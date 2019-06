Communauté de Taizé: agressions signalées

La communauté oecuménique de Taizé, en France, a annoncé mardi avoir signalé au parquet cinq cas d'agressions sexuelles sur mineurs. Elles ont été commises par trois frères dans les années 1950 à 1980.

«Il s'agit de cinq cas d'agressions à caractère sexuel commises sur des mineurs, dans les années 50 à 80, par trois frères différents, dont deux sont décédés il y a plus de quinze ans», a déclaré Frère Alois, le prieur allemand de la communauté, dans une déclaration écrite transmise à l'AFP.

Les faits ont été signalés lundi «après en avoir parlé au préalable avec les personnes victimes», a-t-il précisé, confirmant une information du journal La Croix, de la radio chrétienne RCF et du Journal de Saône-et-Loire.

«Ce signalement s'inscrit dans un travail de vérité qui avait déjà commencé par l'écoute des victimes et aujourd'hui encore nos premières pensées vont vers elles; en entendant ce qu'elles ont vécu et souffert, nous ressentons de la honte et une peine profonde».

Fondée par un Suisse

Le procureur de la République de Mâcon (Bourgogne), Eric Jallet, a confirmé mardi à l'AFP avoir été «saisi de ces faits anciens». «Je vais saisir un service d'enquête qui devra procéder à des auditions, déterminer les conditions de ce qui a été révélé, voir si les faits sont prescrits», a-t-il ajouté.

Aucun signalement ne concerne toutefois des faits de viol, selon la communauté de Taizé, qui insiste sur le fait que cela ne minimise pas la souffrance des victimes. «Il est possible que cette prise de parole incite d'autres victimes éventuelles à se faire connaître: nous serons alors à leur écoute et les accompagnerons dans les démarches qu'elles voudraient entreprendre», a encore déclaré Frère Alois.

Créée en 1940 par Roger Schutz, un pasteur protestant suisse, mort assassiné par une déséquilibrée roumaine le 16 août 2005, la communauté rassemble aujourd'hui une centaine de frères catholiques et protestants issus d'une trentaine de pays, avec pour objectif la «réconciliation entre chrétiens». Autour de 60'000 jeunes, âgés de 15 à 30 ans et en provenance du monde entier, y séjournent chaque année, dont environ un quart de mineurs. (ats/nxp)