Comme la santé, l’industrie a besoin des masques FFP

En quelques jours, le mot FFP2 est devenu aussi célèbre que celui de coronavirus. Parce que ce masque est un moyen efficace de se protéger de la pandémie, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en attendant un traitement et un vaccin. Mais ce coup de projecteur sur un produit mal connu a provoqué une ruée aussi frénétique que celle observée sur les boîtes de raviolis, les rouleaux de papier-toilette ou la chloroquine. Sans parler des vols de masques FFP2 qui se sont multipliés jusque dans les ambulances.

Dans les hôpitaux, on surveille désormais l’état des stocks avec inquiétude. Car la panique a atteint des États comme l’Allemagne et la France qui en manquent, et qui ont bloqué à la frontière des camions contenant des commandes de FFP2 destinés à la Suisse. Ils étaient attendus par les personnels de santé et aussi, mais c’est moins connu, par de très nombreuses entreprises.

«Généralement, on admet que 80% des activités industrielles se font avec un FFP2, explique Jean-Christophe Rothen, conseiller de vente chez 3M pour la Suisse romande et ingénieur sécurité. Pour notre société, les industriels sont des acheteurs de masques aussi importants que le secteur médical.» 3M est un des leaders du marché suisse des masques, qu’il se dispute avec des concurrents tels qu’Uvex, MSA et Dräger. Pour approvisionner les marchés européen et helvétique, l’entreprise américaine produit ses masques dans deux usines, l’une située en Pologne et l’autre au Royaume-Uni.

Les prix explosent

À une époque de chasse mondiale aux FFP2, le prix catalogue de ces équipements surprend le béotien. «Un masque chirurgical, ça peut coûter 30centimes environ, détaille Jean-Christophe Rothen. Pour un FFP2, les prix vont osciller, selon les fournisseurs, entre quelques dizaines de centimes pour le moins cher, et 3 à 4francs pour du moyen de gamme. La Rolls des FFP2 coûte une dizaine de francs. Pour ce prix, on a un modèle plus confortable, avec une étanchéité faciale en néoprène, qui s’ajuste mieux au visage et qui a des sangles réglables.»

Avant la crise du coronavirus, un survivaliste normalement parano devait dépenser un peu moins de 50francs pour s’offrir une boîte de dix exemplaires extrêmement basiques, dont la durée de vie était garantie cinq ans. Mais c’était avant que les prix n’explosent, comme le montre cette offre vue récemment dans certaines pharmacies suisses qui ont proposé des FFP3 de la marque 3M à 19francs au lieu de 60centimes pièce. «Ils ne venaient pas de chez nous, c’est probablement quelqu’un qui a trouvé un vieux stock et qui essaie de l’écouler», dit Jean-Christophe Rothen.

La différence de prix entre les masques chirurgicaux à 30centimes qu’on voit habituellement sur le visage des chirurgiens dans les sériesTV et ceux de type FFP s’explique par une amélioration de la protection. «Le masque chirurgical n’a pas besoin d’être étanche, il doit juste protéger la personne opérée contre les postillons du personnel médical», précise Jean-Christophe Rothen.

Les modèles FFP (acronyme qui signifie «pièce faciale filtrante» en anglais) apportent tous un niveau de protection plus importante que leurs cousins chirurgicaux, puisqu’ils ne se contentent pas de barrer la route aux postillons, mais filtrent également l’air inspiré. «Les FFP1 divisent par quatre la quantité de particules que vous respirez. Aujourd’hui, c’est un masque qui est souvent utilisé par les gens qui bricolent dans leur garage ou par des employés qui travaillent à l’extérieur sur un chantier», illustre Jean-Christophe Rothen.

Ouf de soulagement

Avec les FFP2, «le facteur de protection passe de 4 à 10. En temps normal, ce masque est notamment utilisé sur les chantiers quand les ouvriers font du ponçage, du meulage ou du polissage, ou quand ils travaillent dans un tunnel.»

Ensuite, on entre dans la catégorie des FFP3, dont le niveau de protection passe de 10 à 30. «Ils sont utilisés dans le secteur pharmaceutique, dans la production de poudres, de ciment, mais aussi dans le tri des déchets ou par les ouvriers qui travaillent sur des terres contaminées», indique le spécialiste de 3M.

On mesure, avec cette liste non exhaustive, l’importance de ces masques pour une part très importante de l’industrie suisse qui se retrouverait également dans l’impossibilité de fonctionner en cas de pénurie. Et l’on comprend que les membres du personnel médical n’étaient pas les seuls à pousser un ouf de soulagement vendredi, quand un tweet du conseiller fédéral Guy Parmelin a annoncé que la Suisse avait obtenu de l’Allemagne et de l’Europe la libération des camions bloqués à la frontière avec les masques commandés par les hôpitaux et les entreprises suisses.