Combats intercommunautaires au Tchad

Au moins 37 personnes ont été tuées en trois jours de combats entre agriculteurs et éleveurs en début de semaine dans l'est du Tchad, a annoncé vendredi le président Idriss Déby Itno à la presse.

«Le conflit intercommunautaire est devenu une préoccupation nationale, on assiste à un phénomène de mal vivre. En trois jours, 37 Tchadiens ont été tués dans le Ouaddaï», province de l'est du Tchad, a déclaré le chef de l'Etat lors d'une conférence de presse organisée à N'Djamena.

L'Est tchadien, zone de transhumance et région stratégique à la frontière avec le Soudan, est régulièrement en proie à des conflits entre éleveurs arabes et agriculteurs autochtones ouaddaïens qui se disputent les terres et pâturages.

? #Urgent | Au moins 37 morts dans des combats intercommunautaires au Tchadhttps://t.co/mjzho3kqYm pic.twitter.com/po8XQzNmm0 — Sputnik France (@sputnik_fr) 9 août 2019

«Les forces de l'ordre», envoyées sur place, «ont essuyé des tirs», a ajouté M. Déby Itno. «Les détenteurs d'armes n'hésitent pas à tirer sur les forces de l'ordre. C'est une guerre totale que nous devons engager contre ceux qui portent des armes et sont à l'origine des morts d'hommes», a-t-il affirmé, ajoutant qu'il se rendrait «personnellement sur le terrain au moment venu».

Avec des armes de guerre

Selon une ONG locale, les combats ont commencé lundi dans la localité d'Hamra, où «le corps sans vie d'un jeune éleveur» a été retrouvé, entrainant des affrontements entre sa communauté et des agriculteurs Ouaddaïens. «Au moins trois personnes ont été tuées», a affirmé l'organisation.

Les affrontements se sont ensuite déplacés mardi dans la localité de Chakoya, selon une autorité traditionnelle interrogée par l'AFP. «Les communautés se sont affrontées avec des armes de guerre. Les combats ont été particulièrement meurtriers. On décompte au moins 25 morts».

Un bilan plus lourd a été communiqué à l'AFP par une source hospitalière qui a évoqué de 44 morts.

Depuis plusieurs dizaines d'années, la province du Ouaddaï est le théâtre de violences entre communautés. Chaque fois, le même scénario ou presque se répète: un troupeau de dromadaires d'éleveurs nomades entre dans le champ d'un agriculteur local ou un jardin cultivé par une famille, provoquant une confrontation.

Selon le président Déby, l'animosité entre les deux communautés s'est déplacée depuis le début de l'année à d'autres régions «où la cohabitation était (autrefois) exemplaire». Dans la province du Sila, également dans l'Est tchadien, «nous avons enregistré plus de 40 morts depuis janvier», a déploré le chef de l'Etat.

(afp/nxp)