Les bourdons victimes du changement climatique

Les populations de bourdons en Europe et en Amérique du Nord ont considérablement décliné à cause de la hausse des températures due au changement climatique, selon des chercheurs canadiens. Certaines espèces pourraient même disparaître.

«Des populations disparaissent dans des endroits où les températures s'élèvent. Si le déclin se poursuit à ce rythme, nombre de ces espèces pourraient s'éteindre pour toujours d'ici à quelques décennies», a commenté l'auteur principal de l'étude, Peter Soroye, de l'université d'Ottawa. Les conclusions sont d'autant plus préoccupantes en matière de biodiversité que le bourdon joue un rôle important de pollinisateur.

Pour parvenir à cette observation, les chercheurs ont pris en compte plus de 500'000 données sur 66 espèces de bourdons en Europe et en Amérique du Nord, portant sur la période 1901-1974 puis 2000-2014.

Ils ont mis en regard la distribution géographique et la diversité de ces populations avec les changements en matière de température et de précipitations. Conclusion: la probabilité de voir un site occupé par les bourdons est nettement plus faible dans la période 2000-2014 que dans la période 1901-1974. Cette baisse se monte à 46% en Amérique du Nord et 17% en Europe.

Multitudes d'espèces menacées

«On peut s'attendre à un déclin encore plus important pour les bourdons en matière d'occupation de territoires et de biodiversité dans les endroits où les changements climatiques excèdent ce que l'espèce peut tolérer», écrivent les chercheurs.

Ces dernières années, d'autres études ont mis en évidence les menaces qui pèsent sur une multitude d'espèces animales. Il est toutefois compliqué de déterminer la part de responsabilité du changement climatique et celle des problèmes environnementaux, comme les pesticides.

Selon les scientifiques, les canicules sont un marqueur sans équivoque du réchauffement de la planète et ces vagues de chaleur sont appelées à encore se multiplier, s'allonger et s'intensifier.

En outre, avec le réchauffement climatique, l'intensité et la fréquence des épisodes de sécheresse risque encore d'augmenter même si le monde parvient à limiter la hausse des températures à +1,5 degré Celsius par rapport à l'ère préindustrielle. (ats/nxp)