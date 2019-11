«Cibles hostiles» visées au-dessus de Damas

La défense anti-aérienne syrienne a tiré sur des «cibles hostiles» au-dessus de Damas, a annoncé un média officiel sans fournir davantage de détails. «La défense anti-aérienne a abattu des cibles hostiles au sud de Damas», a indiqué mercredi l'agence de presse officielle Sana. Un correspondant de l'AFP à Damas a entendu plusieurs explosions retentissantes.

Ces tirs interviennent au lendemain de bombardements menés par Israël en Syrie près de Damas, «en réponse» à des tirs de roquettes venus du pays en guerre, a indiqué une ONG, les médias étatiques ayant de leur côté évoqué des «explosions» entendues près de l'aéroport de la capitale.

Plusieurs raids israéliens depuis 2011

Depuis le début du conflit syrien en 2011, Israël a mené plusieurs raids en Syrie contre le régime de Damas mais aussi ses alliés indéfectibles, l'Iran et le Hezbollah libanais, des ennemis de l'État hébreu.

Déclenché par la répression de manifestations par le pouvoir de Bachar el-Assad, le conflit en Syrie s'est complexifié avec l'implication de puissances étrangères. Il a fait plus de 370'000 morts et des millions de déplacés et réfugiés. (afp/nxp)