a déclaré mardi le ministre français des Finances, Bruno Le Maire. «Soit l'Europe retrouve son sens politique et se renforce, soit elle oublie sa vocation et disparaît», a-t-il ajouté.

Le coronavirus est plus sévère chez les hommes

«Le virus est-il plus féroce avec les hommes?» se demande «Le Soir» de Bruxelles. «Il semble que la réponse soit «oui», à en croire les études récemment parues sur la propagation du Sars-Cov-2 en Chine et en Italie. C’est également ce qui ressort des résultats d’une analyse publiée sur son site par l’OMS, qui a étudié 11'500 rapports de contamination européens à la mi-mars. L’OMS fait état de 58% de cas avérés chez les hommes. Un ratio qui colle parfaitement à la situation italienne: en date du 23 mars, 58% des cas confirmés de Covid-19 étaient masculins», écrivent Alain Jennotte et Joël Matriche.

«Inégale, la distribution l’est davantage encore lorsque l’on se penche sur le nombre de décès: en Allemagne par exemple, 60% des décès enregistrés le 24 mars étaient masculins. Tandis qu’en Italie, une étude parue dans The Lancet, le 13 mars dernier, rapportait un nombre quatre fois plus grand de décès chez les hommes que chez les femmes. Avec cette particularité que l’âge moyen de ces dernières était sensiblement plus élevé que celui des hommes. Et en Chine, le taux de mortalité des hommes infectés par Sars-Cov-2 serait de 2,8%, contre 1,7% au sein de la population féminine, selon une étude de 72'314 cas effectuée par le Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies.»

«En Belgique, la situation est moins claire», tempère Michel Moutschen, spécialiste des maladies infectieuses à l’université de Liège: «Les données chiffrées sont encore assez vagues, en tout cas en ce qui concerne notre pays. Si l’on considère les tranches d’âge des cas de contamination, pour les 40-49 ans, il y a plus de femmes touchées que d’hommes, en Belgique. Ce n’est que lorsque l’on passe le cap des 60 ans que le nombre d’hommes touchés devient supérieur. On met parfois en avant un usage plus élevé du tabac chez l’homme. Il y a également des explications qui relèvent de la génétique. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’à l’heure actuelle, ce ne sont encore que de pures hypothèses et la prudence s’impose.»

«Être un homme est davantage un facteur de risque qu’être une personne âgée», confirmait ainsi il y a quelques jours au «New York Times» Sabra Klein, une des scientifiques travaillant à l’École de Santé publique Johns Hopkins Bloomberg (Baltimore), un centre de référence mondiale en matière d’épidémiologie. Pour cette professeure de microbiologie et d’immunologie, les raisons de cette vulnérabilité peuvent être biologiques ou comportementales: «Les femmes ont un système immunitaire plus robuste», poursuit-elle. «De plus, les fumeurs sont davantage des hommes et ces derniers se lavent moins fréquemment les mains.» Une étude réalisée en 2010 aux États-Unis a en effet démontré que les hommes se lavaient moins fréquemment les mains que les femmes après avoir touché un animal ou s’être mouchés.

Mais, nuance sagement Sabra Klein, «la franche vérité est qu’aujourd’hui, nous ne savons pas pourquoi le Covid-19 est plus sévère à l’égard des hommes que des femmes, ni pourquoi cet écart est plus grand en Italie qu’en Chine».

Après #MeToo, ce virus nous sépare un peu plus

Le «Tages Anzeiger» souligne que la distanciation sociale, déjà installée entre les hommes et les femmes, après le mouvement #metoo est devenue quotidienne avec le coronavirus. Allons-nous devenir des robots? Voilà ce qu'en dit Christoph Heim, dans un commentaire: «Bisous, embrassades, médias sociaux, les câlins, c'était hier! L'incertitude quant aux contacts corporels autorisés a déjà été alimentée par #MeToo. Maintenant, le coronavirus remet également en question la proximité physique. L'épidémie vide les rues et les places. Elle change radicalement les relations entre les gens. La distance avec nos voisins, à laquelle nous nous habituons actuellement, va-t-elle simplement disparaître avec la levée des différents couvre-feux et des quarantaines? C'est peu probable. Il se pourrait bien qu'après un, deux, trois mois de distanciation sociale, l'ère glaciaire soit devenue la nouvelle normalité des relations interpersonnelles.

