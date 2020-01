Brexit: Johnson a signé l'accord de retrait de l'UE

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé sur Twitter avoir signé vendredi l'accord de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévue pour le 31 janvier, saluant «un nouveau chapitre dans l'histoire» de son pays.

Après trois ans de crise politique au Royaume-Uni depuis le référendum de 2016, le Brexit doit à présent être ratifié par le Parlement européen mercredi prochain, avant d'entrer officiellement en vigueur le surlendemain à minuit, heure suisse.

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people.



This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is