Chine et Inde confirment le sommet Modi-Xi

La Chine et l'Inde ont officiellement confirmé mercredi la tenue d'un «sommet informel» vendredi et samedi en Inde entre le Premier ministre indien Narendra Modi et le président chinois Xi Jingping.

Ce deuxième «sommet informel» fait suite à une précédente rencontre sur ce format des leaders des deux nations les plus peuplées du monde, en avril l'année dernière à Wuhan (Chine). Ils devraient y discuter de leurs relations bilatérales ainsi que de leurs contentieux territoriaux et commerciaux. «Xi Jingping sera en visite à Chennai, Inde, les 11 et 12 octobre 2019 pour le Deuxième Sommet Informel», a annoncé le ministère indien des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les dirigeants des deux géants asiatiques, qui représentent près de 40% de l'humanité, échangeront sur des «questions d'importance bilatérale, régionale et mondiale», a indiqué New Delhi. D'après la presse indienne, les deux responsables se rendront dans la ville côtière de Mamallapuram, célèbre pour ses temples et ses sculptures de pierre. Celle-ci est située à 50 kilomètres au sud de Chennai, la capitale du Tamil Nadu (sud).

Contentieux territoriaux

La révocation cet été par New Delhi du statut d'autonomie du Cachemire indien, ainsi que sa division en deux territoires distincts, a irrité Pékin. La Chine revendique certaines parties du Ladakh, désert himalayen frontalier du Xinjiang et du Tibet, qui constitue la partie orientale de la région du Cachemire.

La Chine soutient aussi diplomatiquement aux Nations unies son allié pakistanais sur la question du Cachemire, région que se disputent l'Inde et le Pakistan depuis plus de 70 ans. Son Premier ministre, Imran Khan, a été reçu avec les honneurs mardi à Pékin pour une visite d'État de deux jours.

«La Chine comprend la situation à laquelle fait face le Pakistan sur cette question et le soutient. Donc, actuellement, la relation entre la Chine et l'Inde a atteint un point très délicat», a estimé Cheng Xiaohe, professeur au département de politique internationale de la Renmin University.

«Les relations progressent à bon rythme»

La précédente rencontre de ce type entre MM. Xi et Modi était destinée à apaiser les tensions suite à une confrontation entre leurs armées sur le plateau himalayen du Doklam, considéré par l'Inde comme territoire bhoutanais, mais par la Chine comme son propre territoire, à l'été 2017.

«Depuis la rencontre entre les leaders des deux pays l'année dernière, les relations Chine-Inde ont progressé à bon rythme. Les deux parties n'ont cessé de faire progresser la coopération dans divers domaines et ont géré de manière appropriée leurs différences et les questions sensibles», a dit mardi Geng Shuang, porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois. (afp/nxp)