Le baiser communiste entre camarades appartient enfin au passé. Mais aussi l'étreinte de bienvenue et d'adieu en famille ou entre amis, dans laquelle au moins les Allemands et les Suisses n'ont jamais vraiment été d'accord, que vous touchiez la joue de l'autre avec vos lèvres trois ou seulement deux fois, l'horrible virus y mettra probablement fin. Sans parler des contacts le plus souvent amicaux, parfois à connotation érotique, avec lesquels on s'assurait d'une proximité mutuelle dans le passé et/ou on essayait d'établir un engagement amical. Même ces moments de chaleur humaine ne survivront guère à la sécrétion ordonnée dans l'épidémie de corona.

De nombreuses tentatives de contact non verbal sont déjà devenues problématiques dans le cadre du mouvement #MeToo. Afin de prévenir les agressions sexuelles, ce mouvement a réclamé avec véhémence plus de distance et de décence. Le fait que le magnat du cinéma Harvey Weinstein, qui cuit maintenant en prison, ait été testé positif pour le coronavirus fait probablement partie de la terrible ironie de l'histoire.

Dans le contexte de la procession triomphale des médias sociaux, la mise à distance sociale désormais largement pratiquée dans l'épidémie de corona semble être une conséquence presque logique. La proximité physique, qui n'existe de toute façon jamais sur les médias sociaux, est désormais également interdite par l'État. D'une part, les médias sociaux passent aujourd'hui pour ainsi dire leur test vital en garantissant le contact entre les personnes même lorsqu'elles ne sont plus autorisées à se voir ou à se rencontrer dans la vie réelle. D'autre part, il est également clair pour tout le monde que les médias sociaux ne sont pas du tout sociaux, car ils ne permettent pas de surmonter la distance réelle qui existe entre les gens.

Les médias sociaux permettent la communication visuelle et verbale, mais ne font qu'effacer le physique qui constitue chaque être humain. Ils ont déplacé la communication vers l'Internet et nous ont habitués à la distance avec nos voisins, avant qu'elle ne soit imposée par tous comme un acte de solidarité avec les personnes âgées. Il s'avère maintenant que le télétravail fonctionne assez bien. D'une part, les employeurs économisent de l'espace de bureau. D'autre part, les salariés assument des tâches familiales supplémentaires grâce à une répartition plus libre des heures de travail. Mais ce qui est décisif, c'est que la productivité est susceptible d'augmenter encore plus du fait du mélange intensif du travail et de la famille, du public et du privé.

Ce mélange a déjà fait son chemin dans nos vies grâce à la téléphonie mobile. Au bureau à domicile, les huit heures de travail, c'est en fait du 24 heures sur 24, car le travail ne s'arrête pas aux rêves. Et ceux qui font état de la société de télétravail qui s'est transformée en un réseau de personnes travaillant chez eux le font avec l'aide d'Internet. La communication est ainsi réduite au minimum nécessaire et au maximum d'efficacité. Dans le réseau, il n'y a pas besoin de canapés en peluche ni d'embrassades amicales.

L'individu qui travaille se transforme de plus en plus en une monade antisociale. Avec l'aide d'Internet, il se retire de la sphère publique afin d'accomplir ses tâches de manière désincarnée et presque robotisée pendant les mois de distanciation sociale ordonnée. L'épidémie de corona est donc aussi une fenêtre sur un avenir dystopique: bientôt, nous n'aurons plus à craindre les robots, comme le prédisent de nombreux films de science-fiction car nous serons devenus nous-mêmes des robots, communiquant de manière purement fonctionnelle et sans perte de chaleur sociale.»

