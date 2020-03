Boris Johnson a été testé positif au coronavirus

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé vendredi avoir été testé positif au nouveau coronavirus, assurant continuer à diriger la réponse de son pays à la pandémie qui menace de submerger les hôpitaux du Royaume-Uni.

Avant le dirigeant conservateur de 55 ans, seul le prince Albert II de Monaco avait été officiellement contaminé par le Covid-19 parmi les chefs d'Etat et de gouvernement, tandis que la chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre canadien Justin Trudeau se sont placés en isolement après avoir été en contact avec des personnes testées positives.

«J'ai développé de légers symptômes au cours de dernières 24 heures et j'ai été testé positif au coronavirus», a indiqué Boris Johnson sur Twitter. «Je reste confiné mais je continuerai à diriger la réponse du gouvernement par vidéoconférence alors que nous combattons le virus», a-t-il écrit, ajoutant: «ensemble, nous le battrons».

Dans une vidéo publiée sur le même réseau social, il a expliqué avoir eu de la fièvre et une «toux persistante» et avoir passé un test sur le conseil des médecins. Apparaissant en forme, assis à son bureau en costume cravate, il a remercié «tous ceux qui font ce que je fais, travailler depuis chez moi, afin d'arrêter la diffusion de ce virus de foyer à foyer».

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri