«La Ville résistera à plus d'un exercice dans le rouge»

Décidément, l’année 2020 s’avère un exercice délicat pour les finances de la Ville de Genève. Alors que la réforme fiscale des entreprises (RFFA) a commencé à déployer ses effets au 1er janvier, avec à la clé un important manque à gagner, la Municipalité va devoir éponger les dépenses extraordinaires liées à la crise du coronavirus, tout en se préparant à une nouvelle chute de ses recettes.

La cheffe des Finances, Sandrine Salerno, relève qu’il est «trop tôt pour se prononcer» sur le montant de la facture. «Je n’ai pas de boule de cristal, même si j’en ai toujours rêvé. Ce qui est sûr, c’est qu’alors que je quitte mes fonctions, la Ville a des finances saines, une réserve conjoncturelle très bien dotée (ndlr: 105 millions de francs aux comptes 2018) et qu’elle pourra résister à plus d’un exercice comptable dans le rouge», soutient la grande argentière, dont le mandat s’achève à la fin du mois.

Quelle reprise?

C’est dans les rentrées fiscales que se fera sentir l’effet le plus sensible de la crise actuelle. La moitié des revenus de la Ville provient de l’impôt sur les personnes physiques. Or, en Suisse, un actif sur trois se trouve désormais au chômage partiel. Aussi longtemps que durera cette période, les contribuables seront taxés sur 80% de leur salaire de base.

La manne de l’impôt sur les bénéfices des entreprises devrait continuer de se tarir. RFFA a déjà engendré un manque à gagner de 30 millions de francs. Et 2020 est également marquée par le départ d’un gros contribuable, Cargill, le numéro un mondial du commerce de céréales, dont les 400 collaborateurs ont déménagé de Champel à Lancy.

Depuis mars, «le tassement des activités est généralisé», expliquait, la semaine dernière, le directeur de la Chambre de commerce, Vincent Subilia, en se basant sur les retours des entreprises membres. L’espoir, c’est que les secteurs qui engrangent le plus de bénéfices, à l’instar de la banque et des matières premières, souffrent moins de la crise actuelle. Et que cette dernière dure le moins longtemps possible. «Tout dépendra de quand et avec quelle force se fera la reprise économique et des impacts de RFFA sur les comportements des entreprises», relève Sandrine Salerno.

Dépenses extraordinaires

Comme d’autres collectivités publiques, la Ville a en outre renoncé à encaisser un certain nombre de recettes. C’est ainsi le cas des loyers des commerces perçus par la Gérance immobilière municipale. Coût: 1,2 million de francs par mois. Le manque à gagner lié aux horodateurs et aux amendes se chiffre, lui, à 1,8 million de francs. Pour les crèches, les jours où les enfants ont été absents ne seront pas facturés.

Des dépenses «extraordinaires» ont été engagées dans l’intervalle. Dispositif pour les sans-abri, aide alimentaire: le Département de la cohésion sociale et de la solidarité est très sollicité. Un soutien a également été promis aux acteurs culturels ainsi qu’aux entités sportives. Mis bout à bout, il faudra compter plusieurs millions de francs.

Nouvel Exécutif

Hausse des charges, baisse des revenus: il en résultera inexorablement une hausse du déficit, devisé initialement à 20 millions de francs sur un budget 2020 de 1,2 milliard de francs. La dette devrait aussi se creuser. À la rue de l’Hôtel-de-Ville, on espère toutefois que ces effets négatifs seront en partie compensés par une baisse des charges due au ralentissement des activités de l’administration et à l’arrêt temporaire des chantiers, réduisant les dépenses d’investissement.

C’est dans ce contexte très difficile qu’un nouveau Conseil administratif, presque entièrement renouvelé, prendra ses fonctions, le 1er juin. Le Vert Alfonso Gomez reprend les Finances. Et Sandrine Salerno de lui souhaiter «de la créativité, de l’assiduité, le sens de l’écoute mais également la capacité de trancher, guider ses collègues et résister avec souplesse et sourire aux multiples pressions qui marquent cette fonction».