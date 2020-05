Le Covid-19 a déclenché une grave crise alimentaire

Le virus va accentuer la pauvreté

Dans «China Daily», le directeur de l'Institut de recherche sur les politiques alimentaires alerte sur les risques encourus par les populations pauvres, suite à la pandémie du Covid-19. «Les modèles mondiaux prévoient que pour chaque point de pourcentage de ralentissement économique mondial, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté augmenterait de 2 à 3%, soit de 14 à 23 millions de personnes dans le monde. Toutefois, les répercussions sanitaires et économiques pourraient être beaucoup plus prononcées dans les pays en développement que dans les pays développés, ce qui aurait des conséquences plus importantes sur la pauvreté et la faim», écrit Johan Swinnen. «La récession mondiale, causée par les mesures de verrouillage et autres restrictions imposées aux activités commerciales pour contrôler la propagation du virus, entraînera une réduction de la consommation alimentaire et de l'état nutritionnel, en particulier chez les pauvres. Que ce soit en raison de la hausse des prix alimentaires, de la baisse des revenus ou des deux, les gens auront moins de revenus réels pour payer leur nourriture et s'adapteront en conséquence. Cet effet est d'autant plus fort que les revenus sont faibles, ce qui signifie plus de difficultés pour les pauvres.»

«Une première étude réalisée par Scott Rozelle et d'autres chercheurs confirme ces effets pour les ménages ruraux en Chine. Séparés de leurs sources de revenus par les restrictions liées à la pandémie qui les empêchaient de travailler dans des emplois salariés urbains, les travailleurs ont subi des pertes de revenus massives totalisant plus de 100 milliards de dollars. Ces familles ont réduit de manière significative leur alimentation. La majorité des villageois réduisent leurs dépenses alimentaires, achetant plus de céréales et de produits de base en vrac à bas prix au lieu de produits plus chers comme la viande et les fruits et légumes.

L'épidémie de coronavirus a particulièrement touché les plus pauvres car elle affecte directement leur bien productif le plus important, parfois le seul: le travail, surtout le travail physique. Les plus riches disposent généralement d'un portefeuille d'actifs productifs, tels que le capital et la terre, et leur travail est généralement de qualité différente, car même enfermés dans une maison de ville ou un appartement en ville, ils peuvent travailler par ordinateur sur Internet, en passant leurs heures productives à utiliser le courrier électronique et Zoom.»

«Ce n'est pas le cas des personnes pauvres peu qualifiées dont la seule source de revenus est susceptible de quitter la maison pour effectuer un travail manuel. Les personnes pauvres qui doivent se déplacer pour travailler sont les plus touchées par les restrictions liées à la pandémie. Des études montrent des effets négatifs importants sur les travailleurs migrants dans plusieurs catégories: Rural-urbain (comme en Chine), international (comme en Égypte et dans de nombreux autres pays) ou rural-rural (comme en Inde, où les travailleurs sans terre se déplacent pour travailler dans des emplois saisonniers tels que les récoltes).»

«La récolte peut être perturbée par le manque de travailleurs ; la plantation par manque de semences ou d'engrais ; le transport par manque de moyens de transport; l'échange de marchés par manque de personnel ou par distanciation sociale. Nous assistons à une perturbation du système alimentaire similaire à ce qui s'est passé lors des processus de transition des années 1990, lorsque les chaînes d'approvisionnement se sont effondrées. Ces expériences montrent que les impacts ont été fortement hétérogènes, en fonction de la nature du produit, de l'intensité en ressources des systèmes et du niveau de développement économique.»

«Mais dans les années 1990, le principal facteur de production touché était le capital. Aujourd'hui, comme nous l'avons déjà noté, la perturbation est principalement liée aux contraintes de travail. En conséquence, les chaînes de valeur alimentaires à forte intensité de capital (principalement dans les pays riches ou dans les régions plus riches des pays pauvres) sont beaucoup moins touchées que les chaînes de valeur à forte intensité de main-d'œuvre (principalement dans les pays pauvres). T. Reardon et d'autres chercheurs soulignent que les impacts seront plus importants dans les petites et moyennes entreprises du secteur informel, qui sont à forte intensité de main-d'œuvre avec des densités élevées de travailleurs dans des espaces réduits. Les entreprises modernes de vente au détail et de services alimentaires sont confrontées à moins de problèmes. Là encore, ces différences affectent la sécurité alimentaire des pauvres de manière disproportionnée.»

