Coronavirus: ce qu'il faut retenir de ce mardi 7 avril

À Genève

«Si nous faisons le moindre écart à Pâques, l’épidémie va flamber!». Propos tenus par le Professeur Didier Pittet. Le spécialiste genevois des maladies infectieuses et de l'hygiène des mains redoute un déconfinement prématuré. [Pour en savoir plus.]

La crise sanitaire pèse sur le taux de chômage à Genève. En mars 2020, le chômage a augmenté dans le canton de 0,6 point pour s'établir à 4,6%. [Pour en savoir plus.]

Se faire tester dans un drive-in: Genève s'y oppose. Le Canton refuse que des privés multiplient les centres de prélèvement pour tester le coronavirus. [Pour en savoir plus.]

En Suisse

Davantage de morts que d'habitude en Suisse, même chez les moins de 65 ans. L'Office fédéral de la statistique publie chaque semaine les chiffres des décès. L’épidémie de coronavirus fait sortir la courbe de la normale. [Pour en savoir plus.]

L’onde de choc de l’épidémie atteint le marché du travail. Au sortir des deux premières semaines de confinement, les chômeurs étaient, en Suisse, 20% de plus que l’an passé à la même époque. [Pour en savoir plus.]

Le secteur aérien suisse joue son avenir à Berne. La branche est clouée au sol par le coronavirus. Le Conseil fédéral planche sur un plan de sauvetage. [Pour en savoir plus.]

Pression inédite sur le marché du travail suisse. En tout, 29% de tous les employés en Suisse ont fait une demande de chômage partiel et la tendance est à la hausse. [Pour en savoir plus.]

Dans le monde

Bill Gates va financer des usines pour sept vaccins contre le coronavirus. La Fondation Bill et Melinda Gates, créée avec son épouse et largement dédiée aux problèmes de santé dans le monde, estime donc urgent d’investir dans la fabrication de ces produits. [Pour en savoir plus.]

Loin du pic, la France poursuit son effort. Avec un bilan de plus de 10'000 morts, la France durcit encore ses mesures pour maintenir le confinement. [Pour en savoir plus.]

Mise à jour: 07.04 20:52