Bruxelles signe l'accord de Brexit

Les présidents de la Commission européenne et du Conseil européen ont signé vendredi l'accord de Brexit approuvé par le Royaume-Uni, a annoncé Ursula von der Leyen sur Twitter. Cette étape ouvre la voie à sa ratification par le Parlement européen.

.@eucopresident Charles Michel and I have just signed the Agreement on the Withdrawal of the UK from the EU, opening the way for its ratification by the European Parliament. pic.twitter.com/rEqnUnJA2E