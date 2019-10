Brexit: le Parlement britannique va voter

C'est un vote historique à l'issue très incertaine: le Parlement britannique se réunit samedi pour se prononcer sur l'accord de Brexit conclu entre Londres et Bruxelles, à 12 jours seulement de la date prévue de sortie de l'Union européenne.

Arraché in extremis à l'issue de négociations laborieuses, l'accord est censé régler les conditions du divorce après 46 ans de vie commune, permettant une sortie en douceur assortie d'une période de transition courant au moins jusqu'à fin 2020.

Mais son succès est suspendu à l'approbation du Parlement britannique, qui a déjà fait preuve d'intransigeance par le passé. Les députés ont rejeté par trois fois le précédent accord de sortie conclu entre l'ex-Première ministre Theresa May et les 27 autres membres de l'UE. Convoquée pour la première fois un samedi depuis la guerre des Malouines il y a 37 ans, la Chambre des Communes ouvrira à 09H30 heure locale (10h30 en Suisse), pour des débats qui pourraient durer toute la journée.

«Pas de meilleure issue»

Boris Johnson a déployé tous ses efforts ces derniers jours pour convaincre les députés de soutenir son accord, enchaînant coups de téléphones et interventions à la télévision. Arguant qu'il n'y avait «pas de meilleure issue» que son accord pour quitter l'UE le 31 octobre, le Premier ministre a invité les élus à imaginer un monde où l'obstacle du Brexit, qui paralyse la vie politique britannique depuis trois ans, aura «été dépassé».

«Je pense que la nation poussera un grand soupir de soulagement», a-t-il ajouté. Si l'accord est approuvé, il devra encore être validé par le Parlement européen. En cas de rejet, Boris Johnson a toujours dit qu'il préférait une sortie sans accord à un nouveau délai, le Brexit ayant déjà été repoussé deux fois. Mais une loi votée par le Parlement l'oblige à demander un report de trois mois à l'UE.

Guardian front page, Saturday 19 October 2019: PM faces Brexit extension even if his deal is passed pic.twitter.com/yIMiWz3W33