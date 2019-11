La Chine attaque la peste à la mort-aux-rats

La Chine prend les grands moyens pour éliminer le risque d'épidémie de peste: du poison a été déversé afin d'éliminer rats et puces sur de vastes zones du nord du pays, où un quatrième cas de peste vient d'être signalé.

Le germe de la peste pulmonaire, la plus rare mais la plus virulente des formes de la maladie, a été diagnostiqué courant novembre chez deux patients originaires de la vaste région autonome de Mongolie intérieure (nord).

Un cas de peste bubonique a été diagnostiqué le 16 novembre chez un troisième patient qui a mangé du lièvre dans cette même région, puis chez un quatrième patient, un éleveur, mercredi, ont indiqué les autorités de la localité d'Ulanqab.

En réaction, les autorités chinoises ont annoncé avoir engagé «une action d'extermination des rats et des puces», principaux vecteurs de propagation du bacille. Sur les réseaux sociaux, les responsables du secteur de Xianghuang ont précisé avoir déployé des avions à cet effet. Des photos montrent des fonctionnaires équipés de masques et de blouses blanches.

Few hundred villages completely blocked in Northern China to stop the contagious of #Plague



Villages in Inner Mongolia, Gansa, Ningxia, Xijaing, Liaoning and jilin completely disconnected, no cell phone or Internet, no one get in or out, PLA guarding 24x7 with gun. pic.twitter.com/P0v6icfxQd