Les Chiliens veulent changer la Constitution

Les Chiliens qui ont participé à une consultation populaire organisée sur divers thèmes se sont majoritairement prononcés pour le remplacement de la Constitution adoptée sous la dictature militaire (1973-1990).

Les autorités ont publié dimanche les résultats provisoires de cette consultation volontaire et non contraignante menée dans la semaine par plus de 200 municipalités chiliennes, d'abord sur les sites web des mairies puis lors de votes physiques dimanche.

Au total, quelque 1,5 million d'électeurs se sont prononcés. Lors de la présidentielle de 2017, le corps électoral était de 14,3 millions d'électeurs. L'Association chilienne des municipalités a annoncé que dans les 29 communes où le vote s'est fait électroniquement, 1'055'044 votes avaient été enregistrés.

Révolte sociale

«80% des citoyens demandent une nouvelle Constitution et 70% veulent que cette Constitution soit élaborée par une assemblée constituante», a déclaré à la radio Felipe Delpin, maire de La Granja, et membre de cette association.

Les autres thèmes évoqués lors de la consultation ont été les sujets centraux de la révolte sociale qui a secoué le Chili ces derniers mois: les retraites, la santé et l'instruction publique.

Le remplacement de la Constitution héritée de la dictature du général Augusto Pinochet était l'une des exigences des manifestants qui ont participé au mouvement social. Cette crise, la plus grave que le Chili ait connue depuis son retour à la démocratie en 1990, a fait 24 morts et des milliers de blessés. De nombreuses violations des droits de l'homme commises par les forces de l'ordre ont été dénoncées notamment par l'ONU. (afp/nxp)