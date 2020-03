Israël traque les porteurs du virus via leur portable

Big Brother va contrôler votre quarantaine. Pour endiguer l’épidémie, le gouvernement israélien a décidé par décret, dans la nuit de lundi à mardi, d’autoriser le Shin Bet, le service de sécurité intérieure chargé de la lutte antiterroriste, à exploiter «la surveillance de masse» pour tracer les patients atteints du Covid-19. Et cela via les données des téléphones portables et «d’autres technologies». Une première dans l’État hébreu, où les mesures de confinement sont les mêmes qu’en France.

«Dans cette guerre contre un ennemi invisible, nous allons utiliser tous les moyens numériques que nous possédons pour lutter contre le terrorisme», a prévenu le premier ministre Benyamin Netanyahou, qui a précisé que le Ministère de la justice avait donné son feu vert à cette mesure d’exception — utilisée avec succès à Taïwan depuis plusieurs semaines — «avec effet immédiat».

Malades géolocalisés

Concrètement, le Shin Bet peut donc légalement géolocaliser et intercepter les personnes contaminées grâce à leur téléphone, leur carte bancaire ou les caméras de surveillance. L'agence de renseignement intérieur peut aussi identifier les citoyens qui ont été en contact ou à proximité des porteurs du virus dans les jours précédents et informer directement ces personnes qu’elles doivent se placer immédiatement en isolement ou se soumettre à un test. Ce contrôle de masse s’applique au territoire israélien et à la Cisjordanie. Une mesure qui ne «dérangera que ceux qui ne respectent pas la quarantaine et mettent les autres en danger», estime le chef de l’État hébreu. Mais tout le monde ne l’entend pas de cette oreille. Cette décision, prise au nom de l’urgence sanitaire dans un pays qui compte 300 cas et des dizaines de milliers d’individus confinés, suscite le malaise chez une partie des Israéliens. Des voix s’élèvent pour dénoncer une atteinte à la vie privée, relaie les médias israéliens.

«Dangereux précédent»

En effet, selon des détails ayant fuité dans la presse, les autorités pourront obtenir la localisation des porteurs du virus et des personnes en quarantaine via les opérateurs téléphoniques. Le Shin Beth pourra aussi utiliser la localisation des malades sur une période de quatorze jours ayant précédé leur diagnostic. Toutes les données mobiles sont concernées, à l’exception du contenu des conversations, rapporte Ynetnews, le site du journal «Yediot Aharonot». Par ailleurs, les informations collectées seront supprimées avec la levée de l’état d’urgence et non pas dans un mois, comme l’avait promis le premier ministre en début de semaine. Elles pourraient être ensuite conservées 60 jours supplémentaires dans le but d’effectuer «une enquête interne sur les efforts déployés par le Ministère de la santé».

Pour Tehilla Shwartz Altshuler, du groupe de réflexion Israel Democracy Institute, comme pour d'autres militants des droits humains, le gouvernement va trop loin. «Israël ne se comporte plus comme une démocratie!» a-t-elle déclaré à la presse. Faire appel à ce service de sécurité dans une crise sanitaire crée «un dangereux précédent», estime-t-elle.