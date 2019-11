Boris Johnson se pose en sauveur du Brexit

Vous voulez le Brexit? Alors votez conservateur, a lancé Boris Johnson devant des militants conquis lors de son premier grand meeting de campagne pour les législatives du 12 décembre, raillant les atermoiements sur ce sujet hautement clivant de son rival travailliste qu'il a comparé à Staline.

«Venez avec nous et nous réaliserons le Brexit», a promis le Premier ministre conservateur devant quelques centaines de militants rassemblés dans le bastion travailliste de Birmingham (centre), deuxième ville du Royaume-Uni.

Scandant son nom en choeur - «Boris! Boris! Boris!» -, ceux-ci avaient revêtu des t-shirts barrés du slogan de prédilection du dirigeant, arrivé au pouvoir en juillet avec la promesse de sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne «à tout prix», mais contraint depuis par le Parlement à repousser la sortie de trois mois jusqu'au 31 janvier 2020.

«Nous ne pouvons continuer comme ça»

Pour Boris Johnson, les élections anticipées sont le seul moyen de sortir le Royaume-Uni de l'impasse du Brexit, qui paralyse et divise le pays depuis son vote par 52% des Britanniques en 2016.

«Nous ne pouvons continuer comme ça», a-t-il constaté dans son discours d'une quinzaine de minutes, affirmant qu'il présenterait à nouveau au Parlement son accord de sortie de l'UE, conclu avec Bruxelles, dès «le premier jour» de sa nouvelle session en décembre, afin que la sortie de l'Union puisse être effective en janvier.

«L'accord est prêt. Mettez-le juste dans le four à micro-ondes - je ne suis pas vraiment bon en cuisine», a-t-il plaisanté, disant vouloir se consacrer au plus vite aux questions sociales négligées ces dernières années par ce sujet qui a phagocyté la politique britannique: éducation, logement, santé, sécurité.

«Un type très honnête»

Boris Johnson a attaqué de front son adversaire conservateur Jeremy Corbyn, qui veut négocier un nouvel accord de divorce qu'il soumettrait ensuite à un référendum prévoyant aussi l'option de rester dans l'UE. Une telle renégociation est toutefois jugée «pas réaliste» par le président sortant de la Commission Jean-Claude Juncker.

Il prêchait des convaincus mercredi soir. Pour Nigel Tindall, venu écouter le dirigeant conservateur avec sa femme et leur petite-fille de trois ans, il ne fait aucun doute que «c'est l'homme de la situation». «C'est un type très honnête», juge-t-il, interrogé par l'AFP. «Si vous voulez le Brexit, c'est le seul leader qui le réalisera» alors que Jeremy Corbyn «n'arrive pas se décider».

«Il est optimiste», s'enthousiasme la retraitée Kim Jolly, qui a voté contre le Brexit mais veut désormais «passer à autre chose». La campagne électorale a officiellement démarré sur les chapeaux de roue mercredi au Royaume-Uni avec la dissolution au Parlement, actée lorsque le Premier ministre s'est rendu dans la matinée au palais de Buckingham pour rencontrer la reine.

Corbyn, c'est Staline

Boris Johnson avait a lancé sa première salve dans un éditorial publié par son quotidien préféré, le «Daily Telegraph», dans lequel il a comparé Jeremy Corbyn au dictateur soviétique Joseph Staline en raison de sa «haine» présumée des riches.

«Les absurdités que peuvent sortir les ultra-riches pour éviter de payer un peu plus d'impôts...», a réagi Jeremy Corbyn sur son compte Twitter. Dans un discours à Telford (centre), il a enfoncé le clou en se posant en «champion» de «ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent ni des amis haut placés».

The nonsense the super-rich will come out with to avoid paying a bit more tax... pic.twitter.com/FlUl29ksvz