Pas confinée, la Suède a un bilan humain très lourd

Le pays se distingue en Europe par une approche souple face à l'épidémie de nouveau coronavirus: en Suède, les experts s'interrogent sur le bien-fondé d'un modèle qui a débouché sur un bilan humain nettement plus alarmant que chez ses voisins nordiques.

Mardi, le cap du millier de décès sur un total de quelque 11'500 cas d'infection a été franchi dans le royaume scandinave, une mortalité sans commune mesure avec celle observée en Finlande, au Danemark ou en Norvège. «La préparation n'a pas été assez bonne», a reconnu samedi le Premier ministre Stefan Löfven.

Comment en est-on arrivé là? Pour Bo Lundbäck, professeur d'épidémiologie à l'Université de Göteborg (ouest), «les autorités et le gouvernement ont bêtement cru que l'épidémie n'atteindrait pas du tout la Suède».

Appel au civisme

Contrairement aux autres pays nordiques qui ont adopté une stratégie de semi-confinement, Stockholm a exclu de placer sa population à l'isolement, estimant les mesures drastiques pas assez efficaces pour justifier leur impact sur la société.

Seules contraintes majeures, les rassemblements de plus de 50 personnes ont été interdits, de même que les visites dans les maisons de retraite. Pour le reste, le gouvernement en a appelé au civisme, demandant à chacun de «prendre ses responsabilités» et de suivre les recommandations sanitaires.

Malgré une certaine perplexité dans le pays comme à l'étranger, le gouvernement continue de suivre les recommandations de l'Agence publique de santé. Une confiance accordée aux autorités sanitaires qui ne fait pas l'unanimité.

«La Suède a été mal, voire pas du tout préparée», fustige Bo Lundbäck. Avec 21 autres chercheurs, l'épidémiologiste a signé mardi dans le quotidien «Dagens Nyheter» une tribune au vitriol pour exiger «des mesures rapides et radicales», notamment une fermeture des écoles et des restaurants.

