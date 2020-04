La Chine championne des demandes de brevet

La Chine est devenue en 2019 le principal déposant de demandes internationales de brevet. Elle a privé les Etats-Unis du titre pour la première fois, a indiqué l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi), agence de l'ONU basée à Genève.

«En 1999, l'Ompi recevait 276 demandes en provenance de la Chine, contre 58'990 en 2019, soit 200 fois plus aujourd'hui qu'il y a 20 ans», a détaillé le directeur général de l'organisation, Francis Gurry, cité dans un communiqué. «La croissance rapide de la Chine pour atteindre la tête du classement (...) met en lumière le déplacement de la géographie de l'innovation vers l'Est, les déposants asiatiques représentant désormais plus de la moitié de toutes les demandes», l'Europe et l'Amérique du Nord représentant chacune moins d'un quart de ces demandes, a-t-il ajouté.

Fin de règne des Etats-Unis

La Chine a ainsi mis fin au règne des Etats-Unis (57'840 demandes en 2019), qui dominaient le classement chaque année depuis la création du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) de l'Ompi en 1978. Les deux grandes puissances sont suivies du Japon, de l'Allemagne, de la Corée du Sud et de la France.

Globalement, les demandes internationales de brevet ont augmenté de 5,2% (265'800 demandes) en 2019, marquant une nouvelle année record pour l'ensemble des services mondiaux de propriété intellectuelle de l'Ompi. (ats/nxp)