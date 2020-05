Déconfinement rapide: un risque à contrôler

La Suisse a choisi d’accélérer le déconfinement et d’assouplir les règles de protection contre le coronavirus. Dès le 11 mai, magasins, restaurants, marchés, musées et bibliothèques rouvriront leurs portes. Une stratégie analysée par le directeur de l’Institut de santé globale, le professeur de médecine Antoine Flahault.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Ce déconfinement accéléré est-il risqué?

C’est un risque à placer sous un contrôle étroit. On peut évaluer la situation comme particulièrement favorable, en raison de la forte décrue de l’épidémie. Cependant, le risque s’avérera important si nous ne bénéficions d’aucun frein estival sur le virus. Il faut tout faire pour que l’épidémie ne reparte pas, sinon il faudra sonner l’alerte et réinstaurer des mesures de confinement pour un temps.

Mécaniquement, le déconfinement risque de faire repartir l’épidémie.

En augmentant le nombre de contacts, on risque en effet d’accroître le nombre d’individus qu’un porteur du virus infecte. Pour éviter la reprise de l’épidémie, deux types d’interventions devront être mis en œuvre sans délai. D’une part, continuer à observer les mesures de distance sociale (2 mètres quand c’est possible), se laver les mains après avoir touché des surfaces à risque, porter le masque en cas de contacts à moins de 2 mètres, respecter les gestes barrières (tousser, éternuer dans le coude). D’autre part, tester toute personne symptomatique, retrouver la trace des individus avec qui la personne infectée a eu un contact à risque (sans masque, à moins de 2 mètres, pendant plus de quinze minutes), isoler les porteurs de virus et mettre en quarantaine les contacts à risques quelques jours, à l’écart des bien-portants.

La population va-t-elle accepter ce «traçage»?

Nous ne devrions pas transiger avec les valeurs européennes de protection des personnes et de confidentialité des données. Nos démocraties n’accepteront pas d’appliquer des méthodes mises en œuvre en Corée du Sud ou Singapour (je ne parle même pas de la Chine), des régimes autoritaires qui ont recouru aux caméras de surveillance, contrôlé les cartes de crédits et les smartphones de manière souvent contrainte. En Europe, c’est un défi supplémentaire, mais nous devons démontrer que nous pouvons agir avec autant d’efficacité sur la base du volontariat et dans le strict respect de la confidentialité des données.

Cela suffira-t-il?

Est-ce naïf de promouvoir ces droits humains élémentaires alors que l’urgence sanitaire demanderait de les mettre entre parenthèses? Je crois au contraire que c’est un enjeu majeur qu’il nous faut relever ensemble. Si l’on m’identifie comme porteur du virus et qu’on me demande de retrouver mes contacts à risque, des proches que j’aurais peut-être mis en danger, en me promettant de respecter mon anonymat et celui de mes contacts, le refuserais-je? Non. Mais si certains refusent, on devra respecter leur choix, ils agiront d’ailleurs peut-être de leur côté en prévenant leur entourage. Par ailleurs, le test n’est pas sensible à 100%. Quelques porteurs de virus passeront entre les mailles de la veille sanitaire. L’important est de rompre le maximum de chaînes de transmission.

La confiance est-elle suffisante pour accepter cette intrusion dans la vie privée?

Les États européens doivent être crédibles sur cette question. Avec une communication claire et des engagements transparents et fermes, la confiance sera au rendez-vous.

Le discours fluctuant sur les masques a ébranlé cette confiance.

Le discours des experts a accompagné – il est vrai parfois avec une certaine complaisance – la gestion de la pénurie. Les experts non favorables au port du masque en janvier-février invoquaient le manque d’études sur leur efficacité dans la population. C’était exact mais un peu de mauvaise foi, car on savait très bien que les masques protégeaient les soignants en milieu hospitalier. C’est un peu comme si on avait dit que le préservatif avait été testé chez les hétérosexuels mais qu’on ne pouvait pas le recommander chez les homosexuels en raison de données scientifiques insuffisantes.

Alors, devons-nous porter des masques?

La notion d’obligation est une décision d’ordre politique. Ce que l’on demande aux experts, c’est de donner un avis sur l’efficacité de la mesure, pas sur les modalités de sa mise en œuvre. Donc oui, le port du masque est utile à chaque fois que la distance de deux mètres entre deux personnes n’est pas possible à assurer, en particulier dans les transports publics.

Pourquoi ne pas l’avoir dit dès le début?

Il aurait mieux valu dire que les masques étaient un bon moyen de protection mais que malheureusement nous n’en avions pas suffisamment pour tout le monde. J’ai diffusé en janvier un tutoriel sur Twitter pour apprendre à en fabriquer soi-même, en cas de pénurie, avec seulement un mètre de papier toilette et du fil élastique! Certainement moins efficace et pas normalisé, mais cela aurait été mieux que ne rien mettre en cas de contacts à risque.

Le politique a-t-il navigué à vue?

Non seulement les politiques n’étaient pas prêts, contrairement à l’Asie, mais nous n’avons pas cru à cette menace. Nous, collectivement, c’est-à-dire les citoyens, les experts, les journalistes et bien sûr les politiques, qui reflètent l’opinion publique dans une démocratie. Il y a eu des lanceurs d’alerte, comme Bill Gates. Mais globalement, l’Occident, et la Suisse en particulier, n’étaient pas préparés à la menace que représentent les maladies émergentes transmissibles.

L’Asie, elle, était prête.

Singapour, Hong-Kong, Taïwan ou la Corée du Sud avaient pris cette menace très au sérieux de longue date. Ils avaient connu le SRAS, les grippes aviaires et ont su, dès les premiers cas de janvier, dérouler un plan millimétré et écrit à l’avance: tester, tracer, isoler. Le régime autoritaire chinois, a inventé le confinement strict (lockdown) et la mission conjointe Chine-OMS est revenue à Genève enthousiaste en expliquant que c’était la mesure à appliquer partout. Certes, le confinement semble avoir permis de contrôler l’épidémie mais en mettant à bas l’économie. Dans son impréparation totale et devant l’urgence de la situation, l’Occident a cru ne pas avoir d’autres choix que de la mettre en œuvre.

Que penser de la Suède qui n’a pas confiné sa population?

La Suède a fait cavalier seul et n’a pas confiné sa population. Mais arrêtons de répandre qu’elle aurait laissé l’épidémie courir de manière irresponsable. La Suède est un pays de très grande tradition de santé publique. Comme beaucoup de pays nordiques, l’esprit civique y est très développé. Spontanément, les gens ont moins fréquenté les restaurants restés ouverts, se sont mis au télétravail, sur les recommandations répétées des autorités, et sont moins sortis dans les bars et les cinémas restés ouverts. L’économie n’a pas été mise à pied. Le pays connaît une épidémie importante mais peut-être pas plus dure que d’autres pays européens ayant appliqué des mesures beaucoup plus strictes et marquantes pour la vie sociale et économique. Il est encore trop tôt pour en faire le bilan, mais c’est assurément un modèle intéressant à regarder de près, respectueux de la santé publique mais aussi de l’économie et de la vie sociale.