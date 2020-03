«C'est maintenant le dernier espoir»

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté vendredi après-midi à Bruxelles pour le climat, à l'appel de l'organisation «Youth for Climate». La militante écologiste suédoise Greta Thunberg faisait partie des manifestants.

La jeune fille est arrivé sans dire un mot, en tout début de manifestation avec son fameux panneau à la main: «Skolstrejk för klimatet» («grève scolaire pour le climat», ndlr) en lettres noires sur fond blanc. Anorak mauve, écharpe arc-en-ciel et bonnet blanc, sous la pluie et le vent bruxellois, elle a immédiatement attiré une nuée de photographes et une foule de curieux.

«On est plus chauds, plus chauds, plus chauds que le climat!», ont entonné les manifestants, beaucoup de jeunes belges, mais aussi des membres d'associations comme Greenpeace ou WWF, ainsi que des retraités.

Thousands of people in Brussels are demanding a more ambitious #GreenDeal! 50-55% emission cuts is not in line with the scientific facts. It breaks the targets of the Paris agreement, it condemns all of us, especially those in the global south. #FridaysForFuture pic.twitter.com/8s3d9U8QSy