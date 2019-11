Les concentrations de gaz à effet de serre ont atteint un nouveau record en 2018

Alors que Madrid prépare la COP25 reprise au pied levé après la défection du Chili et qui doit se tenir du 2 au 13 décembre, une autre urgence climatique s'est rappelée lundi au monde par la voix de l'ONU. Les principaux gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique ont franchi de nouveaux records de concentration en 2018.

«Il n'y a aucun signe de ralentissement et encore moins de diminution de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère malgré tous les engagements pris au titre de l'accord de Paris sur le climat», a pointé le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), Petteri Taalas, à l'occasion de la publication de son bulletin annuel. Ce rapport rend compte non pas des quantités de GES qui sont libérées dans l'atmosphère, mais de celles qui y restent, sachant que les océans absorbent environ le quart des émissions totales, tout comme la biosphère, dont font partie les forêts.

147% de plus de CO2 qu'en 1750

D'après les scientifiques, le dioxyde de carbone (CO2), qui est associé aux activités humaines et constitue le principal gaz à effet de serre persistant dans l'atmosphère, a battu un nouveau record de concentration en 2018, à 407,8 parties par million (ppm), soit 147% de plus que le niveau préindustriel de 1750. «La dernière fois que la Terre a connu une teneur en CO2 comparable, c'était il y a 3 à 5 millions d'années: la température était de 2 à 3 degrés Celsius plus élevée qu'aujourd'hui et le niveau de la mer était supérieur de 10 à 20 mètres au niveau actuel», a souligné Petteri Taalas.

L'inquiétude de l'OMM est d'autant plus forte que l'augmentation annuelle de la concentration de CO2, qui persiste pendant des siècles dans l'atmosphère et encore plus longtemps dans les océans, a été supérieure au taux d'accroissement moyen des 10 dernières années.

«Ce n'est plus théorique, nous voyons le désastre», a réagi Petteri Taalas. «Nous devons traduire ces engagements en actes et revoir à la hausse nos ambitions dans l’intérêt de l'humanité». Selon lui, «si nous ouvrons aujourd'hui des usines à charbon, on ne les fermera pas demain.»

Méthane et protoxyde d'azote

Le méthane, dont 60% des émissions sont d'origine humaine (élevage de bétail, riziculture, exploitation des combustibles fossiles, décharges) a aussi atteint des pics de concentrations. «La déforestation de l'Amazonie a aussi joué un rôle, explique Lorenzo Labrador, scientifique de l'environnement à l'OMM. Par ailleurs il y a une hausse inexpliquée du méthane naturel, telle qu'il existe dans les marais.»

Autre source d'inquiétude, le protoxyde d'azote, dont 40% des émissions sont d'origine humaine. «Là ce sont principalement les engrais qui sont pointés du doigt. Les sols sont saturés et ne retiennent plus le gaz.» Le protoxyde d'azote joue un rôle important dans la destruction de la couche d'ozone. «Le problème est qu'on n'arrive pas à comprendre d'où vient l'azote contenu dans la Terre, relève l'expert, il est donc difficile de savoir quelles valeurs ne doivent pas être dépassées.»

L'appel de l'OMM intervient alors que les Etats-Unis ont officialisé au début novembre leur sortie de l'accord de Paris. Mais les Etats-Unis ne sont pas les seuls gros émetteurs de GES. Les quatre plus importants émetteurs de GES – Chine, États-Unis, Union européenne et Inde – représentent 56% des émissions mondiales. Seule l'UE (9% du total) est en voie de remplir, et même dépasser, ses objectifs, selon une récente étude de l'ONG américaine fondation écologique universelle (FEU-US).