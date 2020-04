«Le confinement rend les enfants plus vulnérables»

Les mesures de confinement prises pour lutter contre la pandémie du coronavirus exposent les enfants à un risque accru de violence domestique, de harcèlement moral ou encore d’abus sexuels. Dans cette période de repli sur la cellule familiale, l’augmentation des violences conjugales n’est pas la seule conséquence de la crise du Covid-19.

En Chine, la violence domestique contre les enfants a également considérablement augmenté au cours de la période de confinement. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, une telle augmentation des cas de violence est également à craindre en Suisse. «Les enfants sont les victimes invisibles de la pandémie», alerte l’Unicef qui a lancé une campagne pour sensibiliser les familles.

Tout un village

Trois semaines après le confinement, moins de signalements concernant les mesures de protection de l’enfance et de la protection sociale ont été reçus, car le «système d’alerte précoce» n’appartient actuellement qu’à la famille. «Les écoles et autres organisations importantes ne peuvent plus accéder immédiatement à ces fonctions prioritaires», souligne Bettina Junker, directrice générale d’Unicef Suisse. L’agence de l’ONU qui se consacre à la protection et à l’éducation des enfants suppose que de nombreux problèmes ne sont pas détectés en raison du manque de contrôle social.

«Un proverbe africain dit qu’il faut tout un village pour élever un enfant. Cela se concentre maintenant sur un petit espace de vie, peu d’espace extérieur et avec un entourage restreint», poursuit Bettina Junker. Selon la directrice d’Unicef Suisse, «cela peut entraîner de la frustration, de la peur, du stress et de la pression».

Les plus jeunes sont particulièrement vulnérables. Les plus exposés sont évidemment ceux qui, avant le confinement, faisaient face à des situations déjà compliquées. Les enfants qui étaient placés à l’extérieur sont temporairement renvoyés chez eux par les structures d’hospitalisation ou sont temporairement exclus des services de soutien familial. Aujourd’hui, les visites à domicile des services sociaux pour évaluer le bien-être de l’enfant ne sont effectuées que dans des situations exceptionnelles. Et cela alors même que «les problèmes peuvent être exacerbés en raison de l’isolement», relève Bettina Junker.

L’Unicef ne traite pas les cas particuliers mais rappelle aux parents et aux États qu’ils ont une responsabilité. «Il existe différents types d’assistance qui fonctionnent toujours, comme les téléphones d’urgence pour les enfants et les adolescents, les offres de sensibilisation des Communes ou des groupes de protection de l’enfance. En cas d’abus évident, la police doit être alertée directement», rappelle la directrice de l’Unicef Suisse.

Elle pointe également un autre risque lié à l’usage intensif des réseaux sociaux et de l’internet durant cette période de confinement. Le manque de possibilités pour les enfants d’équilibrer leur vie quotidienne les amène à compenser leur isolement social en utilisant les médias sociaux et à entrer en contact avec des amis. Même si la numérisation, par exemple, permet aux élèves de poursuivre leurs études à domicile, de telles plateformes présentent des risques dans le domaine de la cyberintimidation ou de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents.

«Dans les situations de stress et les situations d’urgence, vous devenez généralement plus négligent et indulgent. Les parents doivent être vigilants», met en garde Bettina Junker.