Faut-il plus d’aides pour la culture?

La Confédération a décidé. Les cantons, à présent, doivent appliquer. Afin «d’atténuer les conséquences économiques du Covid-19», Genève dispose de 43,6 millions de francs pour la culture. Ces mesures d’aides sont supervisées par le Département de la cohésion sociale (DCS), dirigé par Thierry Apothéloz. Le conseiller d’État répond à nos questions.

Dans quel état se trouvent actuellement les acteurs et les structures de la culture genevoise?

Je vois beaucoup d’inquiétude pour l’avenir. Mais les réalités du terrain sont très diverses. Mon département reste attentif. C’est ainsi que nous obtiendrons des informations essentielles afin de connaître les besoins. Ce que je constate encore, c’est la résilience dont font preuve les acteurs de la culture. D’ailleurs, bon nombre d’entre eux se projettent dans l’après et envisagent déjà la reprise.

Comment convaincre de la nécessité de ces aides à un domaine, la culture, souvent qualifié de privilégié en raison des subventions régulières qu’il reçoit?

Je sens surtout de la solidarité envers le milieu culturel. Mais s’il le faut, alors rappelons, encore une fois, que la culture constitue également un secteur économique. Ses acteurs dépendent-ils uniquement des subventions? Non! Ce milieu est également pourvoyeur d’emplois, dans le secteur du livre, des arts de la scène, du cinéma… Y compris dans des emplois à faibles qualifications professionnelles, permettant ainsi à un large panel de personnes d’accéder à l’emploi. Rappelons-nous que la culture occupe une place prépondérante dans l’économie du canton.

Les différentes enveloppes, 43,6 millions de francs au total, seront-elles suffisantes pour satisfaire toutes les demandes?

Ce serait utopique de pouvoir aider tout le monde avec cette somme. Ce d’autant plus que l’ordonnance fédérale exclut les maisons d’édition, les librairies, les galeries d’art et les fondations de droit public. Quand bien même l’enveloppe actuelle est importante, j’aimerais considérer qu’elle n’est pas définitive.

Il s’agira donc d’envisager de nouvelles aides par la suite?

En effet. La force de l’activité artistique et culturelle est de s’inscrire dans le temps long. Les répercussions de la situation actuelle se verront encore à moyen et long terme. Je veux être là pour accompagner la reprise culturelle.

C’est donc bien plus tard que les plus gros dégâts financiers vont arriver?

Il faut être conscient que les aides immédiates ne régleront pas d’autres problèmes à venir. Il s’agit alors d’inventorier ces difficultés, pour repartir dans un combat politique afin de les faire accepter.

Quels sont les outils à disposition? Un observatoire est-il envisageable?

Il y a un intérêt à voir et objectiver ce qu’il se passe. Cet aspect est capital.

Faut-il s’attendre à un non-remboursement des prêts d’urgence?

Ce qui m’intéresse, c’est de faire entendre à l’Office fédéral de la culture (OFC) qu’effectivement, certains de ces prêts doivent être considérés comme une indemnisation, à condition que chaque cas soit solidement argumenté. Notez que nous recevons peu de demandes pour des aides d’urgence, parce que les acteurs ont peur de s’endetter. Certes, pour l’OFC, ces prêts doivent rester des prêts. À nous, alors, d’argumenter. Je ne doute pas qu’Alain Berset y soit sensible, vu son intérêt pour la culture.

Cette crise met au jour la précarité de nombreux acteurs, ni salariés, ni indépendants: les free-lances. Afin de clarifier leur situation, êtes-vous favorable à l’édiction d’un nouveau statut, tel que l’intermittence?

Cette précarité n’est pas oubliée. Mon département, avec d’autres partenaires, a du reste mis en place un groupe de travail pour évoquer cette catégorie de travailleurs. Une fois que la crise sera passée, il faudra proposer un statut tel que l’intermittence. Ce projet me tient à cœur. Il est en effet contre-productif pour un comédien d’aller travailler le soir dans un restaurant, cela parce que la loi fédérale oblige les personnages au chômage à répondre à toutes les propositions d’emploi. Bien sûr, un tel changement de statut ne peut se débattre qu’au niveau fédéral. Mais au niveau cantonal, nous pouvons déjà clarifier la situation.

Ceux qui ont droit aux mesures d’aide et ceux qui en sont exclus

Aide d’urgence? Ou indemnisation des pertes financières? Les deux mesures de la Confédération pour relancer les activités culturelles prêtent encore à confusion. Théâtre, danse, musique, cinéma, arts visuels, design, musée, littérature: aux entreprises, structures et acteurs culturels, les demandes sont ouvertes jusqu’au 20 mai.

Des 43,6 millions de francs d’aides, partagés par la Confédération (27,4 millions), le Canton, les communes genevoises et la Loterie Romande (16,2 millions), 32,4 millions de francs vont aux indemnisations des pertes financières, mesure à laquelle peuvent prétendre les entreprises privées – l’agence de concerts classiques Caecilia par exemple – et les structures à but non lucratif – telles que l’AMR pour le jazz ou le Théâtre du Galpon. Mais pas la Comédie, ni Le Poche, le Forum Meyrin ou le Grand Théâtre, des fondations de droit public rattachées à l’administration municipale qui n’ont, de fait, droit à aucun soutien extraordinaire.

Les indemnisations sont pour l’heure les plus sollicitées. Mais les versements peuvent prendre du temps. Pour parer aux besoins immédiats, les mesures prévoient des aides d’urgence: 11,2 millions de francs à disposition uniquement des entreprises culturelles à but non lucratif. Ces aides-là sont remboursables à taux zéro sur cinq ans. Si tant est qu’elles seront remboursées, ce qu’évoque le conseiller d’État Thierry Apothéloz.

Pourtant, les aides d’urgence sont très peu demandées. «Parce que les demandeurs craignent de s’endetter», constate Anna Vaucher, chargée de communication à l’État de Genève. Elle précise: «Pour les indépendants, ces aides d’urgence sont à fonds perdu. Elles sont délivrées par Suisseculture, association faîtière des acteurs culturels. Lorsqu’il s’agit d’obtenir rapidement des liquidités, c’est bien à ces aides d’urgence qu’il faut faire appel et non aux indemnisations.»

Enfin, les associations d’amateurs s’adresseront aux organisations faîtières nationales, pour un montant de 10 000 francs maximum, non remboursables. Quant aux free-lances, après avoir déposé une demande d’allocation pour perte de gain, et même si celle-ci est refusée, ils pourront également soumettre une demande auprès de Suisseculture. F.G.