En Chine, le bilan est désormais de 41 victimes

Quinze personnes ont succombé au coronavirus dans la province de Hubei, berceau de l'épidémie dans le centre de la Chine, portant le bilan à 41 morts et plus d'un millier d'habitants contaminés, ont annoncé samedi les autorités locales.

Les 15 morts ont été recensés dans la capitale de la province, Wuhan, une ville de 11 millions d'habitants où le virus a été détecté en premier, a précisé la Commission de la Santé de Hubei. Wuhan est 13 autres villes de la province ont été confinées dans le cadre d'une opération de mise sous quarantaine sans précédent, afin de contenir la contagion respiratoire mortelle provoquée par ce virus qui s'est répandu à l'échelle nationale et dans plusieurs autres pays.

Plus de 1000 cas confirmés

Outre les 15 décès supplémentaires à Hubei, 180 nouveaux cas ont été recensés dans la province, 77 d'entre eux pour la seule ville de Wuhan, la majeure partie des autres s'étant répandue dans de plus petites villes confinées. Plusieurs de ces villes ont recensé leurs premiers cas de l'agent pathogène, pour le moment intitulé «2019-nCoV», selon la commission.

Les 180 nouveaux cas s'ajoutent aux 830 déjà confirmés en Chine, selon le dernier bilan. Ce virus peut provoquer des maladies bénignes chez l'humain, comme un rhume, mais aussi d'autres plus graves comme le Sras (Syndrome respiratoire aigü sévère). Des cas ont été confirmés jusqu'à présent en France, en Thaïlande, au Japon, à Taïwan, en Corée du Sud, à Macau et aux États-Unis, et un cas suspect a été signalé à Hong Kong. (afp/nxp)