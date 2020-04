Coronavirus: ce qu'il faut retenir de ce mercredi 8 avril

À Genève

Moins de 50 personnes aux soins intensifs. La décrue du nombre de patients hospitalisés se poursuit. Selon les derniers chiffres fournis par les autorités sanitaires, le Canton de Genève dénombre 402 personnes hospitalisées, soit 10 de moins que lundi. Par ailleurs, sept nouveaux décès ont été enregistrés; le nombre total de personnes décédées en lien avec le Covid-10 s’élève à 118. Dans neuf cas sur dix, les victimes étaient âgées de plus de 70 ans.

Un syndicat dénonce la pression exercée sur les soignants genevois. Manque de matériel, personnel sur ou sous-occupé: le SSP tire la sonnette d'alarme. Les HUG répliquent. [Pour en savoir plus.]

Appel du pied des commerces aux bailleurs. Les propriétaires et l’État sont sollicités pour trouver des solutions au paiement des loyers. [Pour en savoir plus.]

Le marché alimentaire de Plainpalais à nouveau ouvert? Selon le président de l'association des marchés de Genève, à partir du 14 avril, des stands seront disposés tous les 6 mètres pour respecter les mesures liées au Coronavirus. La Ville précise que rien n'a encore été validé formellement. [Pour en savoir plus.]

Le CERN met au point un respirateur innovant. Les scientifiques du site genevois vont aussi produire une tonne de gel hydroalcoolique et des masques. [Pour en savoir plus.]

En Suisse

Les mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus sont prolongées d'une semaine, soit jusqu'au 26 avril. Elles seront progressivement assouplies avant la fin du mois d'avril. Le Conseil fédéral fixera le scénario de sortie de crise la semaine prochaine. [Pour en savoir plus.]

Loyers commerciaux: Le CF n'interviendra pas. Selon le Conseil fédéral, les relations entre bailleurs et locataires relèvent du droit privé. [Pour en savoir plus.]

Transports: titulaires d'abonnements dédommagés. Les personnes qui possèdent un abonnement annuel général, communautaire, de parcours ou modulable, se verront offrir 15 jours. [Pour en savoir plus.]

Les travailleurs sur appel aussi indemnisés. Le Seco craint que la récession soit bien plus forte que supposé et l’économie pourrait mettre davantage de temps à se redresser. [Pour en savoir plus.]

Dans le monde

La France et l'Allemagne entrent en récession. Plombé par le coronavirus, l'Hexagone a réalisé sa pire performance trimestrielle depuis 1945. L'économie allemande plonge comme encore jamais elle aussi. [Pour en savoir plus.]

Mise à jour: 08.04 18:29