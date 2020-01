Cocaïne saisie dans un camion-citerne

La police routière brésilienne (PRF) a annoncé lundi avoir trouvé 1,1 tonne de cocaïne dans un camion-citerne près de Brasilia, la plus grande quantité de drogue jamais saisie dans la région de la capitale.

«Les policiers ont ouvert la citerne censée transporter de l'huile végétale et ont trouvé 1100 tablettes d'environ un kilo chacune d'une substance analogue à la cocaïne», a expliqué la PRF dans un communiqué.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de uma tonelada de cocaína dentro do tanque de uma carreta de óleo vegetal na BR-050 em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal. #cocaina #PRF https://t.co/SYulV9X3Ty pic.twitter.com/2xFhmlY8sv — Amazonas Em Notícias (@AMemNoticias) January 13, 2020

Abordé dimanche par les policiers aux environs de Cristalina, à environ 130 km de Brasilia, le chauffeur du camion a éveillé les soupçons en raison de sa «nervosité» et de son «parcours inhabituel».

Le chauffeur en question a révélé aux policiers qu'il était parti de Campinas, dans l'Etat de Sao Paulo (sud-est) et qu'il se rendait à Bahia, Etat littoral du nord-est.

57 tonnes saisies en 2019

D'après des données préliminaires obtenues par la chaîne d'information Globonews, les douanes brésiliennes ont saisi plus de 57 tonnes de cocaïne en 2019, un record et une augmentation de 82% par rapport à 2018.

Les saisies les plus importantes ont eu lieu au port de Santos, le plus grand d'Amérique Latine, d'où partent la plupart des cargaisons de drogue à destination d'Afrique et d'Europe. (afp/nxp)