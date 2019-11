Conservateurs et Verts vont négocier une coalition

Le chancelier autrichien sortant Sebastian Kurz a annoncé lundi que son parti conservateur ÖVP allait mener des négociations avec les Verts pour tenter de former une coalition. Il a toutefois reconnu que ce serait «compliqué» étant donnés les programmes «très, très différents» des deux partis.

Dimanche, c'est le chef des Verts, Werner Kogler, qui avait annoncé que son parti approuvait l'ouverture de négociations avec le centre-droit en vue d'une coalition, ce qui leur permettrait d'entrer pour la première fois au gouvernement.

Les Verts et l'ÖVP sont les principaux gagnants des législatives de fin septembre. M. Kurz a été chargé de former un nouveau gouvernement et a entrepris des pourparlers exploratoires avec d'autres formations. Les discussions avec les Verts se sont avérées les plus prometteuses.

L'ÖVP s'est affirmé et d'assez loin comme la principale formation du pays, avec 37,5% des votes. Les Verts ont connu leur meilleur score, avec 13,9%. L'ancien partenaire de coalition de l'ÖVP, le FPÖ (extrême droite), a subi en revanche un revers important à la suite d'un scandale de corruption qui a fait exploser la coalition avec les conservateurs. (ats/nxp)