«La pandémie entraînera des perturbations dans les programmes du secteur public concernant l'alimentation, la nutrition, la santé et la pauvreté dont dépendent les pauvres. Par exemple, la réglementation nationale indienne implique la fermeture d'écoles. Cela signifie que les programmes d'alimentation scolaire – l'un des plus grands filets de sécurité du pays – ont été suspendus. D'autres filets de sécurité ont également été touchés, notamment les programmes de nutrition dans les cours communautaires pour les femmes enceintes et les mères allaitantes. Des programmes de santé essentiels, tels que la vaccination des enfants, ont également été interrompus. Et bien sûr, les programmes publics d'aide alimentaire risquent d'exposer davantage de personnes au virus en attirant de grandes foules aux points de distribution.»

Si de nombreux pays développés ont réagi aux retombées économiques de la pandémie en augmentant leurs dépenses et en recourant à des politiques monétaires, les options qui s'offrent aux pays en développement sont peut-être plus limitées. Les pays en développement devront établir des priorités, en axant leurs réponses sur la santé, les biens et services essentiels, le circuit financier intérieur en monnaie locale et le marché des devises étrangères lié au commerce international et à la dette extérieure.

«Une telle approche ciblée peut contribuer à financer les dépenses publiques consacrées à des programmes tels que les transferts de fonds et les filets de sécurité pour les personnes pauvres et vulnérables, ainsi que les investissements publics destinés à maintenir les entreprises en activité. Dans le même temps, la communauté internationale a également un rôle crucial à jouer pour soutenir les pays dans leurs réponses politiques, notamment avec des organisations internationales telles que la Banque mondiale, les Nations unies et le Fonds monétaire international, ainsi que les banques multilatérales de développement.»

En résumé, compte tenu des différents facteurs qui s'y ajoutent, l'épidémie de coronavirus risque de provoquer une autre crise alimentaire majeure pour les pauvres. Et pour éviter une telle crise alimentaire, les gouvernements devront mettre en œuvre des politiques et des programmes qui ciblent les personnes les plus touchées et aident à remédier aux conséquences négatives.

Le Covid-19, un accélérateur de l'Histoire

Sur le plan géopolitique, l'épidémie de coronavirus constitue un triple accélérateur de l'histoire, écrit Dominique Moïsi sur le site de l'Institut Montaigne, un think tank libéral en France. Pour lui, cette pandémie «confirme la montée en puissance de l'Asie, l'affaiblissement de l'Amérique, et le renforcement de l'Allemagne en Europe. Des grandes tendances qui préfigurent ce que sera le monde en 2030.»

«Dans Good Bye Lénine, film allemand de 2003, un fils aimant faisait tout pour cacher à sa mère – sortie d'un long coma après un infarctus – la chute de la RDA et l'unification de l'Allemagne. Il s'agissait d'une projection feinte dans un passé récent. La crise du coronavirus, à l'inverse, s'apparente à une projection bien réelle dans un futur proche: une accélération de l'histoire, confirmant des tendances lourdes déjà à l'œuvre. Une crise aussi, qui, par sa gravité, nous pousse à aller à l'essentiel, collectivement et individuellement. Dans un peu plus de huit mois, lorsque nous célébrerons (dans quel état?) le passage à la nouvelle année, serons-nous en 2021 ou déjà en 2030?»

«Qui voudra retourner au Forum de Davos?»

«Sur le plan économique, le recul est incontestable. La plus grave crise que le monde ait connue depuis la Grande Dépression de 1929, nous a fait perdre au moins vingt ans. De fait, nous sommes confrontés à un choc de temporalités qui s'apparente aux montagnes russes, passant brutalement du retour aux années 2000 à la projection dans les années 2030. La crise du coronavirus, à l'inverse, s'apparente à une projection bien réelle dans un futur proche: une accélération de l'histoire, confirmant des tendances lourdes déjà à l'œuvre. Après avoir basculé dans l'économie numérique, et en particulier le télétravail, qui voudra revenir en arrière, comme si cette entrée dans le «monde d'après» n'avait été qu'une simple parenthèse? Le Covid-19 ne signe pas la fin de la mondialisation, mais sans doute d'une certaine pratique de la mondialisation. Qui voudra retourner au Forum de Davos et se mêler à cette foule, qui, dans sa densité, ne peut respecter les règles de distanciation sociale qui vont s'imposer à nous pour longtemps?»

