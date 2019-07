Boris Johnson est le nouveau Premier ministre

Le champion des pro-Brexit Boris Johnson a été mardi désigné dans un fauteuil par les militants du Parti conservateur britannique pour succéder à la Première ministre Theresa May, et tenter de réussir là où elle a échoué: mettre en oeuvre la sortie de l'UE. «Nous allons mettre en oeuvre le Brexit le 31 octobre», a-t-il immédiatement déclaré à la tribune d'où les résultats ont été annoncés.

L'ex-maire de Londres et ex-ministre des Affaires étrangères, qui était opposé à l'actuel chef de la diplomatie britannique Jeremy Hunt, a remporté 66% des voix des quelque 159.000 membres du parti qui se sont exprimés.

Il devient donc chef des Tories et prendra officiellement ses fonctions mercredi après-midi après une visite à la reine Elizabeth II.

"There may even be some people here who still wonder quite what they have done"



