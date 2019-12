Bougainville vote en faveur de l'indépendance

Les électeurs de Bougainville ont voté à une écrasante majorité en faveur de l'indépendance de leur territoire vis-à-vis de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon les résultats officiels du référendum publiés mercredi.

Bertie Ahern, président de la Commission référendaire de Bougainville, a annoncé qu'au cours de ce référendum, dont le résultat doit désormais être ratifié par le Parlement de Papouasie-Nouvelle-Guinée, 176'928 électeurs avaient voté en faveur de l'indépendance, soit plus de 98% des suffrages exprimés, alors que 3'043 personnes seulement s'étaient prononcées en faveur d'une plus grande autonomie.

The result of the autonomous PNG region's non-binding independence vote was announced today in Buka.



Before a packed Hutjena Hall, the Bougainville Referendum Commission's chairman, Bertie Ahern, announced that 176,928 of a total 181,067 people voted for independence. https://t.co/wuQAe466Fx