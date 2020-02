Caucus du Nevada: Sanders donné vainqueur

Bernie Sanders a remporté haut la main samedi le vote dans l'État américain du Nevada pour la primaire démocrate, s'installant fermement dans la position de favori pour aller défier le président Donald Trump à l'élection du 3 novembre.

Breaking: We won Nevada!



We are building an unprecedented grassroots movement, and together, there is nothing we cannot accomplish.



Let’s take the next step and win it all. Chip in here: https://t.co/K75dGyYsR6 pic.twitter.com/1sEuhgy9Kb — Bernie Sanders (@BernieSanders) February 23, 2020

Les chaînes de télévision américaines ont déclaré la victoire du sénateur sur la base de projections et de résultats préliminaires lui donnant un très large avantage sur le trio composé de l'ancien vice-président Joe Biden, du modéré Pete Buttigieg et de la sénatrice Elizabeth Warren.

Félicitant Bernie Sanders pour sa victoire, Pete Buttigieg a cependant lancé une ferme mise en garde contre le danger, selon lui, de désigner pour porter les couleurs du parti un socialiste pour qui le capitalisme est «à l'origine de tous les maux». «Le sénateur Sanders croit en un révolution idéologique inflexible, qui oublie la plupart des démocrates, sans parler de la plupart des Américains», a lancé Pete Buttigieg, qui cherche à se présenter en meilleur atout pour battre Donald Trump.

If we can light up our country—we can make this nation we love shine once more as a beacon to the world. pic.twitter.com/KAVTrD2Y2Q — Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) February 23, 2020

Biden combatif

Ce troisième round des primaires démocrates place le sénateur socialiste Bernie Sanders, âgé de 78 ans, dans une position très favorable avant l'avalanche du «Super Tuesday» le 3 mars, lorsque quatorze États voteront.

Triomphant devant la foule venue l'acclamer en criant «Bernie», le sénateur était déjà samedi en campagne dans le Texas, poids lourd avec le Californie des Etats qui voteront pour cette grande journée électorale. «Nous allons gagner ici au Texas. Nous allons gagner à travers ce pays parce que les Américains en ont assez d'un président qui ment tout le temps», a-t-il lancé devant des partisans en liesse, à San Antonio.

Mais la course est longue jusqu'à l'investiture du candidat qui défiera le républicain Donald Trump. Après l'Iowa et le New Hampshire, les candidats démocrates se présentaient dans le Nevada, dont la population est plus diverse, avec un tiers d'habitants hispaniques.

Une différence qui représentait un test pour le candidat modéré Pete Buttigieg, 38 ans et révélation de ces primaires, mais qui peine à convaincre les électeurs issus des minorités. Longtemps grand favori, l'ancien vice-président Joe Biden, 77 ans, a salué son résultat qui semble le placer deuxième dans le Nevada, après deux humiliations lors des premiers votes. «Et maintenant nous partons pour le Caroline du Sud pour gagner et nous allons reprendre le dessus», a-t-il lancé.

Populaire chez les minorités, l'ex-bras droit de Barack Obama compte faire un bon score la semaine prochaine dans cet Etat du Sud, où les Noirs représentent plus de la moitié de l'électorat démocrate. Et disputer alors à Pete Buttigieg le statut de meilleure alternative modérée à Bernie Sanders.

Éviter le chaos

La netteté des résultats en faveur de Bernie Sanders a permis d'éviter le chaos de la publication des résultats de l'Iowa début février qui avaient souffert d'un bug informatique. Ces deux Etats votent par un système de «caucus», des assemblées d'électeurs qui se regroupent sous la bannière de leur candidat.

Bernie Sanders arrivait dans le Nevada fort de deux excellents résultats dans l'Iowa et le New Hampshire. Dans le premier de ces deux Etats, il avait cependant été devancé d'un cheveu par Pete Buttigieg.

La large victoire de Bernie Sanders montre qu'il n'a pas souffert des révélations embarrassantes publiées vendredi soir sur une ingérence de la Russie en sa faveur, via des messages en ligne et sur les réseaux sociaux.

De son côté, le président républicain Donald Trump observe, ironique, la bataille démocrate. «On dirait que Bernie le Fou fait un bon résultat dans le Grand État du Nevada. Biden & les autres ont l'air faibles», a-t-il tweeté samedi soir.

Looks like Crazy Bernie is doing well in the Great State of Nevada. Biden & the rest look weak, & no way Mini Mike can restart his campaign after the worst debate performance in the history of Presidential Debates. Congratulations Bernie, & don’t let them take it away from you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 22, 2020

Bloomberg absent

Le multi-milliardaire Michael Bloomberg a quant à lui fait l'impasse sur les premiers États pour entrer en lice lors du «Super Tuesday». La fortune de l'ancien maire de New York lui a permis de se hisser à la troisième place dans la moyenne des sondages nationaux, à coups de spots publicitaires financés avec déjà plus de 360 millions de dollars depuis novembre. Ses rivaux l'accusent sans relâche de vouloir «acheter» l'élection. Déjà plombé par des accusations polémiques, cet ex-républicain essuie aussi des critiques nourries depuis sa piètre performance lors de son premier débat mercredi.

(ats/nxp)