«Plus sérieusement, sur le plan géopolitique, l'épidémie de coronavirus constitue un triple accélérateur de l'Histoire. Elle confirme la montée en puissance de l'Asie (principalement orientale), qui ne saurait se réduire à la Chine, et le déclin de l'Occident. La pandémie est une confirmation supplémentaire des faiblesses de l'Amérique. La première puissance militaire mondiale s'est trouvée singulièrement désarmée face au virus. Son système de santé, profondément inégalitaire, a laissé quasiment sans protection ses citoyens les plus pauvres. Son leadership politique, caricatural, a affaibli encore davantage la réalité et l'image des États-Unis. Dans quelques mois, l'Amérique peut certes retrouver un peu de sa dignité et de son humanité. Barack Obama, dans un grand discours de soutien à Joseph Biden, vient d'indiquer la voie à suivre : elle suppose l'unité des démocrates derrière leur candidat. Les chances de Biden sont réelles. Pourquoi les Américains ne puniraient-ils pas les républicains au pouvoir de leurs échecs, au moins initiaux, face à la pandémie? Mais, même si Trump est défait, l'Amérique ne retrouvera pas la position centrale qui fut la sienne pendant trois quarts de siècle.»

«Cela ne signifie pas que la Chine reprendra le flambeau. La crise du coronavirus a en effet exposé aussi bien les fragilités de l'Amérique que celles de la Chine. Le mensonge d'État, l'absence totale de transparence de Pékin, la chute brutale de la croissance et les risques de reprise de la pandémie nous font plutôt entrevoir un monde apolaire que bipolaire. Et ce ne sont ni la Russie ni l'Union européenne qui peuvent prétendre combler ce vide au sommet. Tout comme l'Iran des mollahs et la Turquie d'Erdogan, la Russie de Poutine risque de sortir affaiblie de cette crise sanitaire, qui agit davantage comme un révélateur de leur faiblesse interne que comme la démonstration de la supériorité de leurs régimes autoritaires.»

«Et l'Europe? Après un début incertain, elle a – largement portée par un trio de femmes, Angela Merkel, Ursula van der Leyen et Christine Lagarde – retrouvé des couleurs. Mais la crise du coronavirus a plus démontré la force de l'Allemagne que celle de l'Union. Pourquoi, avec une population plus nombreuse, la République fédérale a-t-elle enregistré cinq à sept fois moins de décès que les autres «grands» d'Europe? Angela Merkel, que l'on disait «finie», jouit à nouveau, auprès de ses concitoyens, d'un niveau de confiance auquel nul autre dirigeant européen ne saurait prétendre. Au-delà de ces grandes lignes – moins d'Amérique, plus d'Asie, plus d'Allemagne en Europe – qui préfigurent peut-être ce que sera le monde de 2030, il existe une série d'interrogations sans réponses. Le Covid est-il bon ou non pour les populismes? Comment trouver le juste équilibre entre sécurité et liberté? Comment, surtout, récréer de la cohésion sociale à partir d'une confiance retrouvée?

Pour répondre à ces questions, nous ne pouvons nous tourner vers l'avenir. Nous devons tirer les leçons du passé et tout particulièrement de l'année 1920. Au lendemain d'une guerre terrible, prolongée par l'épidémie de grippe espagnole, les responsables d'alors n'ont pas su trouver les bonnes réponses. Le monde a plongé dans la Grande Dépression d'abord, la Seconde Guerre mondiale ensuite. Les dirigeants actuels sont confrontés à des défis d'une ampleur comparable à ceux auxquels le monde était confronté il y a cent ans.»

Sortir du confinement trop tôt, au nom de la sauvegarde de l'économie, c'est prendre le risque d'une deuxième vague, qui aurait des effets plus catastrophiques encore sur l'état de nos économies. En appeler à des efforts supplémentaires en matière de travail, alors même que la crise sanitaire est loin d'être maîtrisée, c'est faire preuve d'une absence d'empathie regrettable; c'est aussi ne pas comprendre que la cohésion sociale est une des clés de la confiance, et que, sans cette dernière, rien ne sera possible. De la même manière, si les démocraties – au nom de la défense de la liberté – ne font pas tout, de manière réfléchie et prudente, pour protéger, notamment par le «tracking», la sécurité de leurs citoyens, alors ce seront des régimes populistes, des démocraties illibérales, qui le feront sans états d'âme.

«Il est bon de suivre sa pente, pourvu que ce soit en montant», écrivait André Gide dans Les Faux-Monnayeurs. La réponse est entre nos mains. 2030, c'est aujourd'hui.